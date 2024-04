Elda Para Todas presenta una moción en contra de la Ley de Concordia

Elda Para Todas presentará en el pleno una moción en contra de la Ley de Concordia, que ha sido propuesta por PP y Vox y aprobada su tramitación recientemente en Las Cortes.

El grupo municipal no descarta presentar más mociones en contra de las diferentes proposiciones presentadas como la de "libertad educativa" que busca acabar con el plurilingüismo, tal y como ha declarado la concejala de Elda para Todas, Cristina Rodríguez.

"Esta ley pretende dilapidar todo lo conseguido en materia de memoria y es un despropósito que niega tajantemente los 40 años de dictadura franquista, los crímenes, el terror y la represión brutal que muchas personas sufrieron durante el régimen totalitario de Franco", ha señalado el portavoz del grupo municipal Elda para todas, Iñaki Pérez Rico. "Esta ley deroga lo establecido en la ley 14/2017 que nació con el objetivo de dar amparo, justicia, verdad y reparación a las víctimas y a sus familiares", ha detallado.

"Para PP y Vox la concordia es un mecanismo que les permite impedir que se otorgue la dignidad que se merecen a las víctimas del franquismo. Esta proposición es una involución democrática que asume el relato franquista", ha argumentado Pérez.

La ley de memoria valenciana en seis años ha conseguido, junto a familias y asociaciones, abrir 328 fosas y recuperar a más de 2.500 víctimas. De esas víctimas, casi 300 han sido identificadas y entregadas a sus familias. Además, se dejó adjudicada la exhumación de 47 fosas, una de ellas es la de la parcela 19 en la que se encuentran, junto a otras 61 víctimas los restos de ocho eldenses.

"La concordia, según la RAE es aquello acordado “de común acuerdo y consentimiento”", ha manifestado el portavoz. En este sentido se pregunta lo siguiente: "¿Han hablado PP y Vox con las Asociaciones Memorialistas y con los familiares de las víctimas? ¿Se han preocupado de esas personas que siguen esperando los restos de sus familiares para poder enterrarlos debidamente?".

"Nos consta que no", ha denunciado. "Sin verdad, justicia y reparación para las víctimas de la dictadura no podrá existir una reconciliación ni se podrán cerrar heridas abiertas. No queremos una ley negacionista, que se olvida de todas esas personas que lucharon para conseguir un país mejor y por ello fueron perseguidas, encarceladas y en muchos casos, asesinadas".

"Esta ley sólo cuenta la historia de los vencedores, busca otra vez volver a ese silencio incómodo, con esa premisa de “lo que no se nombra no existe” y sobre todo eliminar los recursos públicos para la búsqueda de los desaparecidos durante la guerra y la dictadura".