"Para captar fondos para el Museo del Calzado tiene que haber un proyecto detrás"

Esta alicantina se compró con su primer sueldo unos zapatos fabricados en Elda. Y destinos de la vida, más de 20 años después toma las riendas del Museo del Calzado. Tras cinco años trabajando como técnica municipal, tiempo en el que ha logrado 10 millones de euros en ayudas europeas para el Ayuntamiento, la nueva directora, Andrea Paños, tiene claro que necesita un plan de actuaciones para modernizar el Museo del Calzado. Una transformación que pasa necesariamente por obtener más financiación. Y en eso tiene experiencia. Este jueves ha sido presentada por el alcalde Rubén Alfaro y después ha atendido a INFORMACIÓN.

¿Cuáles son sus prioridades ante el reto que se le presenta?

Lo primero es conseguir financiación y modernizar el Museo. Hay que analizar su situación, trazar una hoja de ruta y tener un plan de actuaciones. Es vital tener el objetivo claro, que debe ser modernizar las instalaciones. Y hay tener claras sus debilidades y fortalezas.

¿Cuáles son sus debilidades?

El Museo depende absolutamente del Ayuntamiento, del que procede el 70% de la financiación. Y esa es su principal debilidad.

¿Y sus fortalezas?

Es uno de los museos industriales con mayor inventario y más completo. Refleja la industria eldense, sus señas de identidad

Aunque lleva cinco años trabajando en Elda, ¿cree que no ser de la ciudad supone una dificultad para dirigir el Museo?

El origen no tiene nada que ver con la capacidad de trabajo, no te permite saber más. Llevo cinco años redactando el Plan Estratégico y me he reunido con empresarios, asociaciones, vecinos, colegios.... y es lo que me ha permitido obtener 10 millones en ayudas para Elda.

Paños en el Museo del Calzado que ahora dirige / J.A.RICO

undefined

¿Todo pasa por tener un proyecto?

Sí, para poder captar fondos tiene que haber un proyecto detrás

Hay versiones contradictorias sobre la situación económica del Museo. ¿Va a pedir alguna auditoria o informes sobre el estado financiero de la institución?

No tengo aún los informes y vamos a ver cómo está su situación. He hablado ya con los trabajadores y con la anterior directora.

¿Qué le parece la labor que ha llevado a cabo su predecesora?

Loles Esteve ha estado siete años al frente, ha sido de las más longevas. Y tenía un objetivo claro, reducir la deuda. Ahora tenemos que dar un paso más adelante para modernizar el Museo del Calzado de Elda.

¿Esa modernización en qué consiste? ¿En que pueda se pueda realizar una visita virtual por internet o poder tener una visita interactiva en las instalaciones? ¿O va más allá?

No hay que confundir modernización con tecnología. Hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Los museos industriales de la Comunidad Valenciana, estatales o europeos ya van un paso más adelante, no se limitan a ser una exposición de inventario, sino que cuentan un relato, ya sea con nuevas tecnologías o no. El Museo tiene que contar esa historia. Que llegue alguien que no lo conozca el sector y al salir pueda decir que ya lo conoce. No debe ser una simple exposición.

El mes pasado se celebró el 25 aniversario del Museo en su actual sede, aunque los actos han podido pasar un poco desapercibidos y hay voces que lamentan la falta de promoción de una efeméride como esta. ¿Espera que para el 30 aniversario sea diferente y tenga una mayor repercusión?

Desconozco cómo ha sido el 25 aniversario. Y el 30 aniversario será dentro de cinco años... ahora estoy aterrizando, vamos a ver la situación y elaborar un plan de actuaciones.

¿No era una situación un poco extraña que una concejal de la oposición fuera la directora de la institución?

En el pleno Loles Esteve ya dijo que no podía compatibilizar los cargos de concejal y senadora. Y como senadora puede hacer muchas cosas por el calzado, desde su atril nacional seguro que nos puede echar una mano.

¿Tiene pensados ya cambios en el organigrama o funcionamiento del Museo, o algún proyecto?

Los empleados llevan muchos años trabajando y voy a aprender de ellos. Y quiero agradecer la confianza que la Fundación y su presidente, el alcalde, han puesto en mí.