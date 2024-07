El alcalde de Aspe tras el incendio del vehículo de su padre: "Claro que estoy preocupado, te tocan a la familia"

"Un cargo público no puede vivir con miedo". El alcalde de Aspe, Antonio Puerto, se ha mostrado este viernes intranquilo por el incendio que ha calcinado la furgoneta de su padre de madrugada. Y aunque afirma que no hay pruebas que vinculen este suceso con las graves amenazas que recibió él y su familia hace dos semanas por el caso de la Gallera, ha reconocido que "claro que estoy preocupado, te tocan a la familia".

La Guardia Civil ha abierto una investigación para aclarar el fuego que se ha declarado sobre las 3.30 horas en la calle Peñas. Pero por el momento no ha trascendido nada sobre la misma. No había en la zona cámaras de vigilancia y se busca algún testigo del suceso.

Otro vehículo quemado en 2011

El primer edil, que ha estado visitando este viernes el IES Villa de Aspe junto a responsables de la Conselleria de Educación, ha atendido después a INFORMACIÓN. No ha querido hacer valoraciones sobre la autoría del incendio, destacando que la Guardia Civil y la Policía Local están haciendo su trabajo. Y ha recordado que "en 2011 ya quemaron un camión del negocio familiar", en aquel caso lleno de mercancía.

En esta ocasión no había producto en la furgoneta de su padre, de 75 años. Y ha manifestado su preocupación por su entorno familiar, por la situación que vive tras las amenazas, aunque por el momento no hay pruebas sobre la autoría del incendio: "Mis padres están inquietos".

Lo que sí que ha dejado claro Puerto es que "no tengo miedo, un cargo público no puede vivir con miedo, tampoco puede vivir con miedo una persona, pero me preocupa por toda la gente que me rodea".

La furgoneta en llamas / INFORMACIÓN

Así, el primer edil ha señalado que va a seguir con la actividad normal y los actos previstos en el municipio.

Vecinos

Residentes de la zona han explicado este viernes que el incendio les despertó de madrugada. "Hemos escuchado una explosión y hemos visto que estaba ardiendo la furgoneta". Otra vecina ha señalado que esa noche había, como otras muchas noches, alboroto y fiesta en varias casas de la zona, por lo que no sabían si podía tener relación, lamentado que esta zona en los últimos años ha pasado de ser muy tranquila a ser foco de conflictividad. Lo que sí que sabían era que el dueño era el padre del alcalde, y no querían aventurarse sobre qué podría haber pasado ni dar sus nombres.

Del mismo modo, varias personas mayores que estaban tomando la fresca en un banco al lado han explicado que "sabemos quién ha sido, pero si nadie lo ha visto, no se puede decir".

El fuego obligó a desalojar varias casas, que apenas sufriendo daños muy leves en sus fachadas. Y otros vehículos también se vieron afectados, aunque a las 9.45 horas solo quedaba la furgoneta, completamente calcinada.

Convocan una protesta

A raíz de este incendio, se ha convocado por redes sociales una protesta vecinal. El lema de la misma es "Aspe en contra de la violencia y drogas. Fuera mafias", convocando para el próximo lunes una concentración en la Plaza Mayor a las 20 horas.

Suscríbete para seguir leyendo