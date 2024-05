El emplazamiento elegido para una planta de residuos peligrosos en Monforte

La planta de tratamiento de residuos peligrosos y no peligrosos que se proyecta en Monforte del Cid se prevé ubicar en el polígono industrial Las Norias. Los terrenos a ocupar se encuentran en la calle Rojo Alicante, 15-17, esquina con la calle Negro Markina. Las instalaciones abarcarían dos parcelas contiguas de suelo urbano industrial con una superficie total conjunta de 27.414 metros cuadrados.

El alcalde Juanjo Hernández ha destacado que el complejo proyectado "no es un vertedero, sino una planta de tratamiento y valorización" de la empresa Reciclajes Elda. El primer edil ha apuntado que las instalaciones con las que cuenta la mercantil en Elda "se le han quedado pequeñas. Se trata de una empresa asentada en la comarca y que se quiere trasladar a Monforte. Y va a generar puestos de trabajo, ya que va a crecer, no solo a trasladarse, por lo que valoramos que va a ser muy beneficioso"

Hernández ha señalado en cualquier caso que el proyecto está en tramitación para obtener la Autorización Ambiental Integrada (AAI) y que es la Conselleria la que tiene que dar el visto bueno y comprobar que todo está en regla.

El primer edil ha agregado que se habían planteado presentar alegaciones para introducir unas mejoras, pero finalmente no se iba a hacer porque ya las contempla la propia empresa. Y ha apuntado que ya e el pasado mandato la empresa contactó con el Ayuntamiento para interesarse por su traslado a Monforte.

El pasado 29 de abril se abrió un plazo de 30 días hábiles para estudiar el proyecto y presentar alegaciones, tras lo que la Generalitat debe decidir sobre la AAI, tras lo que quedaría ya en manos del Ayuntamiento la concesión de la licencia de obras.

El proyecto

La actividad proyectada es el almacenamiento y tratamiento de residuos no peligrosos y peligrosos, inclusive residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Los procesos previstos son clasificación, prensado y embalado de residuos no peligrosos de papel/cartón y plástico; clasificación y trituración de residuos no peligrosos de poda, jardinería y silvicultura; clasificación y trituración de material confidencial; almacenamiento temporal de residuos no peligrosos, residuos peligrosos y RAEE; y separación y trituración de residuos no peligrosos multicompuestos (calzado, textil y juguete)".

Para llevar a cabo dichos procesos se dispondrá de las siguientes instalaciones: nave de almacenamiento de residuos (2.500 metros cuadrados ocupados); Nave taller para vehículos propios y maquinaria (450,2 metros cuadrados); nave de prensado y trituración de residuos no peligrosos (6.450 metros cuadrados); caseta para repostaje de combustible (135); y un edificio de oficinas (486,2).

Además contará con unas zonas exteriores consistentes en una "zona de admisión/expedición y pesaje (348,4 metros cuadrados); zona de almacenamiento de balas (5.289,4); zona de almacenamiento de contenedores (1.800); zona de servicios (272); muelles de carga de contenedores náuticos (380); aparcamiento (474,5); zona ajardinada (1.118,2); y zonas de paso (7.709,9)

