Un Gobierno de la II República en ruinas en Petrer

La sede del último Gobierno de la II República antes del exilio languidece en Petrer. Partes de la finca de El Poblet que acogió al ejecutivo presidido por Juan Negrín presentan ya una situación de ruina total, aunque el edificio principal, una mansión señorial, se mantiene aparentemente en buen estado. Más de tres años después de la visita del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, este Bien de Interés Cultural (BIC), último reducto de la España libre antes de la dictadura franquista, ha regresado al olvido.

Pese a la obligación legal de mantenimiento y que se realicen visitas periódicas a este enclave por su catalogación como BIC, y que en 2021 su propietaria, Cáritas Diocesana, anunciara un proyecto para ponerlo en valor y destinarlo a fines sociales, nada se ha avanzado. La finca permanece cerrada, con carteles de prohibido el paso y con un evidente deterioro. Pese a la presencia de una persona que se encarga del mantenimiento mínimo, el abandono es palpable.

Clandestinidad

Un camino sin asfaltar y sin indicación alguna lleva a este enclave de gran importancia dentro de la historia de España, que parece permanecer en la clandestinidad. El jardín principal con sus espectaculares cipreses sí que se encuentra en buenas condiciones, con un evidente mantenimiento a juzgar por el corte que tienen y la presencia de un andamio para seguir con las tareas. Pero la ruina en otras zonas es evidente. Y lo cierto es que han pasado más de tres años y nada se ha hecho para dar a conocer un patrimonio y una historia que no se debe olvidar frente al fascismo, en plena ola reaccionaria por el auge de la extrema derecha.

Condiciones

Cáritas recibió esta propiedad al dejarla en herencia su anterior dueño, el alicantino Eliodoro Gras, fallecido en febrero de 2020 a los 103 años. La cedió a la entidad religiosa para su uso para fines sociales y la condición de que no se vendiera.

Este cambio de titularidad trascendió en septiembre de 2021 coincidiendo con la visita de Zapatero a este enclave y al aeródromo de Monóvar, en El Fondó, desde donde partió al exilio el gobierno de Negrín. Entonces, desde Cáritas se anunció que acogería un centro para la formación de personas en riesgo de exclusión social, con el objetivo de que estuviera en marcha en 2022.

Cartel que prohibe el paso a la finca, catalogada BIC / Áxel Álvarez

Recurso turístico

Así mismo el Ayuntamiento mantuvo ya los primeros contactos con Cáritas para que El Poblet pudiera ser visitado de forma regular, cumpliendo así con la Ley, incorporándose a la ruta "Del Vinalopó al exilio", un recorrido turístico por los principales enclaves y vestigios de la Guerra Civil en la que participan Elda, Petrer y Monóvar. Pero nada de ello se ha cumplido y no parece que se haya avanzado en nada.

Esta finca se remonta a principios del siglo XIX y fue catalogada en 2019 BIC por el Consell, después de que un año antes se otorgara la declaración de Bien de Relevancia Local (BRL) promovida por el Ayuntamiento de Petrer. Y las diferentes partes implicadas, Consell, Consistorio y Cáritas, coinciden en que el tema está paralizado, aunque por distintas causas.

El Ayuntamiento

Desde el Ayuntamiento su concejal de Cultura, Patrimonio y Memoria Democrática, Fernando Portillo (PSOE), ha explicado esta semana que no tienen constancia de que haya habido avances en el tema de El Poblet, ya que es un asunto que "tiene que regular directamente la Generalitat con los propietarios de este espacio al tratarse de un BIC".

La mansión señorial y sus jardines, cuyos característicos cipreses siguen siteniendo mantenimiento / Áxel Álvarez

De cualquier forma, Portillo ha informado que va a solicitar una reunión con Pilar Tébar, secretaria autonómica de Cultura, por otras cuestiones de esta área, y que aprovechará el encuentro para preguntar por El Poblet, aunque ha destacado que el Ayuntamiento "no tiene ninguna competencia" al respecto ni tiene conocimiento de si se han producido avances por parte de la Generalitat.

La propietaria

Por su parte desde Cáritas han confirmado que el tema "está paralizado", sobre todo desde el cambio de gobierno en la Generalitat tras las elecciones de mayo de 2023, con las que el PP se hizo con el gobierno de la Generalitat y el PSOE mantuvo la Alcaldía de Petrer.

Así, el director de Cáritas Diocesana Orihuela, Víctor Mellado, ha explicado que siguen a la espera de noticias del Ayuntamiento y la Conselleria de Cultura para poner en valor el Poblet, al mismo tiempo que ha reconocido el deterioro que sufre la finca y que la entidad, sin ayudas públicas, no puede mantener en condiciones el enclave y realizar actuaciones.

