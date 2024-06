El alcalde de Algueña (PSOE) percibe ayudas a la infancia del Ingreso Mínimo Vital y su sueldo al mismo tiempo

El Partido Popular de Algueña ha remitido un escrito al Instituto Nacional de la Seguridad Social en el que se indica que "ha tenido conocimiento de que el alcalde Sergio Ramírez (PSOE) está percibiendo ayudas, correspondientes o en concepto, de Ingreso Mínimo Vital al mismo tiempo que percibe un sueldo público" como regidor de casi 2.000 euros brutos mensuales. Se trata de una ayuda cuyo objetivo principal es prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos para cubrir sus necesidades básicas.

Contrarios a la ley

El escrito señala que el hecho de recibir retribución por su condición de alcalde podría estar incurriendo en incompatibilidad con la prestación y, por tanto, "percibiendo ingresos indebidos contrarios a Ley". Este martes INFORMACIÓN ha pedido a Ramírez que valorara el documento que ha realizado el PP sin que se haya pronunciado.

Los populares en la oposición pudieron comprobar ese extremo directamente a través de una pregunta realizada por una de sus concejalas, Luisa Berenguer Brotons, en el turno de ruegos y preguntas del último pleno ordinario de abril. En municipios pequeños las sesiones son trimestrales. Algueña cuenta con unos 1.400 vecinos.

Un asunto personal

Berenguer, pide en primer lugar al alcalde que no se lo tome como un asunto personal, que solo traslada información y comentarios que "hemos ido recibiendo desde hace tiempo" y que debe verificarla preguntando directamente al pleno y al regidor.

"No". Pero "sí". Viene a decir el alcalde como respuesta, porque asegura que no cobra el Ingreso Mínimo Vital, pero sí la "ayuda a la infancia".

"Con lo difícil que es que te lo aprueben no te imaginas lo difícil que es que te lo quiten". Esta fue una de las explicaciones más claras que acertó a dar el primer edil.

La ayuda a la infancia a la que se refería Ramírez se puede recibir como complemento a la principal del Ingreso Mínimo pero también de forma independiente.

Presencial

"El primer día que tuve nómina como alcalde me fui a la Seguridad Social y les dije que esa era mi nueva situación y entregué la documentación", señala en un primer momento el alcalde, que lleva empleando la firma electrónica casi a diario y para todo, desde que comenzó este mandato. "O sea, que es verdad", señala la concejala, en un debate que se desarrolla siempre en un tono muy coloquial y correcto.

A lo que el alcalde reitera en esa respuesta plenaria: "Me he presentado para resolverlo presencialmente. Es complicadísimo quitarlo. Tengo la ayuda a la infancia, 50 euros mensuales -por hijo- que me han seguido ingresando, no el IMV. El chico de la Seguridad Social me dijo que no me lo gastara que me lo van a reclamar".

"Él (el alcalde) podía haberse callado y ya le avisarán", añade el teniente alcalde Ricardo Verdú para echarle un capote "pero tuvo claro desde el primer momento que debía avisar".

Es difícil cumplir con los requisitos

Tras explicar cuál es el objetivo de la ayuda la concejala popular señala que no podía creerse que el alcalde pudiera ser beneficiario porque al sueldo público que recibe el alcalde "no le veo yo que le tengan que añadir una ayuda pública a nada".

Además, señala que en su experiencia como concejala de Servicios Sociales, en el anterior mandato municipal, tuvo muchas dificultades para que se concediera esta prestación a personas que "realmente lo necesitaban".

Guardar el dinero para devolverlo

En otro momento de la respuesta el concejal socialista Verdú, vuelve a insistir en que es una ayuda a la infancia y que si se la han otorgado es que cumple con los requisitos. Incluso el alcalde llega a asegurar que está "guardando" el dinero para realizar el reintegro. También aclara en su explicación que está casado, tiene dos hijos y él y su pareja eran autónomos cuando la solicitaron.

Alcalde al 90%, fontanero al 10% En la declaración de bienes cuando tomó posesión del cargo Sergio Ramírez señalaba que además de alcalde es fontanero. Cuenta con una nómina 27.600 euros brutos por su cargo como alcalde con una dedicación del 90%. Puede seguir ejerciendo otra actividad, la de fontanero, el 10% del tiempo restante. Es un porcentaje poco habitual, con frecuencia se solicita un 50 o 75% si se quiere compatibilizar el cargo público con dedicación parcial retribuido compatible con otra actividad laboral. Esa declaración de bienes es bastante más genérica que la que se reclama en otros municipios. Tan solo hace constar activos y pasivos sin más detalle. En el caso de Ramírez activos por valor de 50.250 euros y pasivos por 39.620.

Son distintas

Aunque Ramírez, y sobre todo el teniente alcalde Ricardo Verdú, se empeñaron en su explicación al pleno en asegurar que la ayuda a la infancia es ajena a la propia del Ingreso Mínimo, en la legislación que regula estas ayudas aparece siempre como algo complementario a la principal y estrechamente ligada al Ingreso Mínimo. "Es el mismo formulario pero son ayudas distintas", mantiene Verdú.

La misma normativa habla de que la modificación de las condiciones de recepción se debe realizar el 1 de enero de cada año. En cualquier caso, esos ingresos deben reflejarse en la declaración de la renta.

Según fuentes consultadas por INFORMACIÓN la familia de Ramírez habría estado percibiendo la ayuda desde junio de 2022.