Elda garantiza alimentación saludable y actividades de ocio estival a 91 menores en riesgo de exclusión

El Ayuntamiento de Elda, a través del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSSE), ofrece ayudas durante el periodo estival para garantizar la atención de necesidades de alimentación con actividades de ocio y tiempo libre a niños y niñas de entre 3 y 18 años.

En total se han beneficiado de este programa 91 menores pertenecientes a 51 familias tanto en las ayudas de apoyo a la alimentación estival como de pago de las actividades de ocio y tiempo libre que se ofertan en el municipio. Los colegios han sido los que han detectado qué familias presentan dificultades para garantizar la alimentación en los meses de julio y agosto tras el cierre de los comedores escolares.

El concejal de Bienestar Social, David Guardiola, ha afirmado este viernes que “es prioritario seguir con la línea estratégica de promoción de la infancia y reducción del empobrecimiento infantil, evitando a través de estas medidas la transmisión intergeneracional de la pobreza y sus consecuencias, consiguiendo una sociedad más igualitaria y productiva”.

Guardiola ha explicado que “para este año 2024 se ha priorizado el garantizar la conciliación familiar dando prioridad a personas con bajos ingresos pero que realizan actividad laboral. De esta manera se ha realizado una actuación enfocada a mejorar la situación de personas empleadas que viven bajo el umbral de la pobreza, donde a pesar de tener un empleo, viven situación de privación material y de vulnerabilidad social”.

Escuelas de verano

Por otra parte, 81 menores participarán en las diferentes escuelas de verano de la ciudad: Escuela de verano San Crispin (11), CEIP Miguel Hernández (16), CEIP Pintor Sorolla (16), CEIP Padre Manjón (7), CEIP Antonio Machado (8), CEIP Juan Rico (3), E.E.I. Nuevo Almafrá (1), CEIP Santo Negro (2), C. C. Carmelitas (2), Cruz Roja (4), Centro Educando (3), Cabaña de Sara (1), C. P. Santo Domingo (1), Falla Las 300 (1), Guardería Mimos (1) y Campus Fútbol Sala (1).

El gasto del programa de apoyo a la familia e infancia durante el periodo estival está financiado al 100% a través del Contrato Programa que el Ayuntamiento de Elda tiene suscrito con la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Esta acción va en consonancia con el Objetivo 'Una ciudad para todas y para todos' del Plan Estratégico Elda 2030, fomentando la igualdad de oportunidades de los niños y niñas así como de conciliación de la vida familiar en los periodos estivales.

El gasto efectuado ha sido un total de 36.240 euros de los cuales 22.110 euros han sido destinados a sufragar la alimentación estival y 14.130 euros a actividades de ocio y tiempo libre.

El concejal de Bienestar Social ha explicado que "la finalidad del programa de apoyo a la familia e infancia durante el periodo estival pretende garantizar una alimentación saludable para los niños y niñas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y facilitar la conciliación familiar y laboral, a través del pago de los gastos de las diferentes actividades de ocio y tiempo libre que se ofertan en Elda".

Subvención

Por otra parte, el concejal de Bienestar Social ha informado que desde el 1 de julio el Instituto Municipal de Servicios Sociales de Elda a través del Fondo Social Europeo Plus de Asistencia Material Básica ha atendido mediante la entrega de tarjetas de compra de supermercados a 37 familias con menores a su cargo en situación de privación material severa.

La cuantía va determinada en función del número de miembros y es necesario que haya algún menor en la unidad familiar. La duración de esta ayuda será de seis meses. Hasta la fecha, se ha ejecutado 38.760€ de los 123.066€ concedidos por lo que las personas interesadas que precisen de esta ayuda pueden dirigirse al Instituto Municipal de Servicios Sociales de Elda o llamar a los teléfonos 966 98 92 37 y 966 98 92 45.