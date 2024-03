Esculturas de Villena para el mundo.

«Quería estudiar Bellas Artes, pero no pudo ser», confiesa Ányel Martínez, un artista de Villena que destaca por crear esculturas metálicas de animales que posteriormente se exhiben en galerías de todo el mundo. Al observarlo con perspectiva, no haber podido acceder a esa carrera no le ha dado tan malos resultados. Con 16 años de experiencia en el sector del metal, Ányel tenía los conocimientos suficientes para experimentar con el acero. Todo comenzó con un propósito: decorar el piso que acababa de comprar. «Como no tenía un duro», confiesa riéndose, «pensé en crear algo yo mismo». Y allá que fue. Tenía claro que su primer trabajo tendría que estar relacionado con su perro, un bull terrier llamado Rocco.

«Hice varias cosas que no me terminaban de gustar, hasta que encontré la técnica que uso ahora y la desarrollé», explica el artista. Así, su primera pieza no fue ni un gorila, león, tiburón, jaguar o pájaro, entre otros animales, que ahora realiza, sino que fue una cabeza de bull terrier. «La enseñé para ver si gustaba y un amigo me pidió una pieza para su primo; otro amigo me pidió una pieza para él porque nunca había podido tener perro y quería tener uno...». Y así fue como empezó a crecer «Shan Project», su nombre artístico, mediante el boca a boca y a través de las redes sociales. El artista villenero nunca pensó que podría vivir de hacer esculturas, ni siquiera cuando empezó. Pensaba que sería un complemento a su trabajo como soldador, pero lo cierto es que ahora ve cada vez más cerca dedicar todo su tiempo a ello. La primera pieza que hizo, la cabeza de bull terrier, cuenta que tardó entre tres o cuatro meses en hacerla, incluyendo el desarrollo y el montaje. Ahora los tiempos han mejorado y podría crear la misma figura en una semana o semana y media, confiesa.

El artista villenero con una de sus esculturas. / INFORMACIÓN

El material principal de sus esculturas es el acero inoxidable, que Ányel asegura es «muy resistente» al exterior para aquellos clientes que optan por colocar sus esculturas en jardines o terrazas. En cuanto a la ubicación, el artista villenero tiene sus obras expuestas en galerías de ciudades de todo el mundo: Dubai, París, Bélgica, Marbella, Madrid y València.

Las ventas de las creaciones de Ányel también trascienden fronteras. Aunque reconoce que su principal mercado se sitúa en Norteamérica. Mientras tanto, existe al menos una estatua del artista de Villena en lugares tan diversos como Nueva York, Texas, Atlanta, México, Alemania, Inglaterra e Italia. Entre sus clientes más destacados se encuentran el exjugador del Betis y carismático Joaquín, quien contactó con el artista para que le realizara la cabeza de un toro, reflejando su pasión por esta tradición. Además, otro personaje reconocido en el mundo del fútbol es el sueco Zlatan Ibrahimovic. El propio representante de Ibrahimovic se puso en contacto con Ányel para regalarle una estatua de su perro, que posteriormente compartió el futbolista en redes sociales.

Esculturas de Villena para el mundo. / INFORMACIÓN

El animal que más le solicitan los clientes son las mascotas, como perros y gatos. El artista asegura que esto se debe al «amor» que la gente siente por estos fieles compañeros de cuatro patas. La incorporación de leones, jaguares e incluso gorilas en su obra ha sido completamente «por demanda» de los propios clientes.

Así concluye la historia de un villenero que trabajó durante 16 años en una empresa de soldadura para ver ahora sus estatuas, forjadas con la misma técnica, conquistar el mundo entero.

