El barrio de La Cruz de Novelda se queda sin fiestas por primera vez en 30 años

Este mes de mayo, el barrio de La Cruz de Novelda no celebrará sus fiestas después de 30 años. Los vecinos no han podido constituir una nueva junta directiva que sustituya a la anterior, la cual anunció el año pasado que, una vez finalizado su mandato de cuatro años, no seguiría en funciones.

Las fiestas de La Cruz, que originalmente conmemoran el hallazgo de la cruz del Señor, se celebran el primer fin de semana de mayo. La comisión del barrio se encarga de organizar diversas actividades, que van desde cenas con verbena hasta la preparación de gachamigas y paellas, así como la instalación de castillos hinchables o cañones de espuma. Estas actividades permiten que los vecinos de todas las edades disfruten y compartan momentos de confraternidad.

La presidenta saliente, Sonia Marcos, lamenta que este hecho ocurra. "Hemos estado hablando con varias personas, pero nadie ha mostrado disposición para asumir el cargo, y ya no hay tiempo para organizar las fiestas este año", expresaba. Marcos espera que para el próximo ejercicio haya personas dispuestas a comprometerse con el barrio durante un mandato de cuatro años. Su propia presidencia comenzó en 2019 y el año pasado ya se cumplió el tiempo establecido. Durante su mandato, ha estado acompañada por otras cuatro personas.

Un momento de las fiestas pasadas. / Barrio de La Cruz.

La también vecina del barrio sostiene que es un trabajo costoso organizar las fiestas de La Cruz, ya que el trabajo de un fin de semana lleva meses de trabajo detrás. "También quiero vivir", señala. Marcos hace un llamamiento para que no vuelva a ocurrir esta situación de cara a los siguientes años y anima al vecindario a presentarse.

El barrio tampoco presentará reinas en el pregón de las fiestas que se celebran en el mes de julio. Otros barrios también presentas a sus candidatas y de ahí salen las máximas representantes adulta e infantil de los festejos, así como a la corte de honor. "Son momentos complicados para el barrio", afirma.

La anterior directiva de la Comisión de Fiestas quiso despedir este pasado sábado a las representantes mayor e infantil del barrio, Resurrección Padilla y Mari Cruz Padilla. Ambas aseguraron en su discurso haber disfrutado la una de la otra y, sobre todo, del cargo.