“La situación es dramática, nos están intentando echar de aquí por la fuerza. Nos han estado intimidando y aquí nadie sabe darnos una explicación de lo que está pasando”. Esta es la sensación mayoritaria entre las 17 familias afectadas de un inmueble de la calle Sargento Navarro 47 de Novelda, que han recibido en los últimos días una orden de apertura de procedimiento de juicio verbal por "desahucio precario" del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Novelda a raíz de una denuncia de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).

En la demanda que se les ha hecho llegar a estas familias, que están al corriente de pago y que cuentan con un contrato de alquiler en vigor, el demandante se refiere a ellos como "ignorados ocupantes", algo que ha dejado impactados a los vecinos de este inmueble que no comprenden todavía cómo han llegado a estar en esta situación si "nunca hemos incumplido con los pagos". Y es que la situación es compleja, las 17 viviendas cuya propiedad ahora reclama la Sareb fueron construidas por la empresa Obramat, que a su vez derivó la gestión de su alquiler en las mercantiles Gestión e Inversiones Biblios SL y Satek España Gestión, compañías a las que los vecinos pagan religiosamente su alquiler.

Sin embargo, el año pasado Obramat dio como dación en pago a la Sareb estos inmuebles, convirtiéndola en la dueña de las viviendas, pero sin informar a los vecinos de los 17 pisos, que siguieron pagando a las mercantiles responsables del alquiler, y a las que en ningún momento se les ofreció realizar una subrogación de contrato ni tuvieron conocimiento de lo que estaba pasando, según denuncian los afectados. Ahora la Sareb reclama los inmuebles a los inquilinos, a los que trata como "ignorados ocupantes" y no les ofrece mayor solución que un lanzamiento de su vivienda.

"Han empezado los lanzamientos por las plazas de garaje y los trasteros, algunos tienen vistas para el día 20 de enero, pero es que detrás de eso vienen las viviendas. A la mayoría ya nos han llegando las notificaciones para el lanzamiento de la vivienda durante esta semana para el día 17 de abril de 2024, por el momento son 9 garajes 11 pisos, aunque en los próximos días seguirán llegando las demás", explica Manuel Jiménez, pareja de una de las vecinas de Novelda afectadas por esta situación. "Lo único que nos queda es pedir abogado y procurador de oficio y que se opongan para que haya juicio y lo podamos prolongar un poco más. La mayoría ya lo hemos pedido, pero como nos van llegando las notificaciones a cuenta gotas no hemos podido buscar conjunto. Es una situación muy injusta, aquí hay gente con niños pequeños y la mayoría somos familias".

"Es dramático, nos están intentando echar de aquí por la fuerza. Nos han abierto los trasteros y a algunos les han cambiado las cerraduras con sus propiedades dentro. Han estado intimidándonos y llevan dos meses venga a llamarnos", denuncia Antonio Sánchez, vecino del inmueble y afectado por la situación. "Estamos pagándole el alquiler a alguien que ya no es el propietario de la casa y nadie nos da una explicación de lo que está pasando. Nos están diciendo que estamos de ocupas, pero nos pidieron tener un trabajo indefinido y cobrar más de 1.200 euros para poder acceder a estos pisos, tenemos un contrato y todos los pagos en regla: la luz, el gas...Mi abogado dice que no le pague a nadie, que nos están estafando y encima nos citan en los juzgados sin nombre ni apellidos, para la Sareb no somos nadie, solo somos ignorados ocupantes, pero somos familias que no saben que vamos a hacer".

En la misma situación se encuentra Cristina Arnau, madre de familia monoparental, que asegura que sufre mucha ansiedad desde que comenzaron a llegar las notificaciones de juzgado a todos los alquilados. "Nos rompen los buzones, han venido a abrir casas vacías sin dar explicaciones, yo me los he encontrado en la escalera. Tengo una hija menor de edad, aquí viven personas mayores, estamos pagando sin problema, creemos que se están peleando con alguien que no se corresponde, deberían aclararse las empresas porque esta situación no nos corresponde y nos está generando muchísima ansiedad, no sabemos que nos podemos esperar".

