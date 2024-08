El TSJ dicta que no es obligatorio salvar la Colonia de Santa Eulalia del derrumbe

Nuevo golpe a la Colonia de Santa Eulalia, y este si que puede ser definitivo. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) ha resuelto en una sentencia el recurso de un particular que solicitó al Ayuntamiento de Sax, la apertura de un expediente que obligase a los propietarios de la Colonia de Santa Eulalia a mantener los edificios de este Bien de Interés Cultural (BIC) en condiciones de seguridad y salubridad.

Cabe recordar que la Colonia de Santa Eulalia se trata de una pedanía situada entre los términos municipales de Sax y Villena. Este complejo histórico y arquitectónico es de propiedad privada. Los herederos ofrecieron a la Generalitat un acuerdo de cesión de los inmuebles para evitar que acabara en ruinas, pero finalmento no se fraguó. En esta línea, el Ayuntamiento de Sax no atendió la petición del particular, lo que le llevó a recurrir a los juzgados de lo Contencioso de Alicante. La solicitud fue rechazada por estos juzgados y, al recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia, este también desestimó el recurso, según confirma la asociación Acció Ecologista - Agró.

Para los ecologistas las actuaciones del Ayuntamiento de Sax en la Colonia han sido "poco decididas". Por un lado, aseguran que impuso tres multas "coercitivas" para realizar el vallado de los inmuebles en estado de derrumbe. Por otro lado, dictó otra orden de ejecución de demolición de uno de los bienes protegidos, por haber colapsado en parte y estar en riesgo de derruirse totalmente.

Pero en lo relativo a la protección de los inmuebles, sostienen en el comunicado que sólo dictó una orden de ejecución. Relativa en este caso a la reparación de las cubiertas o consolidaciones estructurales de los inmuebles protegidos (parador, despacho, fábrica de alcoholes de Unión y bodega de alcoholes), como había pedido la Conselleria de Cultura.

"Aunque el arquitecto informó que no se habían realizado las obras el 2 de julio de 2020, no se llevó a cabo ninguna actuación añadida con el fin de presionar a los propietarios a asumir sus responsabilidades. En consecuencia, a día de hoy, los edificios se mantienen en la misma situación de deterioro", subrayan desde Acció Ecologista - Agró.

Los ecologistas advierten que "la dejadez del Ayuntamiento es tal que ni siquiera ordenó el vallado de un pozo de 50 metros de profundidad, sabiendo el riesgo que supone para las personas. A pesar de esta situación y de lo tajante que es la ley a la hora de mantener estos inmuebles, el TSJ ha desestimado el recurso".

En esta línea, la asociación indica que la sentencia supone que el Ayuntamiento de Sax es libre para reclamar o no, el mantenimiento de los edificios de la Colonia de Santa Eulalia. "Dados los antecedentes, y el mal estado de los edificios de la Colonia, lo más normal es que los edificios vayan acelerando su proceso de deterioro y terminen por derrumbarse", concluyen.