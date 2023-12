El Ayuntamiento de Aspe ha lanzado una denuncia pública tras el robo de los ciervos ornamentales que adornaban la rotonda de inicio de la avenida Padre Ismael. Según denuncian desde el consistorio sería el segundo año consecutivo que se produce la sustracción de estas figuras luminosas en la localidad y por el momento la Policía Local no contaría con ningún sospechoso que pudiera haber realizado este hurto navideño.

La Policía Local de Aspe ha iniciado las diligencias necesarias para esclarecer el caso, aunque, según fuentes policiales, hasta el momento las investigaciones no han arrojado resultados significativos. "En un principio, la investigación todavía no ha avanzado mucho. Estamos en coordinación con la Guardia Civil, examinando la zona, pero es un lugar del municipio en el que no hay cámaras y, de momento, no hemos encontrado novedades", ha señalado José Manuel Hernández, intendente de la Policía Local de la localidad.

Esta no es la primera vez que sucede un hecho similar en Aspe. El año pasado, también desaparecieron los mismos adornos. Las autoridades no descartan que hechos como los que han ocurrido en municipios cercanos, como el polémico robo del niño Jesús del nacimiento de San Vicente del Raspeig o la sustracción total de nacimiento del monte Bolón en Elda, estén detrás del incremento de estos hechos delictivos como una posible consecuencia de un "efecto llamada".

Aunque el incidente del año pasado pasó más desapercibido, este año parece haber tenido un efecto más detonante en la comunidad. "El hurto que se cometió de estos adornos el año pasado acabó sin poder encontrar a los culpables, y nos apena pensar que este año vaya a suceder lo mismo. Por el momento nadie nos ha informado de que hayan visto algo, tendría que ser casualidad que lo hubiera visto algún vecino ya que en la zona no hay cámaras de seguridad. Si algún ciudadano ha visto algo y está interesado en colaborar estamos a su disposición y les animamos a llamarnos y aportar todo lo que esté en su mano", aclara Hernández.

Por su parte, la concejala de Fiestas, Rosa Chencho, ha señalado que desde el equipo de gobierno se encuentran molestos con este acto y que lamentan la situación. "Son unos pocos los vecinos que no tienen conciencia y que no saben convivir los que cometen este tipo de actos. Por lo general confiamos en que la gente es buena y que conserva el espíritu navideño. No queremos que actos como estos nos empañen las fiestas"

La desaparición de los ciervos navideños ha dejado a la comunidad de Aspe a la espera de avances en la investigación policial y ha despertado diferentes sensibilidades entre los vecinos, sobre todo en redes sociales. "¡Otra vez! De verdad que me parece increíble que no podamos tener nada en este pueblo. Los cambiaron de ubicación porque el año pasado ya se los llevaron de la rotonda de deportes García y ahora esto. Ojala los pillen", comentaba una vecina en la cuenta del Ayuntamiento en una conocida página.

Así se expresaba también otra de las personas que han respondido a la publicación del Ayuntamiento. "Si los robaron el año pasado estando dentro del pueblo, más fácil lo tienen en las afueras. En fin una pena que no se pueda tener nada, por gente incívica". Algunos incluso, proponían ideas al consistorio. "Vaya tela, poner un cartel bien grande: "te estamos grabando". A ver si por lo menos respetan".