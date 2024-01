La peatonalización navideña de la calle Juan Carlos I en Elda no ha dejado indiferente a nadie. Iniciada el pasado 1 de diciembre con motivo de las compras y las celebraciones de Navidad en el municipio, el movimiento del consistorio ha generado un intenso debate entre los residentes y comerciantes locales. La medida tiene como objetivo mejorar la seguridad vial, fomentar la convivencia social y estimular la actividad económica en el área que conecta la Plaza Mayor y la Plaza Castelar y, aunque inicialmente estaba programada solo para el periodo navideño, la posibilidad de que esta intervención sea permanente ya planea sobre vecinos y vendedores de la zona y ha desencadenado opiniones encontradas.

Según el programa de actividades navideñas presentado por el Ayuntamiento de Elda, el cierre al tráfico de vehículos a motor en la calle Juan Carlos I se extenderá hasta el próximo 22 de enero. A partir de esta fecha, el Consistorio tiene previsto iniciar conversaciones con los diferentes colectivos afectados por la medida para evaluar si hacer permanente esta medida es una opción viable que contente a la mayoría de los ciudadanos.

Para llevar a cabo esta reorganización del tráfico, se han ampliado las zonas de carga y descarga en calles perpendiculares, y se ha invertido el sentido de la calle Reyes Católico del tráfico de la calle Reyes católico en el tramo entre las calles Pi y Margall y Quijote para facilitar el acceso al Mercado Central. En concreto, los vehículos no han podido circular durante el último mes por Juan Carlos I, pero han podido cruzar esta calle por las intersecciones con Poeta Zorrilla, Maestro Ramón Gorgé, Antonino Vera, Manuel Maestre y Príncipe de Asturias. No obstante, en estos cruces la prioridad se ha mantenido peatonal durante las últimas semanas.

Esta la primera vez que se lleva a cabo el cierre de esta vía en la localidad y, para evaluar cómo de beneficiosa ha sido, a partir del próximo 22 de enero, tras la celebración de la Media Fiesta, el Consistorio comenzará una ronda de contactos con los diferentes colectivos afectados tras la que podría estudiar si esta peatonalización podría ser definitiva. Precisamente, Rocío Vera, vicepresidenta de la Asociación de Empresarios de Elda (AEDE) ha asegurado que desde la entidad "prefieren esperar" a que llegue la fecha interpuesta por el Ayuntamiento, ya que "cada uno opinamos de una manera dentro de la asociación".

"A nivel personal como comerciante y dueña de mi propio negocio la medida me ha ido bastante bien, pero entiendo que como asociación debemos esperar al 22 de enero para sacar conclusiones para ver futuras actuaciones en este sentido; es importante que el alcalde tenga en cuenta cómo nos ha ido esta etapa a los comerciantes", explica Vera. "Si fueran a cerrar la calle más veces o de forma definitiva sí que tendríamos que mantener más encuentros con el Ayuntamiento y habría que hacer estudios más serios sobre este tema porque esto solo ha sido un primer cierre y ya ha generado polémica entre los asociados, no todos opinamos lo mismo al respecto".

La vicepresidenta de AEDE ha recordado que para sacar adelante actuaciones de este tipo el Consistorio también debe pensar en la afluencia comercial de la zona para trazar un plan que satisfaga a todos los interesados. "Cuando más gente acude a comprar a Juan Carlos I es en sábado y en domingo o los martes que es el día que hay mercado. Igual no sería necesario cerrar la calle todos los días entre semana, pero los fines de semana que es cuando pasa más gente podría ser más necesario. Sí que nos gustaría que toda la calle estuviera igual de bonita decorada si fuera a hacer un cierre permanente porque estas navidades se ha notado que muchos visitantes no llegaban a ciertos puntos que estaban menos decorados o en los que no había tantos zapatos o maceteros".

Vecinos: a favor y en contra

Entre los vecinos, hay una tendencia clara a favor de la peatonalización permanente, aunque no todos tienen una opinión tan positiva en torno a esta innovadora medida. Ana María Martínez, vecina de Elda, ha explicado que, desde su punto de vista le ha parecido "bien que la hayan peatonalizado porque ahora se puede pasear sin problema y es más agradable estar aquí sin coche, sobre todo los días de fiestas de Navidad. Me gustaría que se quedara así, no estaría nada mal porque se podría aprovechar más el espacio y es más cómodo a la hora de hacer compras".

Vicente Vera, un vecino de la localidad, ha compartido la misma opinión y ha señalado que "esta calle debería estar cerrada todo el año. No hay ninguna zona peatonal en el pueblo y se necesitaría una zona peatonal como hay en todas partes. En todas las ciudades a las que hemos viajado mi mujer y yo en los últimos años todas tenían una o varias calles peatonales. Esta es una calle que siempre está llena de gente los fines de semana, los martes cuando hay mercado, sería conveniente que hubiera por lo menos una calle peatonal en Elda, como esta o Antonino Vera, sería lo mejor que nos podría pasar como ciudad a todos"

Sin embargo, no todos los vecinos están de acuerdo. Juana Leal, ha indicado que ella, como conductora, "no me gustaría que se quedara cerrada. Ahora, para llegar al centro o pasar por aquí, hay que dar una vuelta que creo que es innecesaria y ya no es tan accesible poder venir a hacer comprar. En fechas más señaladas, como Navidad o Año Nuevo, que la cierren lo veo bien porque los conductores nos adaptamos, pero si fuera más tiempo, no sé si podríamos llevarlo igual de bien los eldenses".

Aunque este cierre sí que representa beneficios, sobre todo para las personas mayores, como recuerda Brígida Rico, vecina de la localidad. "Me parece muy bien porque por lo menos podemos pasear un poco sin tener que ir mirando que pasan los coches para cruzar o para llegar a un comercio sin tener que ir por la acera. Eso es lo más importante sobre todo para las personas mayores, que cada vez somos mayoría aquí en Elda y que cada vez vamos a necesitar más espacios así. Por eso me gustaría que se quedase así para siempre".

Desde el Consistorio, se ha manifestado la intención de escuchar a todos los colectivos antes de tomar una decisión definitiva para lo que está prevista la reunión que se mantendrá con estos colectivos después de la Media Fiesta. El Ayuntamiento buscará evaluar el impacto de esta experiencia temporal y considerará la posibilidad de implementar una medida de peatonalización de la calle Juan Carlos I de manera permanente.