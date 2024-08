Aspe quiere recuperar la tranquilidad

Aún quedan en la calle Don Pelayo algunos cristales de la ventana del coche del edil de Policía de Aspe, cuyo interior ardió, por razones que está investigando la Guardia Civil, la madrugada del martes. En el vial donde estaba estacionado el Renault rojo de José Vicente Pérez, pocos son los vecinos que quieren hablar del tema, rehullen de la cámara y de las preguntas. Aquellos que se animan a hablar no dan su nombre y tampoco quieren que salga su rostro.

«Ya no se vive como antes, estábamos muy a gusto, pero ahora no... desde que hicieron...», comenta una vecina de la calle Don Pelayo, sugiriendo que, desde que el Ayuntamiento clausuró en enero la gallera de Ángel A.P., más conocido como «El Chato», la tensión ha ido en escala. Primero fue el siniestro de la furgoneta del padre del alcalde a finales de julio, y ahora, el mismo «destino» ha alcanzado el vehículo particular del concejal de Policía. «Nos ha dolido mucho. No son personas que se merezcan lo que les están haciendo», termina confesando la vecina en la puerta de su vivienda.

Otros residentes de la misma calle donde ocurrió el siniestro comparten la misma opinión. «Nunca ha sido así este pueblo. Hay mucho golferío», comenta un hombre desde su vehículo. Su esposa, sentada en el asiento del copiloto, añade que se dirigen a rehabilitación y tienen prisa, pero ambos coinciden en que «se escuchan cosas que dan miedo».

En el centro del pueblo no se habla de otra cosa, en una mesa del bar de Plaza Mayor, dos hombres y una mujer escuchan un vídeo en el que sale el concejal de Policía, José Vicente Martínez. «Queremos vivir en paz», logran decir. En ese mismo espacio se encontraban hablando el alcalde de Aspe, Antonio Puerto (IU) y el edil víctima del reciente siniestro. Ambos aseguran han recibido el apoyo de los vecinos.

Puerto ha recalcado que, ha trasladado a la Subdelegación del Gobierno que la situación actual «se acaba teniendo un plan exhaustivo». El primer edil explica que, pese a contar con Policía Local y Guardia Civil, es necesario «un cuerpo especial» para terminar «con esta situación de drogas y mafia».

Algunos residentes reclaman más seguridad ante la sucesión de los últimos acontecimientos. «Vemos pocos policías, esas es la sensación que tenemos en el pueblo», reconoce un vecino. De hecho, Puerto confiesa como, tras el incendio en el vehículo de José Vicente, los hijos de este «no quieren salir de casa» y «están asustados». Así comparte la sensación que vivieron sus padres, cuando a finales de julio sufrieron el incendio en la furgoneta estacionada en la calle Peñas, que quedó completamente calcinada. «Mi padre me dijo: ¿Ves para que vamos a comprar otra? Si la van a quemar...». Por ello, el primer edil reivindica que «hay que proteger al pueblo y los vecinos. No podemos normalizar este tipo de actos».

El propio edil de Policía vinculó en un programa de televisión nacional el incendio de la furgoneta del padre del alcalde con el cierre de La Gallera, igualmente hizo con el de su propio vehículo en la denuncia presentada el martes.

La Guardia Civil investiga las similitudes entre ambos incendios y ha encargado la investigación al equipo de Policía Judicial de Novelda, el mismo que ya investiga el incendio de la furgoneta del padre del alcalde y que se hizo cargo de toda la inspección ocular de la zona del siniestro. Entre una calle y otra hay poco más de 800 metros de distancia.

Asimismo para determinar las causas del siniestro se contará con el equipo de investigación de incendios de la Guardia Civil de la zona de Valencia, que será quien determine la intencionalidad del incendio. Las fuentes consultadas por este diario señalaron que la Benemérita está comprobando lo que se sostiene en la denuncia presentada por la víctima, aunque todavía no había indicios contra ninguna persona en concreto y que todas las hipótesis estaban abiertas. Entre otros elementos se están analizando las cámaras de seguridad de la zona. La investigación promete ser ardua, y no se esperan resultados de la noche a la mañana.

Los vecinos de Aspe, tras un mes de paz durante las fiestas de agosto, anhelan recuperar la tranquilidad después de este nuevo suceso. «Han pasado las vacaciones y ahora vuelve la guerra», comenta un vecino, bajando la voz cuando se habla de todo los que envuelve a «El Chato» como si temiera que sus palabras pudieran atraer más problemas.

