Sanidad cierra el hospital de día de Salud Mental de Elda por falta de personal

Elda y su comarca carecen desde el pasado 1 de julio del hospital de día de Salud Mental del Hospital General Universitario de Elda. La Conselleria de Sanidad ha clausurado el servicio por falta de personal, según han denunciado usuarios y han confirmado desde UGT. Este medio ha tratado de contactar sin éxito con la Conselleria de Sanidad para conocer los motivos de este cierre.

Usuarios del servicio han explicado que la razón no son las vacaciones estivales, sino que la psiquiatra del centro de día se marchó a mediados de junio para ocupar una plaza en Elche, lo que ha provocado que el 1 de julio se cerrara el servicio, sin dar alternativas ni plazo para su reapertura.

Y se da la circunstancia que Sanidad está acometiendo unas obras por valor de 1,5 millones que van a permitir, entre otras cosas, mejorar este servicio ahora clausurado, al ampliar las instalaciones para que su capacidad pase de 12 a 20 usuarios.

Este centro de día se puso en marcha en 2013 y desde UGT han explicado que la información de que disponen es que el cierre se debe al verano, ya que el hospital ha clausurado algunas plantas y servicios para poder cubrir vacaciones porque falta personal, "algo que pasa todos los años". El problema radica en que en la bolsa no hay enfermeras suficientes ni médicos, han agregado desde este sindicato.

Pero usuarios de este servicio han explicado que la razón ha sido la marcha de la psiquiatra, que formaba parte de un equipo de cuatro personas junto con un psicólogo, un terapeuta ocupacional y una enfermera. Esta especialista se marchó a mediados de junio, siendo avisados que el 1 de julio ya no funcionaría, "sin darnos ninguna alternativa ni terminar la terapia", ha lamentado uno de los afectados.

Un servicio "excelente"

Este joven ha explicado que "el servicio funcionaba muy bien, era excelente, con talleres, citas individuales... y cuando se termina a los tres meses la terapia, te ponen en contacto con una red que se sigue ayudando. Pero nuestro grupo se ha deshecho antes de tiempo y nos han dicho que la razón es que se ha marchado la psiquiatra y no hay nadie que la sustituya".

Este servicio solía parar un par de semanas en verano, según relatan varios afectados, por las vacaciones del personal, pero este año ha cesado el 1 de julio, y se desconoce cuánto durará el cierre.

Además, también han alertado de problemas con los servicios de Salud Mental en otras poblaciones como Villena, por la falta de personal, con dificultades de atención o incluso anulación de citas.

A esta situación en el Hospital de Elda se une a la falta de dermatólogos que padece, sin este tipo de especialistas desde marzo, debido a la diáspora por el exceso de trabajo.

Una actividad del área de Salud Mental del Hospital de Elda, en imagen de archivo / INFORMACIÓN

De cualquier forma, desde UGT han señalado sobre la situación del centro sanitario que "la valoración no es mala. Han cerrado las mismas camas que siempre y las vacaciones de Enfermería están cubiertas. De los médicos no hay sustitutos para verano pero porque no hay ningún médico en bolsa. De ninguna especialidad. El hospital no está funcionando mal este verano. Por lo menos de momento".

Obras de ampliación

Precisamente la Generalitat está a punto de terminar las obras de ampliación de las áreas de Hemodiálisis y Hospital de Día de Salud Mental de este centro sanitarios. Los trabajos arrancaron en la primavera de 2023 y debían haber acabado ya, al tener un plazo de ejecución de 12 meses, aunque han sufrido un retraso.

Esta actuación amplía ambos servicios en el Edificio II del Hospital de Elda, con una inversión de casi 1,5 millones de euros, aunque ahora mismo no se ofrece ninguna atención del hospital de día.

La ampliación del Hospital de Día de Salud Mental se está llevando a cabo gracias a la incorporación de dos terrazas ya existentes junto a este servicio asistencial. Hasta el mes de junio, el hospital de día contaba con capacidad para 12 usuarios al mismo tiempo, y tras la ampliación, el objetivo es alcanzar los 20, creando además nuevos espacios.

De hecho, se ha creado una sala multifuncional para aproximadamente 40 personas y que será divisible en dos espacios para poder llevar a cabo intervenciones grupales. Además, dispondrá de una nueva cocina office para 20 comensales, un aseo adaptado para pacientes y un almacén.

Por otro lado, los espacios ya existentes se van a redistribuir. De esta manera la actual sala de Nefrología se convertirá en la consulta de enfermería del hospital de día. Así mismo, la secretaría de Salud Mental pasará a ser un despacho, y la sala de juntas será un despacho y una sala de espera.

Unidad de Hemodiálisis

En cuanto a la Unidad de Hemodiálisis, la ampliación va a permitir aumentar la capacidad asistencial, de manera que pasará de tener 25 puestos de hemodiálisis a contar con un total de 36. De hecho, la nueva unidad se va a configurar para prestar especial atención a los pacientes que requieren de diálisis adaptada o paliativa. La finalidad es ampliar los espacios para ofrecer una atención integral adecuada y proporcionar mayor intimidad a pacientes de hemodiálisis.

Para ello, la Unidad de Hemodiálisis se va a configurar con dos áreas asistenciales, un área de agudos y un área de pacientes crónicos. El área de agudos contará con 12 puestos en total. Por un parte, albergará un área aislada con dos camas para pacientes infecciosos, además dispondrá de un espacio destinando al aprendizaje de pacientes que optan por la hemodiálisis domiciliaria, dotado con un sillón y, finalmente, contará con 9 puestos para pacientes en programa de hemodiálisis intermedia o paliativa.

El área de hemodiálisis de pacientes crónicos va a contar con 24 puestos de hemodiálisis en total. Todos los puestos tendrán cama y uno, sillón, para el tratamiento de hemodiálisis.

Suscríbete para seguir leyendo