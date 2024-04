La Generalitat autoriza otras dos grandes plantas solares en Elda y Villena

Sigue el goteo de plantas solares que reciben el visto bueno de la Generalitat. La Conselleria de Industria, a través de la Dirección General de Energía y Minas, ha concedido en las últimas semanas autorización de implantación en suelo no urbanizable, autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, así como ha aprobado el plan de desmantelamiento y restauración del entorno de dos grandes huertos solares en Villena y Elda, que suman 110.000 módulos fotovoltaicos que ocuparán unas 33 hectáreas, abarcando más de 112 hectáreas de fincas valladas.

Estos permisos incluyen medidas correctoras pero que rechazan las alegaciones presentadas por colectivos ecologistas y movimientos contrarios al boom solar, que tiene al Medio y Alto Vinalopó como su "zona cero"en la provincia de Alicante.

El mayor es de Villena, que se denomina Sax I y abarca una parcela vallada de 68 hectáreas, y tendrá una potencia instalada de 44,77 MW. Contará con 79.770 módulos solares y ocho centros de transformación, ocupando una superficie de 22 hectáreas. Y dispondrá de 15 kilómetros de tendido eléctrico hasta converger con la línea de evacuación que han acordado compartir un total de nueve promotores de plantas solares de la comarca. La inversión es de 19,2 millones de euros y ahora la empresa promotora, PV XVIII Witerico SL, filial del grupo ACS, debe obtener la licencia municipal para iniciar las obras.

Eso sí, pese a que Villena anunció hace más de dos meses iba a suspender licencias ante el aluvión de proyectos, para regular en qué zonas se pueden instalar, esta medida aún no se ha aprobado, sin que desde el Ayuntamiento hayan podido concretar cuándo podría pasar por pleno la suspensión.

Villena es el municipio más afectado del Vinalopó, con 21 plantas en tramitación que ocuparían 1.972 hectáreas, para un total de 1.117 MW de potencia, según los últimos datos publicados por este medio. Y hay que recordar que hace un año Villena tumbó tres solicitudes de plantas fotovoltaicas a los pies de Sierra Salinas, como consecuencia de la caducidad de su derecho de conexión a la Red Eléctrica Española por no haber logrado la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en el plazo establecido. Un rechazo que confirmaba, según manifestó entonces el Ayuntamiento, el "éxito a la estrategia del gobierno municipal de PSOE-Verdes de oponerse a aquellos proyectos que no son positivos para el territorio ni para el proceso de transición energética limpia no contaminante que defendemos en el Ayuntamiento de Villena".

Del mismo modo, el proyecto de Elda, PSF Idella, constituye el segundo que se aprueba en su término municipal después de que hace dos meses la Generalitat da luz verde a la primera planta solar en Elda con casi 60.000 placas, denominada PSF El Lobo -también afecta a terrenos de Petrer- y que abarcará 43 hectáreas. Eso siempre que ambos proyectos se ajusten a la normativa aprobada hace unas semanas por Elda para regular en qué zonas se pueden instalar este tipo de granjas fotovoltaicas, a través de una modificación del PGOU que se está llevando a cabo, tras acordar anteriormente una suspensión de licencias.

Idella prevé una potencia instalada de 25 MW y una superficie vallada de 44,4 hectáreas, ocupando un espacio de 11,60 hectáreas con 39.808 módulos solares con 655 Wp de potencia y seis centros de transformación. Contempla un tendido de 2,6 kilómetros, de los que 1,6 km serán soterrados y el resto aéreo. Y la inversión prevista por el gigante asiático Risen Energy, a través de la mercantil Mirlo Blanco Renovables, es de 12,2 millones.

La conselleria también ha dado autorización previa para el huerto fotovoltaico PSF El Lobo, que se ubicará sobre 43 hectáreas entre el término eldense y Novelda, y cuyo tendido eléctrico afectará también a Petrer.

Cuando el pleno de Elda aprobó hace un año suspender las licencias para fotovoltaicas por dos años, las plantas que se pretendían instalar se extendían por una superficie total de 1.100 hectáreas de suelo agrícola y forestal, abarcando las faldas de la sierra Camara con 45 hectáreas de terreno afectadas; el monte de Bolón con 460 hectáreas; el paraje de las Cañadas con de 240 hectáreas y el monte de Bateig con 355 hectáreas.

