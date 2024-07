Petrer aplaza las obras de la Plaça de Baix, que ejecutarán con remanente en 2025

Con retraso y tirando de remanente. Así comenzará el Ayuntamiento de Petrer las obras de remodelación de la Plaça de Baix. Las actuaciones, que estaba previsto que empezasen en mayo de este año, se aplazan para el mismo mes de 2025. La Diputación de Alicante, según la resolución del Plan Planifica de junio, otorgará la subvención a partir de 2027 y continuará hasta el año siguiente, dado que se trata de un plan plurianual, lo que llevará al Ayuntamiento, según han confirmado a este diario fuentes municipales, a iniciar las actuaciones con el remanente de tesorería, que asciende a 3 millones de euros.

El Ayuntamiento de Petrer achaca el aplazamiento de las obras a que la Diputación de Alicante no ha resuelto en tiempo las ayudas del Plan Planifica, ya que según las bases de la convocatoria el plazo para recibir la resolución era de seis meses desde que los Ayuntamientos presentaban la solicitud. Desde la Concejalía de Urbanismo señalan que la petición se envió el 13 de octubre de 2023, tres días antes de la fecha límite. Por lo tanto, Petrer debería haber recibido la notificación de aprobación en abril y no en junio.

La institución señala que el Consistorio no ha presentado aún el proyecto y que los plazos pueden agilizarse

El Ayuntamiento afirma que el hecho de no saber con certeza si iba a contar o no con la ayuda de la Diputación, valorada en 910.000 euros, ha sido la principal causa del aplazamiento de las obras, que tendrán una duración de entre 10 y 11 meses, para no coincidir con las Fiestas de Moros y Cristianos, que se celebran en mayo. El Ayuntamiento tiene previsto licitar las obras a final de año, según ha confirmado a INFORMACIÓN.

La Diputación de Alicante asegura que todavía no ha recibido el proyecto por parte del Consistorio, a pesar de haber obtenido la aprobación de la subvención y recuerda que el hecho de tener el documento podría ayudar a agilizar los plazos económicos. La institución provincial indica que la remodelación de la Plaça de Baix de Petrer, valorada en 1,7 millones de euros, es una obra de «gran envergadura», lo que implicaría un proceso de exposición pública, así como la obtención de diversos certificados.

Detalles

El proyecto supondrá implementar una pavimentación uniforme en toda la plaza mediante adoquines de diferentes colores que crearán una plataforma única ampliando el espacio peatonal de la plaza, que crecerá por ambos lados manteniendo el tráfico rodado frente al ayuntamiento y la iglesia. Además, se introducirá vegetación en maceteros, así como mobiliario urbano móvil, y una fuente a nivel del suelo adaptándose a las diversas celebraciones que la plaza acoge.

Los restos arqueológicos que se encontraron, como una basílica romana datada entre mediados del siglo IV y comienzos del V d. C y un mosaico polícromo de cuatro colores quedarán ocultos por la falta de presupuesto, pero sí tendrán su impronta en la nueva Plaça de Baix. Mediante adoquines el nuevo proyecto recreará la silueta de la basílica en la plaza y se está estudiando la posibilidad de proyectar sobre el suelo las excavaciones.

Suscríbete para seguir leyendo