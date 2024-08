La Policía Local identifica en Elda al autor de vertidos ilegales en la partida de El Chorrillo

La Policía Local de Elda ha identificado al autor de un vertido ilegal en la partida de El Chorrillo, junto a la carretera que une Elda y Sax. El individuo, residente en la vecina localidad de Sax, fue pillado in fraganti cuando arrojaba una gran cantidad de escombros, enseres y plásticos junto a los contenedores de residuos ubicados en la zona.

Una vez identificado, el Ayuntamiento iniciará los trámites necesarios para abrir expediente sancionador ante un hecho que está catalogado como "infracción grave" con una sanción de entre 600 y 30.000 euros. Cualquier vertido de voluminosos o escombros, salvo que sea de muy escasa cantidad, son calificados de graves, según fuentes municipales.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Jesús Sellés, ha recordado que "existe un servicio de recogida de enseres con cita previa para particulares disponible durante todo el año, incluido los meses de verano. Se trata de unas fechas en la que algunos vecinos hacen pequeñas reformas en fincas y campos donde pasan los meses estivales".

Además, el Consistorio recuerda que los ciudadanos también pueden llevar sus residuos (escombros, chatarra, plásticos y cualquier otro resto) al Ecoparque, que está abierto de martes a viernes, de 10.00 horas a 14.00 horas por la mañana y de 17.00 horas a 19.00 horas por las tardes, y los sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 horas.

La recogida de los residuos por parte del Ecoparque no tiene coste alguno y se pueden depositar muebles, electrodomésticos y otros voluminosos de hasta 2 m³, 300 kilos de escombros o restos de obra y hasta 3 m³ de poda de jardinería.

El edil de Seguridad Ciudadana ha destacado que "este tipo de comportamientos incívicos no sólo son acciones ilegales y sancionables, también suponen un riesgo para las personas y para el medio ambiente. Por ese motivo no bajamos la guardia y seguimos con las labores de vigilancia en las zonas en las que se realizan los vertidos de manera reiterada para impedir que vuelvan a repetirse y proceder a la denuncia e imposición de sanciones a todos aquellos que sean pillados in fraganti".