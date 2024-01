Todo sigue igual en Elda este 2024. Sin presupuestos a la vista y sin noticias del estado de elaboración de la esperada ordenanza de convivencia que pretendía atajar algunos de los problemas que más afectan a la localidad -como la regulación del uso de los cuartelillos o la tenencia de animales- parece que el cambio de año no ha sido suficiente y que los ciudadanos deberán seguir esperando a que se ponga en marcha la maquinaría municipal que "libere" estos dos puntos pendientes para el Consistorio.

El retraso del presupuesto no pilla de nuevas a nadie en los diferentes grupos políticos que componen la corporación municipal. El Ayuntamiento ya retrasó el pasado año la aprobación de las cuentas al mes de agosto, después de las elecciones municipales, un movimiento que causó sorpresa entre los partidos de la oposición que acusaron al recién estrenado edil de Hacienda, Fernando Gómez, de realizar un movimiento "poco razonable", ya que el equipo de gobierno contaba también en la anterior legislatura con la mayoría absoluta necesaria para no haber demorado más esta situación.

Este año, como en los anteriores, la situación sigue igual: sin novedades sobre las nuevas cuentas para la localidad. Desde el Ayuntamiento de Elda, a través de la Concejalía de Hacienda, y en respuesta a cuestiones planteadas por este diario, su responsable Fernando Gómez asegura que "seguimos trabajando en la elaboración de los Presupuestos Municipales de 2024 aunque los informes finales aún no están concluidos".

Sin embargo, desde la oposición, denuncian que se trata de una situación enquistada y que no debería perpetuarse por el bien de la localidad. El portavoz del Partido Popular de Elda, Francisco Sánchez, ha señalado que "aún no nos hemos reunido con el concejal de Hacienda, aunque sí que se ha puesto en contacto con nosotros, porque estamos esperando a que pudiera hacernos una aproximación de cuáles van a ser las grandes líneas presupuestarias que se van a llevar adelante este año".

Sánchez ha adelantado que este encuentro van a realizar una petición clara al equipo de gobierno "la rebaja del IBI y de los impuestos en la ciudad". "No sabemos por qué sigue ocurriendo esto en la ciudad, el equipo de gobierno tiene mayoría suficiente con los concejales de PSOE y Elda para Todas y es lamentable que no se presenten las cuentas en tiempo y forma ningún año. Al final puede ser un tema de organización, creemos que se podría haber empezado antes a organizar las cuentas y nos parece que se trata de una situación anómala".

Por su parte, la portavoz de Vox, Paqui Vicente, ha indicado que desde su grupo tienen "la certeza de que van a prorrogar el presupuesto, pues ya nos lo han comunicado". "El gobierno municipal hace alarde así de una opacidad y de una falta de transparencia intolerable. Nos gustará escuchar cuál va a ser la excusa que nos van a poner por no hacer el trabajo mínimo y el más importante que tiene un gobierno municipal que no es otro que proyectar cómo va a gastarse el dinero de los eldenses y cuánto se va a gastar y además explicárselo con claridad y transparencia a todos los ciudadanos", asegura Vicente.

Una actitud que acompañan sus socios de gobierno de Elda para Todas. El portavoz municipal de la formación, Iñaki Pérez, asegura que "confía" en que este año las cuentas puedan aprobarse lo antes posible y que no se retrase tanto la llegada de las nuevas cuentas como en 2023. "Aún no nos hemos sentado a valorar el proyecto de presupuesto porque estamos esperando a que se cierre el techo de gasto y más normativa a nivel estatal que nos afecta en el Ayuntamiento. Hasta ahora las explicaciones que se nos han dado en las diferentes comisiones y reuniones entre socios de gobierno son buenas y hemos entendido que es necesario atrasarlo un poco para que salga bien".

Ordenanza de convivencia

La ciudad también lleva esperando desde el verano a la aprobación de la ordenanza de convivencia que, entre otros asuntos, regulará el uso de los cuartelillos de fiestas durante el año, el consumo de bebidas alcohólicas en la calle o la tenencia de animales. La medida fue impulsada por el nuevo concejal de Seguridad Ciudadana, Jesús Sellés, y debería haber quedado aprobada en el último pleno del año, según se informó a colectivos afectados tras una reunión mantenida a finales de septiembre.

La ordenanza, en estos momentos, se encontraría de nuevo en estudio por parte de los técnicos municipales que estarían incorporando algunas novedades relativas a la nueva Ley de Protección y Bienestar Animal que recoge actualizaciones que no habrían contemplado en un primer momento, según informan desde fuentes municipales. En principio, la aprobación de esta medida podría retrasarse un par de meses, aunque desde el equipo de gobierno confían en que no demore mucho más el documento.

Este retraso preocupa en mayor medida a los miembros de la Asociación de Locales de Ocio de Elda, quienes vienen reclamando desde haces que el Consistorio regule la apertura y el uso de los cuartelillos festeros durante el año. El portavoz de los comerciantes, Rubén Arroyo, ha asegurado que durante los últimos meses habrían estado enviando correos electrónicos de recordatorio al Ayuntamiento instándole a que "moviera ficha", aunque por el momento no habrían obtenido respuesta. "A nosotros nos habría gustado que fuera algo de lo que se hablara más, nos hemos vuelto a tener contacto más allá de la reunión de septiembre ni nos han comunicado que haya novedades".

El tema también ha sido muy comentado en los grupos de la oposición, que acusan el retraso de la aprobación de la normativa. El portavoz del PP, Francisco Sánchez, ha asegurado que se trata de una medida "muy necesaria", ya que en Elda hay "muchos vecinos que se están quejando de la dinámica de los cuartelillos que se convierten en pubs, son temas que deberían estar regulados. De momento no nos han pedido nuestra opinión y en la comisión no nos han invitado a participar, no sabemos nada al respecto".

La portavoz de Vox, por su parte, señala sobre este asunto que "el equipo de gobierno sigue mintiendo y aplazando sus deberes y promesas, demostrando así lo poco que les interesan los temas qué angustian a los ciudadanos". Paqui Vicente ha señalado que, pese a todo, esta situación tampoco les ha pillado por sorpresa ya que desde el equipo de gobierno "faltan a sus promesas y salen del paso diciendo que la tienen hecha desde hace tiempo, pero a dos de enero ni esta ni se la espera".