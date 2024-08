"La gestión emocional es una asignatura pendiente con los jóvenes"

PREGUNTA: ¿Por qué deja el puesto?

RESPUESTA: Llevo 18 años como directora en el IES Monastil. Antes de eso, desde 1995, desempeñé diversas funciones en el instituto. El puesto de director se renueva cada cuatro años y he decidido que este año es momento de dejar paso a otras personas que puedan liderar el proyecto. El instituto se encuentra en una situación muy estable, por lo que es el momento adecuado para que alguien más tome la batuta y aporte una nueva perspectiva, lo cual siempre es beneficioso. No me jubilo aún, ya que me quedan algunos años de trabajo en otros puestos. Me traslado a mi plaza en el IES La Mola de Novelda para ser docente de Castellano, Lengua y Literatura.

P: ¿Qué balance hace de estos 18 años?

R: Para mí, ha sido un reto porque cuando asumí la dirección del centro, primero como vicedirectora durante tres años, el instituto estaba en horas bajas, con algo menos de 400 alumnos y era bastante pequeño. Solo recibíamos tres grupos de los colegios adscritos. Ahora somos una línea de cinco grupos, lo que ha aumentado considerablemente el número de alumnos. Se han incorporado ciclos formativos que antes no teníamos, como los de actividades físicas, y el centro está saneado en cuanto a número de alumnos, que actualmente son unos 800. Hubo una época en que temíamos que el centro cerrara debido a la falta de alumnado. La solución pasó por convertir el IES Valle de Elda en un centro de formación profesional y trasladar su alumnado al Monastil, lo que resultó en una fusión exitosa. Este crecimiento y estabilización del centro han sido fruto del esfuerzo y dedicación de todo el equipo, y ahora es el momento adecuado para que otros aporten nuevas ideas y enfoques.

P: ¿Por qué cree que se ha duplicado el número de alumnos en dos décadas?

R: La situación fue particularmente desafiante debido a la desaparición del CIPF Valle de Elda como instituto de secundaria, convirtiéndose en un centro exclusivamente de formación profesional. Antes había cuatro institutos de secundaria en Elda, y ese alumnado que quedó sin centro fue absorbido por el Monastil en 2016. Este proceso implicó que el Monastil recibiera a todos esos alumnos, lo que aumentó significativamente nuestra población estudiantil. Elda ha salido ganando, ya que ahora cuenta con plazas suficientes en todos los institutos de secundaria, además de un centro de formación profesional que atrae a estudiantes de toda la comarca. Fue un momento muy complicado porque el cierre de un centro afecta emocionalmente tanto a los alumnos como a los profesores, quienes tuvieron que ser trasladados a otros institutos. Sin embargo, gracias al esfuerzo conjunto, hemos logrado una transición exitosa y beneficiosa para la comunidad educativa.

P: ¿De qué colegios vienen los alumnos del IES Monastil?

R: Actualmente, recibimos dos líneas del colegio Santo Negro, otras dos del colegio Antonio Machado y una línea del colegio Miguel Servet. En cuanto a los ciclos de FP, atraemos a estudiantes de diversas localidades como Monóvar, Pinoso, Novelda, Monforte, Villena, Sax y Petrer. Todos los que desean estudiar actividades físicas eligen nuestro instituto.

P: Tendrá mucha demanda el ciclo…

R: Tanto el grado medio como el superior están llenísimos. Tanto es así que en el grado medio, que tiene 70 plazas, recibimos alrededor de 120 solicitudes, dejando a muchos en lista de espera. En el grado superior, con 30 vacantes, recibimos aproximadamente 80 solicitudes. Son ciclos muy atractivos y con mucha demanda.

P: ¿Qué han supuesto las obras de ampliación del centro dentro del Plan Edificant?

R: Este es otro punto a favor que refuerza mi decisión de dejar el instituto en unas condiciones óptimas de infraestructuras. Hemos tardado muchos años en que se ejecuten las mejoras, pero gracias al Plan Edificant y al Ayuntamiento, que trabajó para redactar los proyectos de obra, se han construido siete nuevas aulas, muy bien dotadas con aire acondicionado, luz y pantallas táctiles. Estas aulas eran necesarias para atender adecuadamente al alumnado. Cuando se construyó el instituto, no se pensó en los ciclos formativos, y ahora tenemos 200 alumnos de FP, por lo que faltaba espacio. Dentro del Plan Edificant también se han instalado paneles fotovoltaicos para el ahorro energético y se han realizado obras en las pistas deportivas, cuyo pavimento se hundía por la lluvia. Todo esto ha costado 1.300.000 euros, totalmente invertidos en mejorar nuestras instalaciones.

P: ¿Qué tal ve a la juventud en Elda?

R: Creo que hemos pasado por diferentes leyes que se han ido adaptando a los perfiles de los jóvenes hoy en día, y también considero que la enseñanza en los institutos no tiene nada que ver con lo tradicional ni con lo que a nosotros nos enseñaron. Hoy se trabaja de una manera más práctica y adaptada a los intereses de los alumnos. Aun así, con todo el cambio metodológico, cuesta mucho conectar con los chavales porque tienen distractores muy diferentes a los que tenían otras generaciones. Para mí, la asignatura pendiente con los jóvenes es la gestión emocional. Por un lado, los alumnos vienen con muchas carencias en términos de madurez y autonomía, y con dificultades para relacionarse entre ellos. Además, llegan con cargas emocionales de sus familias y pocos hábitos de estudio. En el instituto, encuentran a menudo el apoyo que no encuentran en otros lugares, ya que para muchos es su segunda casa. Sin embargo, no siempre logramos sacarlos de esa rutina. Los centros educativos se han convertido en lugares donde tenemos que resolver problemas que van mucho más allá de la educación, como crisis de ansiedad y problemas de salud mental. A veces, esto nos sobrepasa a los profesores porque no estamos preparados para ello.

Suscríbete para seguir leyendo