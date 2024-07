Vox incendia el pleno con una moción xenófoba que acabará en la Fiscalía por un posible delito de odio

Una moción de Vox en la que se vincula la inmigración con la delincuencia ha incendiado el pleno de Elda. La formación ultra se ha quedado sola en su propuesta, que ha sido tumbada por el equipo de gobierno formado por PSOE y Elda para Todas y por el PP. Además, las dos primeras formaciones han anunciado que van a llevar ante la Fiscalía la moción de Vox por un supuesto delito de odio.

El Ayuntamiento ha celebrado este viernes el pleno ordinario de julio, donde el protagonismo ha sido para la propuesta de Vox para "abordar el control de los empadronamientos y la inmigración ilegal". Su objetivo es retirar cualquier tipo de ayuda a personas en situación irregular.

En la moción se pedía la aplicación de varias leyes sobre seguridad ciudadana e inmigración; que el Ayuntamiento "prepare un Plan de Trabajo para inmigrantes residentes que estén cobrando subsidios y ayudas de larga duración, y que se haga instando a la colaboración en su desarrollo e implantación a las autoridades autonómicas que tienen competencia en materia de empleo y que tenga como finalidad, la retirada de estas ayudas y evitar así la creación de bolsas de población mantenida sin trabajar que además crea efecto llamada y conflicto".

Del mismo modo se "insta al Ayuntamiento a solicitar a la Administración Autonómica la suspensión inmediata de cualquier tipo de ayuda social, en particular la renta social básica u otras similares, para aquellas personas que hayan ingresado ilegalmente o se encuentren en el territorio nacional después de perder su estatus de residencia legal o que decline una oferta de trabajo".

"Violaciones y asesinatos"

La portavoz ultra, Paqui Vicente, ha leído la moción, que recoge que "en Elda se viola a mujeres", y en su segunda intervención tras el anuncio de la denuncia ante la Fiscalía ha reiterado que "estamos en una ciudad en la que hay violaciones, asesinatos y en la que han subido los delitos, y por eso no tenemos por qué meter más problemas en la ciudad. Eso es lo que yo digo y lo que está escrito en la moción", aunque ha insistido en que "yo no digo que esto lo hagan los inmigrantes".

A pesar de ello, el contenido de su moción ha sido duramente criticado por PSOE, PP y Elda para Todas, ya que consideran inaceptable la vinculación de inmigración con delincuencia.

El pleno de Elda de este viernes / INFORMACIÓN

La moción explica que "en los últimos años, España se ha enfrentado a una llegada masiva de inmigración ilegal, promovida por las políticas de diferentes gobiernos nacionales, autonómicos y municipales. Esto ha generado un efecto llamada que ha llevado a un aumento significativo de inmigrantes ilegales en nuestros pueblos y ciudades. Elda no ha sido ajena a este fenómeno", alertando que "los barrios más humildes de la ciudad son los que más están sufriendo [este efecto llamada] y degradándose aún más", advirtiendo de una caída en el precio de la vivienda en esas zonas.

"Ahora el fenómeno migratorio actual en Elda, en un gran porcentaje se ha transformado desde recibir inmigración, repetimos, que venía a trabajar, a integrarse y a convivir (asiática, hispanoamericana, o bien inmigración de refugiados como por ejemplo ucranianos), hacia una inmigración, que en una gran parte llega y recibe todo tipo de ayudas y a los que parece ser no se les ha ofrecido ninguna posibilidad de trabajar o en su defecto no han tenido a bien aceptarla o lo que es peor, están entrando a un país sin un plan específico de empleo que ofrecerles".

Marginalidad

Y destaca que "la inmigración se concentra en los barrios más degradados de la ciudad por lo que se acaba acrecentando la espiral de pobreza. Esta realidad no favorece en ningún caso la recuperación del barrio, si no que acrecienta la marginalidad y la marginalidad produce delincuencia".

Y añade que "en la actualidad ya tenemos demasiados problemas ya que tenemos a nuestras fuerzas de seguridad ocupadas con casuística que arrastramos años, tráfico de drogas, delincuencia local, drogadicción, etc... y consideramos que no debemos añadir más dificultades a la vida diaria de los eldenses y por lo que pensamos hay que poner soluciones. Los problemas que tenemos en Elda son fácilmente reconocibles por cualquier ciudadano, casi 5.000 personas sin empleo, falta de diversificación de la industria, cientos de locales cerrados, barrios marginales abandonados, en Elda se viola a mujeres, crecen los delitos, los graves y los menos graves, crecen los robos con violencia...".

