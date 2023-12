El Pleno de Elda luz verde al proceso de licitación del nuevo contrato de limpieza viaria y recogida y transporte de residuos sólidos urbanos. El visto bueno del órgano municipal da pie a que el equipo de gobierno pueda comenzar a gestionar la adjudicación de este servicio para los próximos diez años y que supondrá una inversión por parte del Ayuntamiento de más de 53,8 millones de euros.

El servicio, que podría entrar en vigor a mediados de 2024, supondrá además la recuperación de servicios que se habrían dejado de lado en la actual contrata, en marcha desde el año 2006, como el baldeo de las aceras, durante seis días a la semana, y la recogida de los residuos orgánicos, que pasa de ser cada tres días a siete días, además de otras mejoras que contempla este nuevo de pliego de condiciones.

La propuesta se ha llevado por parte del equipo de gobierno a un pleno extraordinario y ha contado con el apoyo de los partidos que componen el equipo de gobierno eldense, PSOE y Elda para Todas, y del Partido Popular, y con el voto en contra de Vox, que no se ha mostrado conforme con la forma en la que va a licitarse el servicio, que supondrá un coste de 5,3 millones anuales para las arcas municipales.

El portavoz adjunto de Vox, Jesús Muñoz, ha sido el encargado de intervenir en esta ocasión, ya que, según ha indicado, la portavoz del grupo, Paqui Vicente, se encontraba ausente por "enfermedad". Muñoz ha comenzado su intervención anunciando el sentido de su voto, "en contra", porque según ha asegurado "no estamos conformes con los pliegos que se han hecho después de 10 años". "Nos parece que un contrato a tanto tiempo puede dar lugar a que, como ahora, el servicio se resienta, y además creemos que habría sido más efectivo si la limpieza y la recogida de basura se hubieran sacado como dos contratos separados".

Para el portavoz de la formación ultra, otro de los errores del equipo de gobierno ha sido no fraccionar el contrato en lotes, algo que en su opinión habría fomentado que hubiera más competencia entre las empresas y que "beneficiaría a las zonas de la ciudad haciendo que la riqueza se distribuya". "Es la mejor manera de tener un traje a medida que dé el mejor servicio y el mejor precio y que además evitaría que las compras de camiones y de maquinaria. Este tipo de contratos está vigente en muchas ciudades de España, como Madrid, pero supondría un mayor esfuerzo para un Ayuntamiento que no ha hecho ni siquiera un estudio previo a la adjudicación para saber qué tipo de contrato es mejor para ellos".

Por su parte, el portavoz del Partido Popular, Francisco Sánchez, ha subrayado que este martes se llevaba a pleno un pliego "caducado" y que les habría gustado que se hubiera podido aprobar en la anterior legislatura aunque comprenden que es "un proceso complejo". "El pliego que aquí se plantea es muy complejo y con muchas características difíciles de comprender, por eso hemos tenido una reunión con los funcionarios y con el equipo de redactor para conocer mejor cuáles van a ser las claves del proyecto, aunque nos habría gustado que se contara con la opinión del PP en su redacción".

Precisamente, este reproche del popular es lo que ha marcado el resto de su intervención: la falta de consenso con la oposición. "Hemos echado en falta más colaboración, podríamos haber aportado las ideas que nos transmiten los ciudadanos y podrían haberse considerado para mejorar el pliego de condiciones. Por el resto estamos tranquilos, confiamos en que los funcionarios han hecho un buen trabajo en materia de redacción del pliego y también en el aspecto económico, algo que es una garantía fundamental para saber que todo el proceso irá bien".

El concejal de Hacienda, Inversiones y Servicios Públicos Sostenibles, José Antonio Amat, responsable de que este contrato haya podido ver la luz, ha aprovechado su turno de intervención para responder a ambos partidos de la oposición y para agradecer el "tono amable" empleado en el Pleno. "La contrata de este pliego deja muy claro que vamos a ser muy exigentes con la empresa, recogemos la demanda de los ciudadanos y queremos resolver las incidencias que se estaban generando con el servicio. Este pliego no es un brindis al sol, es un pliego razonable y que no recoge ningún punto que vaya a permitir que se merme el servicio en el futuro".

Respecto a la propuesta de Vox de separar el contrato en lotes, Amat ha asegurado que de esta forma el contrato es"más eficaz". "Esto no lo pienso yo, lo piensan ciudades como Alicante, Tarragona, Santa Pola o Elche, que ya lo han hecho de la misma forma. Sí que es verdad que por zonas se da en València o en Madrid, pero yo no les veo muy contentos con el servicio, creo que nuestro modelo encaja más con ciudades como Alcoy o Dénia que con Madrid, y esperamos que sean diez años muy satisfactorios".

