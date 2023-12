Una peatonalización que no sale bien para todos. En Petrer, a peatonalización que en teoría buscaba revitalizar el centro de la ciudad, ha desencadenado una situación angustiosa para los comerciantes que se encuentran en la zona afectada por las actuaciones, que han visto como han disminuido considerablemente sus ventas desde que finalizaran las actuaciones el año pasado y que les suponen un desafío económico.

Un año más tarde, los comerciantes del centro de Petrer hacen balance de su situación y denuncian que desde que se finalizaron las obras las ventas ha descendido considerablemente para todos. Algunos de los comercios de toda la vida, incluso, se plantean echar el cierre, ya que la zona se convierte sobre todo los fines de semana en "un desierto" por el que ya no pasan ni coches ni personas.

En esta situación se encuentra Carmen, es dueña y responsable de una papelería muy conocida ubicada en la calle Antonio Torres, una de las afectadas por el cierre al tráfico de vehículos y la supresión de plazas de aparcamiento. "Llevamos ya bastante tiempo en estas condiciones. Todo empezó cuando comenzaron a realizar las obras del plan peatonal que estuvimos varios meses con las calles cerradas al tráfico y a las personas. Entonces ya fuimos pocos los que sobrevivimos, solo quedamos los más fieles, y ahora nos encontramos con que por esta zona solo pasan los vecinos porque el tráfico también lo han desviado para que pase por fuera".

"En el último año, hemos perdido más del 50 % del volumen de negocio que teníamos antes de que empezaran las actuaciones, las ventas han bajado un montón", asegura Carmen. "Nos gustaría que las calles volvieran a tener las direcciones que tenían antes, lo que han hecho se ha cargado el poco comercio que quedaba en la zona, ¿quién va a arriesgarse ahora a poner un negocio de Felipe V para abajo con el panorama que tenemos? Esto es deprimente, es frustrante ver como la calle está cerrada al tráfico los sábados y los domingos en horario comercial y encima sin que pase nadie por aquí, habría que revisar las medidas para que no perjudicasen tanto a los comerciantes".

En la misma situación, y en la misma calle, se encuentra Nuria Vidal, propietaria de una administración de lotería, que ha expresado su frustración por la situación que ha dejado la peatonalización y el caos que ha generado para los comerciantes. "No se está haciendo nada por parte del Ayuntamiento para que la zona resurja después de las obras de peatonalización, habría que incentivar a los jóvenes para que invirtieran en abrir negocios aquí dándoles facilidades o quitando los impuestos por lo menos durante los dos primeros años porque es una pena ver como hay locales vacíos".

"No hacen nada para que esto resurja, arreglaron toda la avenida, se gastaron un dinero, y aquí la gente no viene a pesar de ello. Han empezado la casa por el tejado", asegura Vidal. "A la zona le falta atractivo y accesibilidad, no se puede llegar ya en coche y es una pena. ¿Qué ventajas tiene vivir aquí y tener un comercio aquí si no se puede ni llegar en coche ni aparcar? Pues ninguna. Ahora tenemos clientes a los que les llevamos la lotería a casa o algunos que viven lejos que venían todos los años a por un número concreto de la lotería de navidad que este año ya han dejado de venir porque no es cómodo llegar hasta aquí y eso se nota porque repercute en las ventas".

Y en la esquina de enfrente, en el estanco de la zona, Rosa Rubio, propietaria del local, también ha expresado su frustración por la situación. "El cambio en la dirección de las calles ha causado muchos problemas de tráfico, ahora la gente va en dirección contraria y a veces se encuentran y es un caos. Eso también nos afecta con las ventas, han bajado mucho, tampoco entendemos por qué cierran las calles los fines de semana, por aquí ya no pasaba nadie que no fuera vecino y con esa medida lo han hecho aún más difícil, no sabemos para quién han cerrado la calle porque no están fomentando nada".

Respuesta municipal

Preguntado por este asunto, el concejal de Urbanismo de Petrer, David Morcillo, ha abordado las crecientes inquietudes de los comerciantes locales respecto a la peatonalización del centro de la ciudad. Morcillo ha destacado que con la iniciativa de la peatonalización desde el Ayuntamiento se buscaba "mejorar la calidad de vida y seguridad en el área", pero ha reconocido las preocupaciones planteadas por los comerciantes.

El concejal ha querido destacar que los datos de bono comercio, que son los últimos que han recibido, reflejan que la zona centro es una en las que más gasto se ha producido y en la que los vecinos se han dejado más de 70.000 euros en compras en el último mes. "Creemos que uno de los problemas puede ser la falta de densidad de población en la zona que fomente el comercio de proximidad. Que viva más gente en el casco antiguo es una de nuestras preocupaciones como equipo de gobierno, por eso hemos puesto en marcha diferentes ayudas para la compra de vivienda y rehabilitación de inmuebles en este barrio, hemos liberado los locales comerciales para que puedan convertirse en vivienda y vamos a edificar Luvi".

Morcillo ha expresado la disposición del Ayuntamiento para dialogar con los comerciantes y encontrar soluciones que beneficien a ambas partes. Subrayó el compromiso de hacer ajustes en el proceso de peatonalización para mejorar la experiencia de todos. "Estamos abiertos al diálogo y a encontrar soluciones que beneficien a todos", ha afirmado el concejal.