Así, lamenta que esta permisividad por los inmigrantes irregulares y la concesión de ayudas tiene el resultado de "más gente para usar los servicios, para recibir recursos económicos, alimentarios, de vivienda, sanidad, etc., y los mismos de siempre para pagarlos todos. Nos preguntamos qué pensarán de esta situación las personas que vinieron de otros países anteriormente cuando ven, que ahora se reparten gratuitamente todos los derechos que les costó tanto conseguir".

Réplicas

La intervención de Vicente ha provocado la indignación del resto de partidos. El portavoz de Elda para Todas, Iñaki Pérez, ha respondido a la exposición de la portavoz ultra aplaudiéndole de forma irónica y señalando que "de esta manera es como se introduce un discurso racista, xenófobo, intolerante, clasista, agorafóbico en la sociedad y en las instituciones públicas. Lo podría haber dicho igual que su compañero el concejal de Vox en Paiporta, Daniel Furió, que dijo que había que aplicarles plomo a los inmigrantes y a lo mejor es lo que usted piensa en realidad. Lo cierto es que nos pinta con su moción una realidad apocalíptica y lo que hace es ir en contra de los Derechos Humanos y de lo que muchos de los ciudadanos que vivimos en Elda pensamos porque también muchos de nosotros provenimos de familia de inmigrantes y de familias que vinieron de otras zonas de España, Extremadura, Murcia, Castilla-La Mancha, en busca de trabajo y de una vida mejor y aquí les dimos una oportunidad... porque nadie se va de su casa porque quiere".

Así, Pérez ha destacado que "somos mejores que otras zonas de nuestro entorno porque hemos sido más solidarios y hemos sabido asimilar mejor esas culturas que han venido de fuera. A usted -en referencia a la concejal de ultraderecha- lo que le molesta son las personas de piel negra o magrebíes, pero si viniesen en un yate entonces ya le parecía perfecto... ".

El portavoz de la coalición ha añadido que "su falta de empatía y esa sonrisita que está mostrando en este pleno no me hace gracia porque este no es un tema para reírse. Es un tema muy serio porque va en contra de todos los Derechos Humanos y de todos los consensos que izquierdas y derechas nos hemos dado históricamente en este país", finalizando su intervención con un aplauso del público que presenciaba el pleno".

"Racismo y xenofobia"

Por su parte el portavoz del PSOE, Jesús Sellés, ha respondido a la edil ultra sin querer entrar "en todas las falsedades de Vox porque es una moción llena de racismo, xenofobia y fascismo", y ha anunciado que llevará a Fiscalía la moción porque podría constituir un supuesto delito de odio. Un anunció al que se ha sumado Elda para Todas.

Paqui Vicente ha respondido que "si quiere llevar esta moción a Fiscalía, hágalo, tenemos la conciencia muy tranquila".

"Inmigrantes buenos y malos"

Y Paco Sánchez, portavoz del PP, ha reconocido que no tenía intención de intervenir, pero que finalmente ha cambiado de opinión ante el "lenguaje no aceptable" exhibido por Vox. "Aunque fuera únicamente por mero egoísmo, que no debería de serlo, Elda necesita la llegada de inmigrantes para rejuvenecer su población. Pero lo realmente peligroso es definir inmigrantes buenos e inmigrantes malos. Y me parece también muy peligroso establecer el binomio de marginalidad y delincuencia. Nuestro grupo político no está por criminalizar a la gente que viene a nuestro país. Estamos a favor de la inmigración porque la necesitamos y enriquece nuestra sociedad".

Así, Sánchez ha finalizado su intervención con una reflexión personal: "Yo me considero una persona cristiana y estoy en contra del aborto, pero respeto la legalidad. Pero escucho a los votantes y militantes de Vox en su radicalidad contra los no nacidos, incluso quieren dar ayudas a las madres que están embarazadas y necesitan ayuda, pero cuando esos niños llegan en una patera ya no lo consideran el mismo niño. Pero sí que lo es... es el mismo hijo de Dios... y lo digo para que no confundan porque esos niños son exactamente iguales y hacer una distinción de ese calibre nos aleja de la realidad en la que nosotros creemos y yo creo que seguramente hasta los ateos estarían de acuerdo con esta descripción de que son iguales los niños no nacidos que los niños que llegan a nuestro país en patera".