Finalmente, la medida ha salido adelante con los votos favorables de PSOE, Partido Popular y Elda para Todas, y con los votos en contra del concejal de Vox.

Nuevas prestaciones

El nuevo contrato de basura y limpieza ha sido redimensionado y actualizado con el objetivo de mejorar el servicio. Para ello, se ha dividido la ciudad en un total de 22 sectores diferenciados. Todas estas modificaciones tienen como objetivo mejorar y hacer más eficaz el servicio que reciben los vecinos y vecinas de Elda.

El nuevo contrato incluye notables mejoras con respecto al anterior servicio. Los residuos orgánicos se recogerán los 7 días de la semana y el nuevo contrato contempla que la recogida de la fracción resto se realice igualmente los 7 días de la semana, en lugar de la frecuencia actual en la que se recogía entre dos y tres veces por semana. La recogida de los contenedores de envases ligeros y papel-cartón también se incrementa, con una pasando de una frecuencia media de 2-3 veces por semana a una frecuencia mínima de 5 días a la semana en todas las zonas de la ciudad.

La recogida de enseres también se reforzará alcanzando una frecuencia de 6 días a la semana, en lugar de los 2 días a la semana actuales. Así, el tiempo de espera no será superior a 24 horas desde la fecha del aviso para la retirada de enseres. Además, todas las recogidas se realizarán buscando minimizar los ruidos y mejorar la eficiencia, dejando los contenedores bien ubicados, limpios y vacíos, ya que será obligatorio recoger los residuos que queden alrededor de los contenedores tras su vaciado".

Dentro del proceso de transformación de Elda en "smart city", por la que los vehículos deberán llevar un sistema de localización GPS en tiempo real que permitirá saber en qué punto de la ciudad se encuentran y que cumplirán la legislación medioambiental vigente".

La frecuencia mínima de barrido, tanto mecánico como manual, será de 6 días a la semana en todo el casco urbano, y la recogida se realizará en bolsas 100% recicladas. Por otra parte, el servicio de baldeo, que en su momento se suprimió por ajustes presupuestarios, no solo se recupera, sino que se amplía hasta un mínimo de 6 veces por semana en todas las zonas de la ciudad.

Además, el nuevo servicio supone la creación de al menos dos nuevas Brigadas Especiales para desbroces, limpieza de manchas de aceite, chicles, grafitis, mobiliario urbano y juegos infantiles, limpiezas de choque y cauce del río en tramos canalizados, complementando la limpieza de los 22 sectores en los que se dimensiona la ciudad. Estas Brigadas estarán formadas cada una por 3 operarios de limpieza con los medios necesarios para sus funciones como furgón hidrolimpiador, desbrozadoras, sopladoras, retroexcavadora, etc.

El contrato contempla un servicio de mantenimiento vespertino en zonas donde se requiera por afluencia de personas para evitar la acumulación de residuos, como colegios, zonas de juegos infantiles, etc. Este servicio se realizará un mínimo de 6 días a la semana a través de 4 operarios de limpieza. Se limpiarán los 52 domingos del año, así como en los festivos del año, y se realizará una limpieza específica en las calles adyacentes a las zonas de ocio juvenil.

Como complemento a todos los servicios anteriores, el contrato contempla que la empresa adjudicataria disponga de un servicio de guardia durante las 24 horas del día para intervenir de forma inmediata en caso de incidencias y también cuando se produzcan tormentas, inundaciones, viento fuerte u otros similares, con el fin de restituir la normalidad de la circulación y de los servicios públicos en el menor tiempo posible.

Al margen de la maquinaria aportada por el Ayuntamiento, el adjudicatario dispondrá al inicio del contrato vehículos y maquinaria de nueva adquisición de un camión recolector de carga trasera; un camión recolector de carga superior bilateral; un camión con lavacontenedores de carga superior; un camión basculante plataforma; un furgón hidrolimpiador eléctrico y una retroexcavadora.

En cuanto a los trabajadores de la actual adjudicataria, la nueva empresa tendrá la obligación de subrogar a todo el personal adscrito al servicio en el momento de iniciar este con las condiciones económicas, laborales y sociales recogidas en el Convenio colectivo vigente. En cuanto a las sustituciones de personal se producirán de forma inmediata de manera que la plantilla esté disponible al 100%.

El parque de contenedores actual está previsto renovarse a la mitad de la duración del contrato por contenedores nuevos, y también se renovará maquinaria como sopladoras, desbrozadoras eléctricas, carritos de limpieza de barrido manual, etc. Los vehículos y maquinaria adscritos al servicio revertirán al Ayuntamiento cuando finalice el plazo de duración del contrato.

El contrato, una vez haya sido aprobado por el Pleno, iniciará su proceso de licitación y adjudicación, por lo que previsiblemente entrará en vigor a mediados del próximo año.