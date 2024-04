El pleno desbloquea la reapertura del Museo Etnológico de Elda

El pleno de Elda ha aprobado este viernes las subvenciones a diferentes colectivos y asociaciones locales. Una de ellas, la referente a la asociación cultural Mosaico, que supone una incremento de 10.000 euros y que va a permitir reabrir, cinco años después, el Museo Etnológico de Elda.

Todos los partidos han apoyado la propuesta, que significa pasar de 18.000 a 28.000 euros la ayuda destinada a gestionar una colección etnológica. Así, la asociación podrá hacer frente a la contratación de una persona para que se encargue del museo y de todas las actividades que se prevén programar de cara a su apertura, prevista para el verano.

Hasta ahora, Mosaico empleaba toda la subvención en el alquiler del local donde se guardan el millar de piezas de los siglos XVIII al XX, y por el que abona 1.000 euros al mes, además de la electricidad, el agua y los impuestos de un edificio que no recibe visitas desde 2019. Un local al que Mosaico tuvo que trasladar sus piezas en 2013, en contra de la voluntad de sus miembros, por decisión de la entonces alcaldesa popular Adela Pedrosa. Hasta entonces la colección estaba en la Fundación Ficia.

Polémicas mociones

Por otra parte, el pleno ha aprobado dos mociones del equipo de gobierno, contra los posibles recortes en la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) y contra la Ley de Concordia que tramita el Consell, con los votos de PSOE y Elda para Todas, y el rechazo de PP y Vox. Y esta última formación ha sorprendido retirando su propuesta de eliminar las referencias a la República en el Ayuntamiento, alegando que no quiere causar "más dolor".

Así, la moción del PSOE insta al Consell a mantener y reforzar la oferta educativa de la Escuela Oficial de Idiomas. La portavoz del gobierno local, Silvia Ibáñez (PSOE), ha expuesto la propuesta por la que se pide a la Generalitat "no desmantelar el sistema educativo público del que nos hemos dotado en Elda durante los últimos ocho años. El recorte en la Escuela Oficial de Idiomas es generalizado en la Comunidad Valenciana, pero en Elda es mucho más grave ya que supone reducir en un 25% el número de grupos lectivos, pasando de 106 a 80, con 700 plazas y 7 docentes menos". Y ha dado datos, ya que se suprimen 12 grupos de inglés, 4 de francés, 4 de italiano, 4 de valenciano y 2 de alemán.

La concejal ha recordado que "esta reducción supone un grave perjuicio para el alumnado, ya que muchas personas que han comenzado sus estudios en Elda tendrán que desplazarse a otros centros de la provincia para finalizarlos, con la consiguiente merma de la conciliación laboral y familiar y la pérdida de oportunidades. Se trata de una medida que debilita la educación pública, que va en contra de las personas y que rompe el Plan Estratégico de Elda y también las oportunidades de nuestra ciudad".

Primera intervención en valenciano

Por su parte, Cristina Rodríguez, portavoz de Elda para Todas, ha mostrado su apoyo "a todas las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Valenciana. El aprendizaje de idiomas es una herramienta social muy importante porque aumenta la empleabilidad de las personas y también su cultura". Y ha marcado un hito, ya que su intervención, aprovechando que era sobre la Escuela de Idiomas, ha sido en valenciano, siendo la primera vez que se produce este hecho, según han destacado fuentes municipales. Así ha querido recordar que los idiomas oficiales son el castellano y el valenciano, y ha destacado los beneficios que tiene el aprendizaje de idiomas, entre otros ampliar las posibilidades laborales.

La portavoz de Vox, Paqui Vicente, ha empezado su intervención afeando a Rodríguez que haya hablado en valenciano, ya que "no he entendido ni una palabra, ni la mitad de las personas que están aquí ni la mitad o más del pueblo", pidiendo que "utilice el idioma común en todos". Y en cuanto al recorte de la EOI, ha señalado que "no se elimina ninguna plaza", sino que "se reorganiza". Y ha manifestado que no se puede tener una clase para 3 o 5 personas, por lo que se reorganizan grupos o se hacen clases online. Ha asegurado que el 25% de plazas menos corresponden a plazas que no estaban cubiertas, por lo que "no se recorta".

