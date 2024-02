Las Virtudes, una pedanía "abandonada"

La pedanía de Las Virtudes de Villena se encuentra en un estado de "dejadez y abandono". Así lo describen la Asociación de Vecinos, que reclaman la falta de atención y mantenimiento en las calles, el asfalto, la pinada y el alcantarillado. A estos problemas se le suman los constantes cortes de agua, que aseguran son, al menos, dos por semana.

El pasado mes de abril, un reventón cálido con rachas de viento de hasta 85 km/h provocó la caída de al menos 15 árboles de la pinada. El suceso tuvo lugar de madrugada y no llegó a haber heridos. El Ayuntamiento realizó labores de sustentación, poda o tala en los ejemplares dañados. De esta forma, aquellos pinos que fueron arrancados del suelo por causas meteorológicas, no han sido repuestos. Al menos así lo denuncian desde la Asociación de Vecinos. "Cuando pasó lo del reventón térmico se cayeron varios pinos y lo que hicieron fue cortarlos y no se han repuesto", lamenta una de las componentes de la asociación. "Desde que se cayeron los árboles por el fuerte viento cortaron lo peligroso y se ha quedado una pinada que no se puede utilizar", sostiene otra de las residentes.

Las representantes vecinales coinciden en que "solo pedimos que nos atiendan un poco. La pedanía se está vaciando". Actualmente, según los últimos datos publicados por la Diputación de Alicante son 457 vecinos los que están censados en la pedanía.

Otro de los problemas que vienen arrastrando los vecinos es el estado del asfalto y de las calles, que presentan varias irregularidades. "Las calles están todas levantadas y tenemos muchos agujeros en el asfalto".

Los cortes de agua persiguen a los vecinos desde hace tiempo también, aseguran que, al menos sufren dos por semana, con los inconvenientes que ello conlleva. Además sostienen que cuando el agua vuelve lo hace llena de cal y hasta que no pasa un período de tiempo no se puede consumir.

Los problemas con el alcantarillado cuando llueve también son recurrentes. "Tragan mal los desagüe y cuando llueve las casas bajas y los garajes se inundan". Sin embargo, para los vecinos la gota que ha colmado el vaso ha sido el traslado del almuerzo del ecuador festero al recinto ferial, esto es, en la propia Villena, desplazándolo de la pedanía. "Nos parece una total falta de respeto a la patrona, a las fiestas y que no han pensando en los vecinos y vecinas, ya que ese tipo de actos dan vida a la pedanía", recalcan los afectados.

Desde el Ayuntamiento aseguran que están trabajando en un "proceso de planificación" para revertir los daños que han provocado las tormentas en el espacio de la pinada.