Y es que hace unos tres años, poco después de la visita, un temporal causó el derrumbe de parte de la conocida como Casa del Primogénito, ubicada en un extremo y prácticamente ya en ruinas. Además, el pabellón rectangular ubicado a la entrada que sirvió como hospital de sangre durante la contienda presenta también problemas de seguridad y tampoco se puede acceder a su interior.

Vista de las edificaciones que están en ruinas / Áxel Álvarez

En cambio, la mansión señorial, donde estuvo Negrín y se realizaron las reuniones del Consejo de Ministros entre, al menos, el 28 de febrero y el 6 de marzo de 1939, se encuentra en buenas condiciones estructurales y solo haría falta, en un principio, una reforma interior. Frente a este edificio principal es donde está también su característico jardín. Y todo rodeado de una preciosa pinada.

Problema de seguridad

Desde Cáritas han explicado que el problema para que se puedan hacer visitas es de seguridad, debido a las partes que hay en ruinas. "No se puede visitar porque son necesarias unas condiciones mínimas de seguridad", para poder así cumplir así con la obligación como BIC.

La entidad religiosa realiza un "mantenimiento mínimo", dentro de las capacidades que tiene Cáritas. Y ha recordado que en su momento se habló con la Generalitat y el Ayuntamiento de unas ayudas que son imprescindibles para poder llevar a cabo la puesta en valor de El Poblet. De cualquier forma, desde la entidad no descartan la posibilidad de vender en un futuro la finca si no prospera ningún proyecto, pese a que la cesión incluía la condición de que no se traspasara. Así, han reconocido que "es una pena que El Poblet se siga perdiendo".

La Conselleria de Cultura

Y por su parte desde la Conselleria de Cultura han señalado que no se ha recibido petición alguna de reunión a este departamento para abordar la situación de El Poblet, pero han destacado que "en el momento que llegue la petición se recibirá a los titulares del BIC, junto con el Ayuntamiento de Petrer y se escuchará a todas las partes, asesorándoles en todo lo necesario para poder ayudarles a encontrar soluciones que promuevan la viabilidad de este BIC".

Escepticismo

El historiador local Boni Navarro, que desde el primer momento impulsó el proceso de protección de El Poblet, gracias a su labor de investigación, divulgación y reivindicación mantenida durante décadas, ha explicado su escepticismo sobre el futuro de este enclave histórico, ya que "tengo el convencimiento de que la puesta en valor de El Poblet está entrando en un terreno de abandono".

"La Generalitat Valenciana que tiene la competencia está poco o nada en la recuperación de los lugares históricos de la Guerra Civil y en otros asuntos relacionados, como ya ha demostrado", ha recordado Navarro. Y "por otro lado el Ayuntamiento de Petrer, según nos dice, para hacer valer la Ley con respecto a las visitas semanales, precisa de un acceso a la finca en condiciones, bien desde la autovía y otro lugar, espacio para aparcamiento de vehículos y servicios en el interior, además de musealizar cómo sería preciso el principal caserón".

La zona de la Casa del Primogénito ha perdido parte de la cubierta en los últimos tres años / Áxel Álvarez

Navarro ha propuesto al Ayuntamiento una apertura provisional que podría generar un avance, pero señala que todo parece paralizado.

Historia de la finca

Los orígenes de esta finca, ubicada junto a la autovía A-31 en sentido Madrid-Alicante, a unos dos kilómetros del casco urbano de Petrer y con una superficie de 30 hectáreas, se remontan a principios del siglo XIX. Confiscada durante los años de la Guerra Civil, se utilizó como colonia infantil para niños refugiados, hospital militar y, posteriormente, centro de control aéreo. Por ese uso militar recibió el nombre secreto de «Posición Yuste» durante la contienda.

El lugar sirvió como residencia del presidente del Gobierno republicano durante la menos una semana, antes de su exilio, y allí se celebraron los dos últimos consejos de ministros en los que participaron los principales miembros del gabinete político y militar de Negrín. Entre ellos el coronel Casado, María Teresa León, Rafael Alberti, Hidalgo Cisneros, el coronel Casado, María Teresa León, Rafael Alberti y Dolores Ibarruri «La Pasionaria».

La finca cuenta con tres edificios que son una mansión señorial, un pabellón y una tercera edificación más antigua, que es la está en ruinas. También dispone de un amplio jardín con fuentes y estanques, un invernadero, una glorieta y esculturas clásicas. Fue en noviembre de 2019 cuando el Pleno del Consell aprobó el decreto por el que se declaró El Poblet Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de lugar histórico. Una protección que llegó una década después de que el Centro de Estudios Locales de Petrer realizase la primera solicitud formal para el inicio de la tramitación.

