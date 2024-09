El centro de FP Valle de Elda incorpora una sala de usos múltiples en el edificio del gimnasio

El Centro Público Integrado de Formación Profesional (CIPFP) Valle de Elda cuenta ya con una nueva sala de usos múltiples que ha sido habilitada en el edificio anexo utilizado como gimnasio. Los trabajos, que han contado con un presupuesto de 77.374 euros, han sido realizados gracias al Plan Edificant, según ha informado este martes el ejecutivo municipal.

Hay que recordar que, tras la finalización del proyecto de sustitución de caldera y climatización, construcción de aseo y accesibilidad de aseos y aula, quedó un remanente que ha permitido llevar a cabo esta renovación complementaria.

Esta actuación ha comprendido la adaptación del edificio anexo al centro, originalmente destinado a gimnasio pero utilizado también como salón de actos cuando era necesario. No obstante, dada la composición existente en una sola sala, el espacio no disponía de las mejores condiciones para otros usos que no fueran los relacionados con la práctica deportiva.

Separación física

Los trabajos han permitido instalar una separación física móvil mediante la colocación de un tabique abatible y, además, se han instalado falsos techos acústicos en un sector para mejorar el confort, la acústica y las condiciones de uso como sala de usos múltiples.

La nueva sala de usos múltiples / INFORMACIÓN

Además, también se han instalado nuevos puntos de iluminación y conexiones de voz y datos, se ha renovado la instalación eléctrica, y se han adecuado las carpinterías exteriores.

Con este cerramiento móvil se ha acomodado la acústica y el confort térmico de la sala de usos múltiples para su uso cuando sea necesario, al tiempo que el espacio se puede seguir utilizando como gimnasio.