"Todas las noches me pongo a llorar que es cuando puedo hacerlo porque mi hija ya está durmiendo", asegura Josefa Camacho, otra de las vecinas que están sufriendo las circunstancias de este intento de lanzamiento. "Estoy en paro, soy madre de una niña de tres años, imagínate mi situación que me veo en la calle y encima estoy pagando mi piso y tengo el contrato en vigor, es increíble. A mi primero me rompieron el buzón y creo que fue una llamada de atención para ver si había alguien que vivía en la casa, les hemos visto un par de veces por el edificio y nos han hablado con mucha prepotencia".

Encontrar otro piso "es inasumible"

Para las familias afectadas, si el desahucio llegara a producirse, se convertiría en un rompecabezas buscar una alternativa habitacional tal y como se encuentra el mercado de la vivienda en el municipio que vive un momento de incremento de precios muy por encima de lo que estas familias pueden permitirse. "Ahora mismo no encuentras un alquiler por 335 euros al mes de Novelda, es muy complicado, y la mayoría de las familias que vivimos en estos pisos no podemos permitirnos pagar más por tener un lugar donde vivir. Nuestro alquiler era con un contrato que tenía vigencia para diez años, no pueden hacernos esto", asegura Cristina Arnau.

"Ya hemos llegado a ver algunos de los pisos que están intentando desalojar en aplicaciones de alquiler y por más dinero al mes del que estamos pagando nosotros, no entendemos como van tan rápido, no nos han echado y ya están jugando con nuestras casas", añade Josefa Camacho, una de las vecinas afectadas por la situación. "No queremos irnos, queremos que nos respeten el contrato, porque lo estamos cumpliendo".

Intervención municipal

El caso saltó a la luz la pasada semana cuando el concejal del Partido Popular de Novelda, David Beltrá, preguntó en el pasado Pleno ordinario al equipo de gobierno si tenían conocimiento sobre la situación en la que se encontraban estas familias. Desde el Ayuntamiento de Novelda, la responsable de Servicios Sociales, Genoveva Micó, aclaró que por su parte ya conocían esta situación desde mediados del mes de septiembre. "En la petición de informe de vulnerabilidad que recibimos por parte de la Sareb no constaba el nombre de ningún vecino del inmueble, por lo que fueron las trabajadoras sociales las que acudieron de forma presencial a citar a los implicados. Al final de todos acudieron cinco familias, a las que se les hizo un informe de vulnerabilidad, mientras que el resto llamó para informar que no venían o que no estaban de acuerdo con recibir este informe".

Micó explicó que desde aquellas primeras llamadas, otras cinco familias afectadas por la situación ya habrían acudido a Servicios Sociales para que se les emitiera su respectivo informe. "De las entrevistas que hemos realizado nos llamó la atención que todos los vecinos disponían de un contrato de arrendamiento sobre la vivienda y que estaban al día con el pago del alquiler. Las situaciones que hemos estudiado la mayoría cumplen con los criterios de vulnerabilidad y así lo han concluido las trabajadoras sociales".

Al fin de esta intervención, el concejal popular, David Beltrá, añadió que este es un tema que "nos preocupa". "Hay 17 vecinos, todos con contrato y al final lo que sucede es que la Sareb empieza a mandar demandas individuales en las que ignora a los inquilinos, dándoles categoría de ocupas cuando todos tienen un contrato. Es fácil encontrar medios locales para defender a estos vecinos cuando además la ley les ampara".

En los últimos días, el alcalde Novelda, Fran Martínez, se habría reunido con algunos de los vecinos afectados para conocer su situación de primera mano y poder ofrecerles soluciones más ajustadas a su situación dentro de lo que esté en la mano del Consistorio, según aseguran los vecinos del inmueble. Por parte del PP, el concejal noveldense, ha asegurado en declaraciones a este medio de comunicación que ha puesto el caso en conocimiento del secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández.

Por su parte, la mayoría de vecinos señala que no están interesados en contar con este informe de vulnerabilidad. "Aquí la gente no quiere tener un informe de vulnerabilidad, queremos que se nos reconozca el contrato de alquiler que tenemos y seguir pagandole aunque sea a la Sareb".