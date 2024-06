El Villena CF respalda a un técnico holandés condenado por explotación sexual y porno infantil

El Villena Club de Fútbol cuenta en su cuerpo técnico desde principios de este año con el holandés Gwendell van R., un agente de jugadores y dueño de una academia de formación que fue condenado en su país en 2021 a tres años de cárcel por explotación sexual de tres mujeres y por producción y posesión de pornografía infantil. Esta pena no impidió la incorporación del técnico al Villena CF, cuyo presidente, Juan Mateo Melenchón, la desconocía inicialmente, aunque ha salido hoy en su defensa y ha asegurado a este diario que Gwendell presentó un certificado de carencia de delitos sexuales que le permitió tener ficha para trabajar en la entidad.

Melenchón ha señalado además que el técnico está trabajando este año en el equipo senior y que cuando se conoció su pasado hace unos meses les explicó que «ya había cumplido la condena».

El responsable del club ha añadido asimismo que hasta ahora no ha recibido «ninguna queja» de los padres de los jugadores. Juan Mateo Melenchón ha respaldado al técnico holandés y ha precisado que «uno se puede equivocar y tiene derecho a rehacer su vida».

Gwendell van R. es además el dueño de una academia holandesa de formación de jugadores de fútbol que tiene sedes en Holanda y en Villena y que firmó el pasado año un acuerdo de colaboración con el club villenense para aportarle jugadores.

Este acuerdo y la incorporación de Gwendell van R. al cuerpo técnico del Villena CF motivaron a principios de este año un descontento entre un grupo de aficionados y jugadores que optaron por marcharse del club «porque el proyecto no respeta los valores ni la esencia que definen la historia del Villena CF», según publicó El Periódico de Villena.

Fue entonces cuando comenzaron a circular entre muchos vecinos de Villena las noticias sobre los antecedentes del técnico holandés, al que impusieron una pena de tres años, mientras que a su esposa también la condenaron a dos años de cárcel.

Hechos probados

Un tribunal de Holanda les consideró culpables de la explotación sexual de tres mujeres vulnerables en un domicilio donde también tenía alojados a varios alumnos de la escuela de fútbol. Estos jugadores, entre ellos dos menores, mantuvieron relaciones sexuales con una de las mujeres prostituidas y dichos encuentros fueron grabados, un hecho tipificado por el tribunal de Holanda como producción y posesión de pornografía infantil, según el contenido de la sentencia publicada en diciembre de 2021 por medios de comunicación holandeses.

Esta condena, según ha publicado este jueves El País, está recurrida en Holanda por la defensa del técnico holandés, por lo que aún no es firme. Esto explicaría que el técnico presentara al Villena CF el certificado que acredita la carencia de delitos de naturaleza sexual, ya que en el Registro de Delincuentes Sexuales no aparecen los condenados cuyas sentencias no son firmes.

Por estos hechos el técnico ya estuvo seis meses en prisión tras ser detenido en abril de 2018 y el presidente del Villena CF reiteraba ayer que se hizo una asamblea tras conocerse el pasado del técnico y «nadie se ha quejado».

El presidente del Villena CF desconoce si la sentencia no es firme y no sabe si Gwendell van R., que se encuentra estos días trabajando en Holanda, les ofrecerá nuevas explicaciones sobre su situación con la justicia de su país a raíz de las últimas informaciones sobre su condena.

Según un medio de comunicación holandés, en el juicio se solicitaron desde la Fiscalía sendas penas de siete años de prisión para el técnico y su esposa, pero el tribunal les impuso tres y dos años, respectivamente. Tampoco se acordó la inhabilitación profesional de Gwendell van R. que pedía el fiscal y que le habría impedido estar al frente de la escuela de fútbol que tiene en Holanda durante un periodo de cinco años.

Suscríbete para seguir leyendo