El Teatro Castelar de Elda ya cuenta con nueva programación para el primer semestre de 2024. Así lo ha explicado la concejala de Cultura, Rosa Vidal, quien ha explicado que se trata "de una programación ecléctica y muy atractiva que esperamos sea del agrado del público de Elda y de las localidades cercanas. El público, como siempre, tendrá la última palabra cuando se alce el telón, así que esperamos y deseamos que abarroten las butacas de este teatro, que es una joya de la que podemos estar muy orgullosos".

La concejala de Teatro, que ha estado acompañado por la diseñadora eldense Mave Verdú, Maverich, autora del diseño de la cartelería, de la portada de la programación y del logo del aniversario del Teatro Castelar, ha destacado que "contaremos con actores y actrices de primer nivel, como José María Pou, Isabel Ordaz, Marcial Álvarez o Marta Valverde, entre otros; con dramaturgos de la talla de Eduardo Galán o Juan Carlos Rubio, y con compañías laureadas de la Comunidad Valenciana, como Otradanza e Yllana Teatro, que siempre sorprenden con sus atractivas propuestas".

Rosa Vidal también ha recalcado que "en el plano musical nos visitará el genuino Ángel Stanich, viajaremos a los años ochenta y disfrutaremos de lo lindo con la Swing Machine Orchestra. La misma calidad artística mantienen los espectáculos infantiles con obras de títeres, teatro infantil y musicales para toda la familia. Y para los amantes de los monólogos tendremos al cómico e 'influencer' David Cepo, muy conocido por el público más joven".

Rosa Vidal ha recordado que "el Teatro Castelar, que en 2024 celebra 120 años de historia y 25 años de su reforma, está más vivo que nunca. Presentamos esta nueva temporada con la experiencia de la tradición y aportando por el futuro. Para ello hemos preparado una oferta de primer nivel".

En relación a la participación de Mave Verdú, la concejala ha afirmado que "una buena programación debe de ir acompañada de una cartelería visualmente potente y que invite al espectador a participar. Y para conseguirlo hemos contado con Mave, que también se ha encargado del logo de nuestro aniversario y de la imagen que presenta la programación. A ella y a todo el equipo del Teatro, especialmente a Antonio Bautista, quiero agradecer su trabajo, implicación y cariño".

Por su parte, Mave Verdú ha explicado que "el reto que me plantearon era muy interesante. He optado por una línea de personajes peculiares, basándome en el público como protagonista porque si él no estaríamos aquí contando los 120 años de historia del Teatro. La idea era hacer algo innovador y rompedor y creo que lo hemos conseguido".

Las entradas para todos los espectáculos de la temporada están ya a la venta en Servientradas (www.servientradas.com) y en la web del Teatro Castelar (https://www.agendaelda.com/index.html).

Programación: