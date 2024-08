El Gobierno deja en el aire el refuerzo de la seguridad en Aspe tras arder el coche de un edil

El Gobierno no aclara por el momento si Aspe contará con más seguridad después de que, en la madrugada del martes, ardiera en la calle Don Pelayo el coche particular del edil de Policía. No obstante, la Subdelegación del Gobierno ha confirmado a este diario que el representante del Ejecutivo en la provincia, Juan Antonio Nieves, «está en contacto tanto» tanto con la Guardia Civil del municipio como con el alcalde, Antonio Puerto.

Este último ha reivindicado desde el principio que el problema con «las drogas y la mafia» se solucionará únicamente con más refuerzo policial. Puerto ha afirmado que en la actualidad se cuenta con la plantilla de Policía Local y el cuerpo de Guardia Civil para velar por la seguridad en el término municipal. Sin embargo, para los siniestros en los que se han visto afectados tanto la furgoneta de su padre, hace un mes, como el vehículo del concejal esta semana, es necesario «un cuerpo especial».

A preguntas de este diario, la Subdelegación no ha querido confirmar si tiene previsto diseñar un dispositivo especial para poner fin a este tipo de incidentes en el municipio, en los que se han visto afectados dos vehículos de personas relacionadas con la corporación municipal y que mantienen en vilo a los vecinos.

Tras el cierre del establecimiento en el que se organizaban peleas ilegales de gallos decretado por el Ayuntamiento aspense el pasado enero, desde la corporación se han venido denunciando diversos incidentes con el propietario del local, Ángel A. P., conocido como «El Chato». Uno de ellos se produjo en la propia Alcaldía a comienzos del pasado mes de julio, donde «El Chato» había ido a tratar de negociar una solución para su negocio, que acabó con una denuncia por amenazas de muerte al alcalde de la localidad, Antonio Puerto, y a quien le habría dicho que «le iba a arrancar la cabeza».

Antecedentes

En la denuncia, el regidor aludía además a otros mensajes intimidatorios recibidos a lo largo del último año tanto contra él como contra su familia y otros trabajadores municipales. Un juzgado dictó una orden de alejamiento de «El Chato» hacia al primer edil y el juicio por las supuestas amenazas está todavía pendiente de celebrarse. Días después, el 19 de julio, la furgoneta del padre del alcalde aparecía calcinada. El vehículo fue incendiado de madrugada mientras estaba estacionado en la calle. «El Chato» negó entonces cualquier tipo de implicación con ese incendio y se definió como un cabeza de turco.

Pocas semanas después, ha tenido lugar un nuevo incendio de un coche estacionado en la vía pública de personas relacionadas con la corporación municipal. El propio José Vicente Pérez había aparecido en un programa de televisión nacional vinculando estos incendios con el cierre de La Gallera semanas atrás. La Guardia Civil investiga las similitudes entre ambos incendios y ha encargado la investigación al equipo de Policía Judicial de Novelda, el mismo que ya investiga el incendio de la furgoneta del padre del alcalde y que se ha hecho cargo de toda la inspección ocular de la zona del siniestro. Entre una calle y otra hay poco más de 800 metros de distancia.

Asimismo para determinar las causas del siniestro se contará con el equipo de investigación de incendios de la Guardia Civil de la zona de Valencia, que será quien determine la intencionalidad del incendio. Las fuentes consultadas por este diario señalaron que la Benemérita está comprobando lo que se sostiene en la denuncia presentada por la víctima, aunque todavía no había indicios contra ninguna persona en concreto y que todas las hipótesis estaban abiertas. La investigación será ardua y por el momento no se esperan resultados de la noche a la mañana.

Mientras tanto, los vecinos de Aspe continúan reclamando la tranquilidad que les ha sido arrebatada por la sucesión de estos incidentes, que el alcalde Antonio Puerto insiste en no normalizar.

