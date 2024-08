Protestas de la plantilla de limpieza en Villena por el «trato diferenciado»

El sindicato Comisiones Obreras (CC OO) ha convocado protestas a partir de este martes del servicio de limpieza en Villena por «trato diferenciado» que aseguran sufre la plantilla frente al «resto de personal» del Ayuntamiento. «Cabe recordar que el servicio de limpieza en Villena fue subrogado en 2017, pasando a ser de gestión municipal, y ahora se busca externalizarlo nuevamente, según fuentes sindicales.

A través de un comunicado, la Representación Legal de las Personas Trabajadoras (RLPT) del servicio de limpieza viaria y Recogida de residuos sólidos urbanos del Ayuntamiento de Villena, afirman que «queremos poner en conocimiento de la ciudadanía que a partir del 20 de agosto, todos los días de lunes a viernes a las 11 horas de la mañana, se van a celebrar concentraciones pacíficas en la plaza de Santiago».

Estas protestas tienen como objetivo reivindicar, según el mismo comunicado, «el derecho de la plantilla del servicio a cobrar los servicios especiales de fiestas de moros y cristianos, recogidos en el reglamento de productividad del ayuntamiento». Una cuestión que, según insisten las mismas fuentes fue también motivo de disputa el año pasado y que, se prometió por llegar a un acuerdo. Por ello critican la «pasividad del consistorio a la hora de tratar los asuntos que nos ocupan ha dilatado un conflicto que tiene sus inicios en el verano del 2023, momento desde el cual la RLPT ha intentado negociar un acuerdo que subsane el trato diferenciado que sufre la plantilla con respecto al resto de personal del ayuntamiento».

El comunicado sostiene que a la plantilla de limpieza «se nos excluye de la normativa de forma descarada y, hasta el día de hoy, sin fundamentación legal más allá de un eso no os pertenece». A esta diferencia de criterio en la aplicación del reglamento, sostienen en el comunicado, «hay que sumar años de superar en mas de cien horas de trabajo efectivo el calendario del personal del ayuntamiento, la exclusión del fondo social, el abono a precio irrisorio de las horas extras, la obligación por decreto de Alcaldía de trabajar en el día de descanso en fiestas de moros y cristianos, etc.»

Para concluir, en el comunicado no descartan «que las protestas pasen al siguiente nivel si por parte del consistorio no hay voluntad de firmar un acuerdo que dé solución al conflicto y sea vinculante de cara a la futura licitación del servicio. No es una opción atractiva para la plantilla, pero que nadie dude de la determinación del personal, la cual se ha visto alimentada por la discriminación sufrida por ciertos sectores del consistorio».