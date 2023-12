El monte Bolón en Elda ha recuperado su encanto navideño con la reinstalación del belén en la Cueva del Mortero. El nacimiento desaparecía "por completo" tan solo un día después de que fuera colocado por los vecinos de la ciudad en una actividad organizada el pasado sábado por el Grupo Amigos de Bolón de Elda que pretendía dotar al lugar, conocido por su simbolismo durante el día de Reyes en la localidad, del espíritu navideño que le caracteriza.

A pesar de enfrentarse a un acto de vandalismo que dejó al descubierto la falta de civismo en la comunidad, el Grupo Amigos de Bolón, conocido por promover actividades en este entorno natural, ha restaurado el nacimiento tan solo un día después de que todas sus figuras fueran sustraídas y lo ha hecho con la ilusión y las ganas que caracterizaron la primera instalación del nacimiento.

La tradición de colocar el belén en la Cueva del Mortero es una iniciativa del Grupo Amigos de Bolón, que este año, por primera vez, cumplió con la antigua tradición montañera en la que los niños y niñas, acompañados por sus padres, participaron activamente en la puesta a punto del nacimiento. Sin embargo, la alegría de esta jornada se vio empañada por el robo de todas las figuras, incluyendo el niño Jesús, la Virgen, San José, el buey, la burra y hasta un curioso caganer aportado por una de las jóvenes participantes.

En las redes sociales del Grupo Amigos de Bolón Elda, sus responsables han anunciado la buena noticia y han aclarado que no piensan denunciar los hechos ante las autoridades. "No queremos amargar las navidades a ninguna familia que tenga la desgracia de contar con descerebrados entre sus miembros", aclaraban en la publicación. "Los ciudadanos no sabemos como actuar ante la barbarie y la falta de civismo, solo tenemos nuestra opinión y expresarla es la mejor solución para encontrar el mejor camino. Tú que estás leyendo esto debes saber que tu opinión también cuenta", han destacado.

Los miembros de este colectivo han colocado un cartel advirtiendo a los amigos de lo ajeno más supersticiosos de "la maldición del bolón" para que no vuelvan a sustraer ninguna pieza del nacimiento. "Quien haya robado el belén que al menos tenga la decencia de devolverlo a su lugar. Hemos creado un dicho en el grupo: La maldición del Bolón: quien roba el belén del Bolón será toda la vida un ladrón".

El belén, reinstalado con rapidez, se ha convertido en un símbolo de resistencia ante el vandalismo. "Llevamos muchos años luchando por la educación en Elda y en Petrer, y sabemos que hay muchos países en los que los menores son muy responsables. En España no hemos avanzado casi nada en educación", afirmó Juan Manuel Maestre, promotor grupo Amigos de Bolón Elda, en declaraciones a este medio de comunicación haciendo un llamado a la concienciación y la responsabilidad.

"Tenemos que aprender a decirle a la gente que esto no está bien. Estas cosas hacen que a los niños que vinieron a instalar el nacimiento se les quite la alegría y lo bien que lo pasaron cuando vinieron. Fue una jornada muy bonita y no queremos que se estropee la ilusión de los más pequeños", explica Maestre. Pero desde el grupo no quieren que este suceso empañe la ilusión de la Navidad en Elda, Juan Manuel Maestre, a quien no le ha sorprendido este robo, "lo supimos en cuanto pusimos las señales para llegar al belén que las piezas iban a durar dos días, también han roto los mapas que colocamos, no se han llevado los carteles y no sabemos ni por qué, ha sido un milagro. Ante el vandalismo lo mejor es insistir con el ánimo".

A pesar del malestar entre los montañeros, el Grupo Amigos de Bolón espera que este acto vandálico no empañe la ilusión de aquellos que disfrutan de esta tradición en el monte Bolón. La comunidad confía en que el espíritu festivo y la resiliencia del grupo inspiren a otros a continuar disfrutando de la tradición, a pesar de los obstáculos.