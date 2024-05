Villena urge a la Generalitat desbloquear la conexión de la autovía con la estación del AVE

Villena reclama a la Generalitat que retome los proyectos pendientes para poner a punto sus principales infraestructuras, entre los que figuran la conexión de la estación del AVE con la autovía y dotaciones educativas. El alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, y los concejales del Grupo Municipal Socialista han recibido este jueves la visita de los diputados nacionales de la provincia Lázaro Azorín, Araceli Poblador, Patricia Blanquer y Alejandro Soler, para conocer el estado de las obras de diferentes de las principales infraestructuras de la localidad, sobre todo lo concerniente a la accesibilidad en las estaciones ferroviarias de la localidad.

El Ayuntamiento ha reclamado en esta visita "la implicación de la Generalitat en estos proyectos, pues en la mayoría de casos, las obras están en tiempo y forma por parte del Gobierno de España, pero precisan de las actuaciones que son competencia autonómica y que están paradas", ha lamentado el ejecutivo municipal en un comunicado.

“Villena precisa de determinadas actuaciones para mejorar infraestructuras necesarias como los pasos ferroviarios o caminos, y para ello, en muchas ocasiones hemos de trabajar de forma conjunta Ayuntamiento, Generalitat y Ministerio. Por ello, ante retrasos o simplemente actuaciones paradas, reclamamos a la Generalitat una revisión y puesta en marcha, pues hay obras que finalizarán que sin sus actuaciones no podrán funcionar correctamente”, ha manifestado el alcalde Fulgencio Cerdán (PSOE).

Los diputados y los ediles han visitado las obras de mejora y accesibilidad de la estación de ferrocarril de la localidad, que se están llevando a cabo con una inversión de más de dos millones de euros. Estos trabajos están en proceso de finalización y permitirán a la ciudadanía el paso entre andenes, además de haberse arreglado la señalética, iluminación, etc.

Reunión del ejecutivo municipal con los diputados nacionales del PSOE / INFORMACIÓN

Otra de las actuaciones en infraestructuras ferroviarias que se ha dado a conocer a los diputados ha sido la supresión de los pasos a nivel. El primero de ellos, junto a la Ferrero Academy, ya está licitado por parte de ADIF. “Es un paso con una gran peligrosidad”, ha recalcado el alcalde, Fulgencio Cerdán. Otro de los pasos que se van a suprimir, para lo que se hará un puente, es la conexión con la estación del AVE. Hace un mes, aproximadamente, ADIF notificó al Consistorio que se ponía en marcha el proyecto.

“El paso hacia la estación del AVE es otra de las reivindicaciones de Villena para mejorar su accesibilidad y, sobre todo, la seguridad. Pero esta actuación que ya se está poniendo en marcha por parte del Gobierno de España no estará completa si la Generalitat no realiza la conexión con la autovía. Una obra que con el anterior Gobierno regional ya estaba proyectada, con un presupuesto de 100.000 euros y que tras un año casi del nuevo Consell no hay nada, pues quitaron esta partida presupuestaria. Por lo que solicitamos se reanude este importante proyecto ya no para Villena, sino para toda la comarca”, ha recordado Alejandro Soler, diputado nacional.

Rotonda pendiente

Por otra parte, también se ha tratado la rotonda de la carretera Villena-Caudete, en la zona de Vaersa. Una actuación pendiente desde hace años que cuenta con el compromiso de las empresas de la zona y que precisa de la intervención de la Generalitat. También se ha tratado la ronda suroeste que una vez licitada y adjudicada, y con algún trabajo empezado, se paralizó para realizar una revisión de precios y actualmente continúa paralizada tras más de un año. Desde el Consistorio se solicita al Gobierno autonómico que se haga dicha revisión, pero este no ha dado pasos en firme, e incluso se contempla una nueva licitación.

Infraestructuras educativas

La visita ha servido también para reclamar las obras pendientes del Plan Edificant en la localidad, en los centros Santa Teresa, Príncipe Juan y La Celada. “Nuestros niños y niñas merecen estudiar en las mejores condiciones, y han sido ya muchas las reuniones y visitas por parte de la Conselleria, pero las actuaciones siguen paradas, ni siquiera han puesto las prefabricadas que hacen falta. No podemos consentir que esto siga así, ni que quieran dejar al barrio de San Francisco sin centro educativo. Sea por Edificant o por otra fórmula, nuestros escolares necesitan colegios”, ha finalizado Fulgencio Cerdán.