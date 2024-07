El PP de Elda: «Estamos por la inmigración, pero no vemos motivos para llevar la moción de Vox a la Fiscalía»

El tenso pleno vivido el pasado viernes en Elda sigue dando de sí. La moción presentada por Vox que vinculaba la inmigración ilegal con la delincuencia hizo que PSOE, Elda Para Todas y PP se uniesen para tumbar la propuesta. Además, las dos primeras formaciones anunciaron en el mismo debate que llevarían ante la Fiscalía la moción del partido de ultraderecha por un supuesto delito de odio.

En medio de todo el revuelo, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Elda, Paco Sánchez, ha explicado a este diario que su partido votó en contra de la moción «por no estar de acuerdo con su fondo», dejando claro que «no estamos en contra de la inmigración». Sánchez ha recordado que «tenemos un discurso diferente». No obstante, ha señalado que la moción no tiene el calado suficiente para que el PP la considere «constitutiva de un delito de odio, simplemente nos parece que no es razonable», ha indicado, y que, por ello, no secundan la decisión del equipo de gobierno (PSOE y Elda Para Todas) de llevar el texto de Vox a la Fiscalía.

La postura del PP en Elda, no dando el apoyo a Vox en este tipo de mociones relacionadas con la inmigración, se interpreta como una muestra más de la reciente ruptura entre los gobiernos autonómicos de Feijóo y Abascal, quienes gobernaban en coalición hasta hace escasos días, en territorios como la Comunidad Valenciana, debido al desacuerdo sobre el reparto de menores extranjeros no acompañados (menas) llegados de Canarias.

El equipo de gobierno tiene previsto, según ha podido saber este diario, reunirse esta semana para abordar la forma en la que presentan al Ministerio Público la propuesta de Vox en la que pedían la aplicación de varias leyes sobre seguridad ciudadana e inmigración, así como que el Ayuntamiento «prepare un Plan de Trabajo para inmigrantes residentes que estén cobrando subsidios y ayudas de larga duración, y que se haga instando a la colaboración en su desarrollo e implantación a las autoridades autonómicas que tienen competencia en materia de empleo y que tenga como finalidad, la retirada de estas ayudas y evitar así la creación de bolsas de población mantenida sin trabajar que además crea efecto llamada y conflicto». La intención del PSOE y de Elda Para Todas es que sea la Fiscalía quien determine si el texto de Vox sobre la inmigración constituye un delito de odio.

Ante el anuncio de llevar la moción al Ministerio Público, la edil de Vox en el Ayuntamiento de Elda, Paqui Vicente, ha reafirmado que «no tiene nada de malo» y asegura «tener la conciencia tranquila». La moción, que leyó Vicente en el pleno, recoge que «en Elda se viola a mujeres, crecen los delitos, los graves y los menos graves, así como los robos con violencia» y explicaba que «en Elda la inmigración se concentra en los barrios más degradados de la ciudad y acrecenta la marginalidad, que produce delincuencia».

