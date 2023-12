Los emblemáticos zapatos instalados por el Ayuntamiento en la calle Juan Carlos I de Elda se han convertido en el blanco de actos vandálicos durante los últimos días. Un grupo de grafiteros ha dejado su marca en estas esculturas instaladas con motivo de las fiestas navideñas para animar la decoración de la calle, que fueron elaboradas por artistas locales, generando un gran revuelo en la ciudad.

Estos zapatos ya se encontraban en el centro de la polémica desde el momento de su colocación, ya que desde la oposición el Partido Popular de Elda denunció el posible mal uso de estas esculturas planteando el interrogante de sí la reutilización y el repintado de estas piezas habría implicado el menoscabo de las obras realizadas por artistas locales. Acusaciones de las que el Ayuntamiento se defendió asegurando que los zapatos eran propiedad de Inescop y que habrían sido restaurados y repintados debido al mal estado en el que se encontraban.

Tras estas polémicas, lo que faltaba en la ecuación eran unos "graffiti" que se han encargado de poner la guinda a la decoración navideña de la calle Juan Carlos I de Elda. Una situación que tampoco ha pasado desapercibida para los vecinos de la zona que han expresado su indignación respecto a estos actos, como Toñi Alfaro, a quien esa actuación le parece "una falta de respeto". "Que quieres que te diga, hay mucho sin vergüenza y estoy cabreada porque me parece impresentable que la gente ya no respete nada de lo que se pone en la calle. Me gustaría que hubiera más cámaras de seguridad en todos los sitios y así podríamos coger antes a la gente que ha hecho esto".

Por su parte, el eldense Marcial Maestre, ha condenado el acto de vandalismo y ha señalado que le parece injustificable que haya gente que incluso por redes sociales defiendan que se hayan cometido. "Los pusieron hace dos semanas y desde entonces es todo vandalismo. He llegado a ver a gente en redes sociales que lo ha justificado porque dicen que el Ayuntamiento ha repintado los zapatos eliminado la decoración que habían hecho algunos artistas eldenses. La gente ignora que los dueños de estos zapatos en realidad es Inescoop y que los tenían en un solar abandonado y deteriorados y por eso el Ayuntamiento los ha repintado".

La sensación entre lo eldenses es similar, casi todos destacan la vergüenza que les produce ver las esculturas en este mal estado. Manoli Navas ha lamentado la situación que vive la ciudad, "es una lástima después de todo el trabajo que ha llevado arreglarlos que ahora estén así, pero es que donde yo vivo la pared la tenemos igual, toda pintada. Si fuera algo bonito, que les hubieran encargado, pues por lo menos, pero cuatro borrones mal hechos y dos porquerías es una lástima. Con lo orgullosa que estaba yo de los zapatos ahora con esto lo veo fatal".

Mila Monge sugirió que los grafiteros podrían ser canalizados para dejar su marca de manera autorizada. "Me he dado cuenta por qué primero vi un zapato y al día siguiente ya estaban casi todos así, es feísimo. Pero eso se nota que son grafiteros a los que les gusta dejar su firma, me parece bien si se les hubiera propuesto colaborar desde el Ayuntamiento, pero así pues no son formas de hacer nada".

"Se supone que son firmas que han hecho unos críos o unos adolescentes en los zapatos, pero nadie lo sabe con certeza", observa Juani Ortuño, vecina de Elda. "Que lo hagan por la gracia de pintar como cuando pintan las paredes, está fatal. Habrán dicho mira un zapato, pero la verdad es que a los vecinos nos hace ninguna gracia ver que la decoración navideña ha acabado así. Está muy feo que hagan esto".

A pesar de estos eventos, el Ayuntamiento ha preferido no desvelar sus planes futuros respecto a la adecuación de los zapatos vandalizados. Los eldenses siguen a la espera de medidas y soluciones que restauren la magia navideña en la calle Juan Carlos I.

Estos zapatos, propiedad del Centro Tecnológico del Calzado de Elda, habían participado con éxito en numerosas exposiciones itinerantes a nivel nacional e internacional desde el año 2011. Sin embargo, en 2022, Inescop decidió poner fin al ciclo de exposiciones debido al mal estado de las piezas, resultado del transporte, la exposición a la intemperie en la vía pública y los actos vandálicos que muchos de ellos habían sufrido. Algunos fueron sustraídos, otros desaparecieron y algunos fueron completamente destrozados.

El Ayuntamiento de Elda, al adquirir estos diez zapatos, ha buscado dar una "segunda vida" a las piezas más dañadas y en peor estado. Para lograrlo, se llevó a cabo un proceso de reparación y repintado en aquellos casos en los que el diseño original ya no existía y en situaciones en las que la recuperación era totalmente irrecuperable.

A pesar de los esfuerzos del Ayuntamiento por preservar estas piezas de arte, los recientes actos vandálicos han provocado daños adicionales, generando preocupación y controversia en la comunidad eldense.