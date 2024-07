La diáspora por exceso de trabajo deja el Hospital de Elda sin dermatólogos

El servicio de dermatología del Hospital General Universitario de Elda ya «no existe», según han confirmado fuentes sanitarias a este diario. El pasado mes de marzo se marchaba la última especialista, dejando al Departamento de Salud que cubre a unas 190.000 personas huérfano.

Se marchó por la saturación de trabajo a otro centro hospitalario donde seguir ejerciendo la profesión. Este hecho está provocando que lleguen a Atención Primaria pacientes que ya habían sido vistos previamente por un dermatólogo, otros que están en tratamiento y acuden para continuar el seguimiento, o para recibir los resultados tras una intervención, la cual, en algunos casos, ha sido para extirpar un tumor maligno.

El cáncer de piel se encuentra a la orden del día, tal y como publicó este diario hace unos días, los casos de esta patología han aumentado un 40 % en los últimos cuatro años y suponen ya un 8% del total de tumores diagnosticados, según la Asociación contra el Cáncer. Fuentes sanitarias del Área de Salud advierten de que, en casos donde se ha extirpado un tumor de piel y se ha enviado para su análisis, el paciente no está recibiendo la información del resultado.

Además, debido a la falta de dermatólogos, nadie revisa si la lesión requiere una segunda intervención o si ha sido completamente eliminada, lo que podría implicar la necesidad de otra cirugía. También se está volviendo habitual que los pacientes acudan a su médico de cabecera y que sea el profesional de Atención Primaria quien les informe de que aún queda lesión pese a haber sido operados. Esto sorprende a los pacientes, ya que el dermatólogo, quien debería haberles avisado, no lo ha hecho debido a que el servicio ya no puede prestarse porque «no existe».

Los facultativos de Atención Primaria no conocen el historial clínico completo del paciente, ya que el seguimiento de cada caso se realizaba desde el servicio de dermatología. Aunque estos profesionales tienen conocimientos médicos, según sostienen las mismas fuentes, su competencia es limitada en este ámbito. Ciertas lesiones de la piel en pacientes con antecedentes deben ser revisadas por especialistas en dermatología, quienes tienen que valorar si es necesaria una segunda intervención o un tratamiento específico.

Los usuarios en lista de espera quirúrgica que acuden a Atención al Paciente para saber cuándo serán operados obtienen la respuesta de que no se conoce cuándo llegará su turno. Según fuentes sanitarias, se estarían derivando diagnósticos graves de melanoma por la «vía rápida» al Hospital General de Alicante y a centros privados.

Sin embargo, hay pacientes con categoría preferente que llevan esperando una intervención desde el mes de febrero. Esto está provocando retrasos y la ralentización de diagnósticos. Mientras algunos pacientes pueden optar por acudir a centros privados, aquellos que no pueden permitírselo no les queda otra que esperar. La situación no mejora con el paso de los meses, según las mismas fuentes. Este diario se ha puesto en contacto con la Conselleria de Sanidad para conocer si tiene prevista alguna medida al respecto para paliar la situación, pero no ha obtenido respuesta al cierre de esta edición.

El Departamento de Salud de Elda es una zona de difícil cobertura La Generalitat Valenciana aprobó en febrero el decreto ley de medidas extraordinarias dirigidas a garantizar la asistencia sanitaria integral y en condiciones de equidad en el Sistema Valenciano de Salud. Este decreto convertía el Departamento de Salud de Elda en uno de difícil cobertura para evitar la fuga continua de facultativos en áreas como anestesia o dermatología, ya que les ofrecerían mejores condiciones laborales. La medida no ha evitado que, finalmente, el Área de Salud se quede sin dermatólogos y vaya camino de lo propio con los anestesistas. En la última manifestación de la Plataforma por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE) de Elda y Petrer, que se realizó a las puertas del centro hospitalario, se reveló que solo quedaban siete especialistas en el departamento, a pesar de que hay 21 plazas que deben cubrirse. Este hecho está provocando retrasos de año y medio en ciertas intervenciones quirúrgicas. Previamente, las medidas que tomó la Conselleria de Sanidad hace unos meses para tratar de subsanar la crítica situación, fue llevar a cabo nuevas contrataciones de urgencia, mediante la prestación del servicio a través de una alianza estratégica con otros hospitales públicos de la zona, cuyos anestesistas se desplazaban a Elda según las necesidades del servicio.

