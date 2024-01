Carmen Alunda ha denunciado una agresión sexual a su hijo de 12 años, un estudiante de sexto de primaria, en un centro educativo de Elda. Alunda ha explicado que la pesadilla comenzó el pasado 16 de noviembre cuando, al recoger a su hijo del colegio, descubrió heridas en la zona anal del menor. Después de llevarlo al médico, donde se le realizó un extenso reconocimiento, el estudiante de sexto de primaria confesó haber sido víctima de una agresión por parte de un compañero de clase durante el recreo.

La madre ha indicado que su hijo, un niño autista muy verbal, "fue persuadido para ir a un baño que se encuentra en una de las plantas superiores del centro, que se supone que debe estar vigilado por algún profesor, pero que ese día no lo estaba. Allí el agresor, que era el mejor amigo de mi hijo, le infligió heridas con un objeto que encaja con el tipo de lesiones que presentaba mi hijo en la zona anal". La respuesta del colegio, según Carmen, fue inicialmente muy comprensiva con la situación, apoyando y dando credibilidad al menor en todo momento.

"Todo eso cambió cuando en un segundo encuentro le pedí al centro que nos gustaría que cambiarán a mi hijo de aula para que no tuviera que convivir con el agresor", asegura Alunda. A partir de ese momento la madre denuncia que el director del centro comenzó a intentar "confundir" el relato de su hijo quitándole "credibilidad a los hechos" y tratando de que el asunto no trascendiera entre el resto de compañeros y familias.

Tras estas conversaciones en las que, según Alunda, "el centro se habría negado a cambiar de clase a uno de los menores", la madre se puso en contacto con Inspección de Educación para intentar que interfiriera en este asunto. "Primero me dijeron que solo podían atenderme por teléfono y me insinuaron en varias ocasiones que lo que tenía que hacer era "enseñar a mi hijo a decir que no". Después tuvimos un encuentro en persona en el que se negaron otra vez a separar a los menores en el aula y me dijeron que iban a adoptar medidas educativas para no alterar a los grupos ni a su desarrollo, pero no quisieron darme esas medidas en mano alegando que no tenía derecho a ello".

Ante esta situación, y viendo que el centro no reaccionaba, la madre interpuso una denuncia el 27 de noviembre ante la Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional de Elda. "Nos animaron mucho en el momento de poner la denuncia aunque nos avisaron de que el agresor es inimputable debido a su edad, ya que es menor de 14 años, y que probablemente se archivaría".

Además de ante la Policía Nacional, Carmen Alunda interpuso otra denuncia el ante el Síndic de Greuges para intentar forzar a que la inspección educativa le entregase en mano las medidas educativas que querían aplicar en el centro y que en un primer momento no quisieron darle en mano. "Finalmente, el día 15 de diciembre nos llegan las medidas y en ellas sigue sin estar contemplada la separación física en dos aulas, que es lo único que pedimos, y solo hablan de métodos educativos. No me han ofrecido soluciones que garanticen la seguridad de mi hijo. Se han negado a darle soluciones a un asunto que podría haber estado solucionado en 24 horas y sin necesidad de denuncias", denuncia Carmen.

Con todo, la vida académica del menor está en pausa desde hace dos meses. "Mi hijo lleva dos meses sin ir al colegio y no va a ir hasta que se solucione", afirma Carmen Alunda.

La Policía Nacional de Elda recabó datos sobre el denunciado y, dado que es inimputable, dio parte de los hechos a la Fiscalía de Menores quien a su vez dió parte a Servicios Sociales. Fuentes cerccanas al caso asegura que el menor denunciado negó la agresión sexual.

Respuesta de Conselleria

Desde la Conselleria de Educación señalan que el centro reaccionó con inmediatez al conocer los hechos y que notificó la situación a través del PREVI el mismo día en que la madre puso en conocimiento del centro los hechos. Asimismo, desde la conselleria se procedió a aplicar el Decreto 195/2022, de 11 de noviembre, del Consell, de Igualdad y Convivencia en el sistema educativo valenciano, "con la activación del protocolo y medidas adecuadas para garantizar el bienestar y seguridad del menor en el centro educativo, que es lo principal", según señalan fuentes de conselleria.

Desde la conselleria aseguran que "se ha atendido a la madre tanto de manera telefónica como presencial para explicar las actuaciones y se ha dado respuesta al Síndic de Greuges ante las preguntas planteadas. Hay que recordar que estamos hablando de un menor, por lo que la confidencialidad y el sigilo profesional por parte de todo el equipo de intervención y el equipo educativo es de especial relevancia".