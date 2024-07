Mazón expresa su solidaridad por el alcalde de Aspe y considera "impresentables" las amenazas

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha expresado su solidaridad con el alcalde de Aspe, Antonio Puerto, y ha tildado de "impresentables" las amenazas recibidas por el primer edil. Mazón le ha mandado un abrazo en público y ha lamentado el daño que causa este tipo de hechos a la vocación de servicio público.

Mazón aludía a las amenazas denunciadas por el alcalde de la localidad tras una reunión celebrada el 2 de julio en la Alcaldía con el propietario de la gallera El Chato de Aspe, clausurada por el Ayuntamiento por organizar peleas ilegales de gallos. La conversación fue subiendo de todo hasta que el primer edil acabó conminándole a que se marchara, "a lo que reaccionó con insultos y amenazas". La denuncia recoge expresamente que le hizo el gesto de cortarle el cuello, mientras le decía que conocía los lugares que el alcalde y su familia frecuentaban en un tono amenazante. Incluso llegó a acercarse al primer edil diciéndole "te voy a arrancar la cabeza" y "te voy a matar". Según la denuncia, estas últimas amenazas se produjeron a pocos centímetros de su cara y el alcalde llegó a temer por su integridad física. Puerto denunció otras denuncias anteriores tanto hacia su persona, como a familiares y a trabajadores municipales recibidas desde el cierre del local. El juzgado ha dictado cautelarmente una orden de alejamiento que impide a El Chato acercarse al primer edil.

Abrazo público

"Antes he hablado con él por teléfono y ahora lo he visto y le he dado un abrazo fuerte, quiero mostrar toda mi solidaridad, todo mi apoyo, todo mi respeto y toda mi cercanía al alcalde de Aspe, Antonio Puerto", aseguró Mazón. El presidente de la Generalitat dijo que el alcalde "ha recibido unas amenazas impresentables, que no tienen la más mínima cabida". En este sentido, admitió que "sé que queda mal que los políticos nos quejemos en público, pero lo que hacen tantos y tantos alcaldes y tantos concejales todos los días nos pone en el ojo del huracán y no hay derecho a que gente con la vocación de servir a su pueblo reciba este tipo de trato por mínimo que sea". Para Mazón, "esto son unas amenazas impresentables que no tienen ninguna cabida," y "ya le he dado un abrazo personal, pero quiero hacerlo en público porque cuando ocurren cosas de esta naturaleza, no solo dañan a la democracia, sino que dañan a la vocación de servicio público".

El presidente de la Generalitat subrayó que "quiero que haya más gente con vocación de servicio público, y en este caso el alcalde de Aspe está siendo un ejemplo. Tiene todo mi cariño y toda nuestra solidaridad sin límites y sin matices para ese desagradable e injusto momento que está atravesando".