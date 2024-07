Mazón tacha de "impresentable" la negativa del Gobierno a reparar el embalse de San Diego y acusa a Sánchez de poner un embudo al trasvase del Júcar

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha tachado de "impresentable" que el Gobierno de España no considere ahora necesaria ni urgente, la reparación del embalse de San Diego, infraestructura del trasvase Júcar-Vinalopó. Es la respuesta que ofreció en febrero el Ministerio para la Transición Ecológica a una pregunta parlamentaria del diputado Joaquín Melgarejo (PP) en la que se le pedía que informara sobre el proyecto pendiente para que la balsa, con capacidad para asumir 20,7 hectómetros cúbicos, pueda estar operativa. Este reservorio situado entre Villena y Fontanars dels Alforins (València)es el punto de entrega del agua del trasvase Júcar-Vinalopó, pero no se emplea para ese uso desde que se terminó en 2012 porque en su primera prueba de carga se detectaron graves problemas de fuga.

La respuesta del Gobierno indica que el embalse se diseñó para una transferencia de agua anual de 80 hectómetros que en estos momentos no es la que recibe el Vinalopó, aunque los acuerdos entre regantes y el Ministerio para la Transición Ecológica vigentes por diez años y firmados en octubre de 2023 elevarán en importante volumen los hectómetros de agua de riego que llegarán al valle del Vinalopó desde el Júcar.

Para Mazón la respuesta del Gobierno a la urgencia de reparación del embalse de San Diego es "impresentable, no tiene carta de naturaleza, ni pase alguno". "Es un embudo estratégico que se nos está generando con el agua, con los 26 recortes al trasvase del Tajo al Segura y el embudo del trasvase del Júcar al Vinalopó", ha señalado tras un acto del Instituto de Estudios Económicos, Ineca, en Alicante.

En sus declaraciones Mazón ha insistido en el que considera trato desfavorable del Gobierno a la Comunidad Valenciana: "Nos niegan el agua mientras estamos gestionando en tiempo récord las obras del postrasvase, con una inversión de 30 millones. Resulta que no vamos a tener agua que transcurra por esas obras que estamos haciendo", afirmó.

Para el jefe del Consell el Gobierno de España no quiere reparar el embalse de San Diego porque dice que "no es prioritario. Pero sin embalse de San Diego no hay Júcar-Vinalopó".

Mazón ha retomado su habitual discurso sobre las decisiones de Pedro Sánchez ligadas a la gestión de recursos hídricos en la Comunidad Valenciana y, en especial, la provincia de Alicante: "Lo que hace el Gobierno es practicar su deporte favorito: ningunear, despreciar y negar a la provincia de Alicante el agua que se merece. Ya está bien. Ya no cabe ninguna excusa más".

"Si alguien ha traído el trasvase del Júcar es Pedro Sánchez"

Por su parte, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, que se encontraba en el mismo acto que Mazón, ha señalado que "si alguien ha traído agua del trasvase del Júcar a Alicante es precisamente Pedro Sánchez" tras la inversión 400 millones de euros para poner en marcha la infraestructura. Recordó a su vez que ha sido el Gobierno presidido por Sánchez el que ha logrado el acuerdo para que sea operativo y los regantes puedan emplear esos caudales, y que ha sido también este mismo Gobierno el que ha hecho posible que Alicante y Murcia hayan recibido mayor volumen de agua trasvasada del Tajo -1.300 hectómetros cúbicos en el periodo de la presidencia del socialista-, frente a los 800 del anterior ejecutivo del Partido Popular que presidía Mariano Rajoy.

El acuerdo entre regantes y la empresa estatal Acuamed, firmado por diez años el pasado octubre de 2023 fija un precio por metro cúbico que es asequible para los empresarios porque el 50% del coste total de trasvasar agua lo aporta el Estado. "Mazón ha venido a hablar de agua porque de otras infraestructuras no tenía mucho que decir", ha agregado la delegada del Gobierno. "Garantizaremos aquellas infraestructuras que se tengan que mejorar. Y el dato mata al relato. Ellos son los que tienen que hacer las obras del postrasvase", ha concluido Bernabé.

Ángel Urbina: "Sin el embalse de San Diego no se puede desarrollar ni el convenio ni las reglas de explotación" Ángel Urbina, presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, ha indicado este viernes que los regantes y Acuamed firmaron un convenio a diez años que fija un aumento paulatino de los trasvases anuales desde Júcar al Vinalopó, y que las reglas de explotación desarrolladas en el mismo podrán elevarlos. "Por ley tendríamos acceso hasta los 80 hectómetros anuales", ha recordado, "sin el embalse de San Diego, ni el convenio ni las reglas de explotación se podrán cumplir porque es vital contar con una infraestructura de distribución que permita reservar el agua que podamos recibir en invierno para distribuirla en verano", ha señalado el ingeniero. El resto de balsas reguladoras del postrasvase del Vinalopó apenas supera los 3 hectómetros de capacidad, mientras que esta balsa -por sus dimensiones un auténtico embalse- podría albergar, si no tuviera filtraciones, más de 20.

