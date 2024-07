Frente común este lunes en Aspe contra «la violencia, las drogas y las mafias»

Iba circulando desde hace días por innumerables grupos de Whatsapp y al final tendrá lugar este lunes a las 20 horas en la Plaza Mayor de Aspe una protesta en señal de apoyo al alcalde, Antonio Puerto, tras sufrir amenazas hace semanas por el dueño de la gallera El Chato a causa de la clausura por orden municipal del local que se empleaba para la celebración de peleas de gallos.

La concentración no está convocada ni por el Ayuntamiento ni por ninguna entidad en particular, si no por iniciativa ciudadana. Residentes han ido compartiendo una circular por redes sociales que reza «Aspe en contra de la violencia y drogas, fuera mafias». El documento se ha difundiendo en varios foros donde se muestra la indignación contra los hechos denunciados por el primer edil hace días.

Si bien, la movilización empezó a coger fuerza a partir del viernes cuando ardió la furgoneta del padre del alcalde sin que hasta la fecha haya quedado probado por la Guardia Civil, que abrió la investigación, que estos hechos estén relacionados con la intimidación que sufrió el regidor.

El alcalde no acudirá

El propio Puerto confirmó ayer a este diario que no acudirá a la movilización «porque estoy fuera por motivos familiares» pero agradeció las muestras de apoyo por parte de su pueblo «en estos momentos complicados». Al igual, resaltó que es necesario « estar todos a una contra está barbarie de amenazas , daños y mafias de este tipo. No podemos arrugarnos y dar pasos atrás , toca seguir persiguiendo». Si bien, quiso incidir en que ahora le toca cuidar de sus padres «porque ellos sí que lo sufren más, aunque no quieran decirlo por no preocuparnos», señaló el regidor.

Desde la concejalía de Seguridad Ciudadana indican que no se prevé un refuerzo especial en la concentración. Se espera la asistencia de concejales de diferentes grupos municipales y confirman desde el Ejecutivo que hay ediles y personal de otros ayuntamientos que se han interesado por el acto y han manifestado, por tanto, su intención de acudir.

Muestras de cariño

El alcalde ha recibido innumerables muestras de aliento en los últimos días, incluso por parte de responsables públicos de otros partidos como el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Este sábado Esquerra Unida, formación a la que pertenece el primer edil, también se sumó a esas muestras de solidaridad. La coordinadora de EU País Valencià, Rosa Pérez, sentenció que «no puede ser que nuestros cargos públicos sufran persecuciones, amenazas o coacciones, simplemente para cumplir con su obligación y velar por el interés general».

La formación de izquierdas quiso destacar la labor y la gestión de Puerto al frente del Ayuntamiento de Aspe, «trabajando en beneficio de la mayoría social» y «sin dar un paso atrás a pesar de las presiones».

Denuncia

Como ya ha relatado este diario, el regidor presentó denuncia ante la Benemérita tras una acalorada reunión hace semanas en Alcaldía con el dueño de la citada gallera ubicada a la entrada al municipio, quien acudió a reclamar la reapertura del local clausurado, que está cerrado desde principios de año por maltrato animal y actividad ilícita a raíz de que en una macro operación del Cuerpo Nacional de Policía se interviniera una pelea de gallos, actividad prohibida y para la que, por tanto, el local carece de licencia. Puerto acabó amenazado por este hombre cuando este le pidió que abandonara las dependencias municipales. La denuncia que presentó el alcalde expresa que Ángel A.P, más conocido como «El Chato», le hizo supuestamente el gesto de cortarle el cuello, mientras le decía que conocía los lugares que el alcalde y su familia frecuentaban en un tono amenazante. Incluso llegó a acercarse al primer edil diciéndole «te voy a arrancar la cabeza» y «te voy a matar».

Por esta denuncia, una magistrada dictó orden de alejamiento que impide al investigado acudir al domicilio o a cualquier otro lugar en el que se encuentre el alcalde o acercarse a menos de 300 metros de distancia, así como a comunicarse con él por cualquier medio mientras dure la investigación de estos hechos. La movilización para este lunes persigue precisamente que no se produzcan nuevos capítulos como el de mayo, cuando el nombre de la localidad volvió a salir a la palestra cuando El Chato fue detenido en su domicilio en una macrooperación antidroga realizada por la Policía Nacional y la Guardia Civil, quedando él y un familiar después en libertad provisional tras incautarles dos pistolas.

En enero, meses antes, se puso el foco también sobre la gallera que regenta cuando se le volvió a detener al igual que a otras veinte personas por maltrato animal y pertenencia a organización criminal y se intervinieron otras tantas aves con signos evidentes de ser utilizadas en peleas. Tiempo después el Ayuntamiento ordenó el cierre.