Y Francisco Sánchez, portavoz del PP, ha señalado también que la moción "no obedece a la realidad". Ha explicado que la Conselleria consideraba que había un sobredimensionamiento de algunos grupos, y con los datos aportados por la EOI ha trabajado la Generalitat. "Se trata de racionalizar. Hay aulas con 3 o 4 alumnos, y no hay que derrochar al dinero". Ha destacado que "cuando no hay demanda, se puede reubicar", agregando que "la situación sería dura si hay algún alumno de Elda que no tiene posibilidad de matricularse en alguna de las lenguas que va a pedir. Yo seré el primero en pedir más cursos", recordando que en la EOI "ha habido una demanda decreciente"

Ley de Concordia

Por su parte la moción de Elda para Todas sobre la Ley de la Concordia insta a la Generalitat a rechazar esta propuesta y "mantener los principios rectores de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición con respecto a la memoria democrática". Y ha generado un fuerte debate con acusaciones mutuas, saliendo adelante finalmente con el respaldo de PSOE y Elda para Todas, y el rechazo de PP y Vox.

El concejal de Cultura, Iñaki Pérez (Elda para Todas), ha expuesto que "hoy no es día de hablar de materialismo histórico ni de mirar al pasado, es una moción para poner en valor la democracia y los derechos humanos. La Ley de Memoria Democrática y para la Convivencia de la Comunidad Valenciana que se pretende derogar dice en su preámbulo que la grandeza de la democracia, a diferencia de los estados totalitarios es capaz de reconocer la dignidad de todas las víctimas más allá de ideologías". Y ha recordado que sigue habiendo familias que aguardan poder recuperar los restos de eldenses que permanecen en fosas comunes, y que sigue habiendo heridas por cerrar a la que están dando respuesta la actual legislación, con la que colisiona la Ley de Concordia.

Por su parte, la concejala de Memoria Democrática, María Gisbert, ha afirmado que "apoyamos esta propuesta porque la Ley de Memoria Democrática de 2017 ha conseguido la reparación de muchas víctimas de la guerra y de la dictadura franquista, así como la de sus familias, a quienes la justicia desamparó durante mucho tiempo y les obligó a vivir en silencio durante mucho tiempo. Es una necesidad de justicia social, no una cuestión revanchista ni agitadora".

En cambio, desde Vox Paqui Vicente ha recalcado que "está muy bien que se hable de reparación, memoria y justicia, y por eso existe la Ley de Concordia y por eso está en tramitación, por los mismos conceptos", agregando que "Franco ya no existe". Ha acusado a Elda para Todas de ofender y de manchar la memoria de las familias eldenses con la moción, recordando que hubo víctimas en los dos bandos. Y ha denunciado que la moción está llena de "odio".

Y desde el PP Francisco Sánchez ha insistido en que no es partidario de abordar en el pleno temas que no son municipales, por lo que no ha querido intervenir, salvo para regalar a cada portavoz y al alcalde un ejemplar de "La República" de Platón, "para resumir de lo que están hablando, que parece ser que es la República, para ver si por lo menos son capaces de leer e interpretar y de no estar en una guerra dialéctica innecesaria para la ciudad".

Marcha atrás de Vox

Después, Vox ha anunciado que renunciaba a la moción que había presentado por urgencia para eliminar las referencias a la República en el edificio del Ayuntamiento, así como las actividades municipales que se organizan y tienen que ver con esta etapa. Y lo hecho tras las duras intervenciones que se han oído sobre la Ley de Concordia, alegando no querer causar "más dolor".

Esta propuesta planteaba acabar con elementos como la vara de mando del expresidente Manuel Azaña que hay en la entrada al Consistorio, para trasladarlos a un museo, y eliminar todas las actividades municipales que se organizan y tienen que ver con esta etapa

Además, en el pleno también se han aprobado los convenios con AMFI y la AMCE Santa Cecilia, así como con la Junta Central de Comparsas de Moros y Cristianos de Elda y con la Junta Central de Fallas de Elda, además del de Mosaico.

