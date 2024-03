Unos 14 galápagos leprosos muertos en la acequia del rey en Villena

Al menos 14 galápagos leprosos, que son tortugas acuáticas, han sido encontrados sin vida en un tramo de la acequia del rey en la laguna de Villena.

Los galápagos leprosos son una especie autóctona de la península ibérica amenazada y protegida a nivel autonómico y estatal cuya única población en el término de Villena fue detectada en 2015 y que sobrevive en un tramo de la acequia del rey.

La Asociación Salvatierra denuncia que la causa de este "episodio de mortandad masiva" puede haberse debido a que la acequia lleva sin recibir un aporte de agua de la depuradora de Villena desde el mes de noviembre. Este hecho habría provocado el estancamiento de la laguna y la proliferación de bacterias.

"La acequía tiene cortada el agua desde noviembre por una supuesta avería en el tubo que lleva el agua a la acequía. Ese era el principal aporte de agua a la laguna, al cortáselo la calidad del agua tras dejar de fluir ha empezado a empeorar", explica un biólogo de la asociación.

Ejemplares sin vida flotando en la acequia del rey. / MIGUEL ÁNGEL BERBEGAL

La entidad dedicada a la conservación y desarrollo del patrimonio natural y cultural de Villena recuerda que en noviembre del año pasado, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) concedió la autorización para que la depuradora dejara de verter agua a la acequia debido a una serie de obras. Este hecho fue reclamado por la asociación a la Concejalía de Medio Ambiente en diciembre.

Los biólogos de la entidad aseguran que existen informes sobre eventos similares de mortalidad en el medio acuático causados por la intoxicación de cianobacterias, unas algas que liberan toxinas y que se desarrollan cuando las aguas presentan una calidad "muy deficiente" y una carga elevada de nutrientes.

Resistentes a la contaminación

"Los galápagos aguantan todo, son muy resistentes a la contaminación y para que haya mortalidad tiene que haber algo muy fuerte, tiene que ser fuera de lo normal. Ha pasado algo muy grave, no es que haya aumentado la salinidad o tenga poca agua la acequia. Las tortugas si las condiciones no son buenas se van porque no necesitan el agua para vivir, pueden andar kilómetros hasta otro embalse. Para que se mueran como se han muerto tienen que intoxicarse", indican.

Algunos de los animales que quedan vivos. / MIGUEL ÁNGEL BERBEGAL

Todos los ejemplares que han perdido la vida son adultos. "A una pequeña población se le han quitado los ejemplares reproductores. Para que vuelvan a haber ejemplares maduros tendrán que pasar siete años", sostienen.

La mortalidad ha continuado desde que se notificó la primera decena de ejemplares. Los expertos advierten que, si la situación persiste, podrían "morir todas". Mientras tanto, las que aún sobreviven están experimentando dificultades. "No se mueven correctamente y presentan problemas de flotabilidad. Es una especie igualmente protegida que el lince ibérico".

Autopsia

El Centro de Recuperación de Fauna de Santa Faz ha procedido a la recogida de gran parte de los ejemplares fallecdos para realizar su autopsia. Además, también serán analizados por el servicio de toxicología de la Universidad de Murcia para determinar la causa de su muerte.

Cabe recordar que la acequia del rey se encuentra en un espacio natural protegido dentro de la Red Natura 2000. El espacio ha mejorado su calidad ambiental "de manera notable" en los últimos años, debido en parte a la mayor la calidad del agua procedente de la depuradora.

La Asociación Salvatierra exige que se reanude "de manera urgente" el suministro de agua a la acequia del rey. En caso de que esta situación no se corrija, la propia asociación procederá con los trámites judiciales correspondientes "debido al perjuicio que está causando a la fauna y a los espacios protegidos por la ley".