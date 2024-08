Campo de Mirra se queda este año sin el Tratado de Almizra

Por primera vez, 48 años después, Campo de Mirra no vivirá la tarde noche del 25 de agosto la representación teatral del Tratado de Almizra. La localidad del Alto Vinalopó, rememora este acontecimiento histórico del que fue escenario. Los actores resumen en hora y media las cuatro jornadas del encuentro que allí mantuvieron el rey Jaime I el Conquistador, por parte de la Corona de Aragón, y el infante Alfonso, posterior Alfonso X el Sabio, por parte de la Corona de Castilla.

Pero este año no será así, ya que, según ha explicado el alcalde, Juanjo Espadas, a este diario, son económicos los motivos que no permiten a la Associació Cultural del Tractact D´Almisrà que se encarga de llevar a cabo la obra ponerla en práctica. Cabe recordar que el teatro cuenta con unos 40 actores, todos ellos vecinos del pueblo. «Se trata de una entidad que se autogestiona y este año han tenido problemas económicos». Espadas ha asegurado que «se trata todo de una mala gestión de las subvenciones que reciben por parte de la Diputación de Alicante y la Generalitat». Además, ha señalado que desde el propio Ayuntamiento también se les ha ayudado con los gastos. «Les ofrecimos anticiparles la subvención, pero ellos internamente decidieron no acogerla», aclara el regidor.

Asimismo, el primer edil ha insistido que en septiembre se abordará la situación con la propia asociación cultural con el fin de que esta situación no vuelva a ocurrrir de cara al año que viene. Así, Espadas ha confirmado que está previsto realizar un «acto de homenaje» el próximo día 25. Además, este año se cumple el 780 aniversario de la firma del tratado.

Origen

La escenificación teatral de lo ocurrido en Almizra se celebra desde el año 1976 con motivo de la conmemoración del VII Centenario de la muerte del rey Jaime I. En principio iba a ser una representación única, pero los organizadores locales decidieron prolongarla y a partir del año siguiente la introdujeron en el esquema de las fiestas de Moros y Cristianos. La primera versión teatralizada de Francisco González Mollá, un funcionario de Correos de Biar que tenía disponible un libreto en las fechas de la efeméride, fue sustituida seis años después por una pieza más amplia que se le encargó a Salvador Doménech Lloréns y se estrenó en 1982.

Tal y como señalaba José Ferrándiz, decano del Colegio de Politología y Sociología de la Comunidad Valenciana y miembro de la Asociación Valenciana de Escritores y Críticos Literarios, el Tratado de Almizra fue en realidad una salida in extremis que se firmó el 26 de marzo de 1244, un caso de geopolítica de la época que incluso ha mantenido vigencia en algún aspecto como el lingüístico.

La evidencia mayor se aprecia en la comarca del Alto Vinalopó, donde Villena o Sax son de habla castellana y localidades tan próximas como Biar o el propio Campo de Mirra son de habla valenciana. Sin embargo este Tratado, que marcó la expansión de las dos Coronas en lo que hoy es provincia de Alicante y trazaba la línea divisoria desde el río Cabriel a Almizra para pasar después por Biar, Xixona, Busot y salir al mar por el barranco de Aigües, solo permanecería en vigor legal sesenta años, hasta que la Sentencia Arbitral de Torrellas en 1304 desplazó la frontera del Reino de Valencia más al sur, incorporando territorios y plazas importantes como Alicante, Elche, Crevillent y la que fue Gobernación de Orihuela, que habían quedado en 1244 en el lado castellano.

