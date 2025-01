La fiebre de convertir locales comerciales en pisos llega a Elda y Petrer

Supermercados, antiguas tiendas y locales comerciales que antes permanecían vacíos ahora encuentran una nueva utilidad: convertirse en viviendas. Este fenómeno inmobiliario, impulsado por la necesidad de satisfacer la creciente demanda habitacional, ha llegado también a las calles de Elda y Petrer. Según datos proporcionados por los Ayuntamientos de ambas localidades, un total de 66 locales comerciales han sido transformados en viviendas en el último año.

En Elda, 24 locales pasaron a tener uso residencial, mientras que en Petrer la cifra alcanzó los 42. Jesús Sellés, concejal de Urbanismo de Elda, explica que este aumento está directamente relacionado con la "alta demanda de viviendas, que la oferta actual no puede cubrir". Además, destaca que esta tendencia "mejora la rentabilidad de inmuebles en desuso y responde a las necesidades del mercado".

Por su parte, David Morcillo, responsable de Urbanismo en Petrer, subraya que este cambio también ha ayudado a solucionar problemas de acceso a la vivienda. "En Petrer teníamos varios locales vacíos en zonas con alta necesidad de vivienda", señala.

Alternativa

La conversión de locales en viviendas no solo responde a una necesidad del mercado, sino que también supone una "alternativa económica viable", como explica Mateo Martínez, constructor y propietario. Según ejemplifica Martínez, un local comercial que ha adquirido en Petrer en la calle Castilla está siendo transformado en una vivienda que se podrá alquilar por unos 650 euros mensuales a partir del próximo mes de marzo.

El propietario y constructor destaca que la falta de nuevas promociones inmobiliarias y los elevados precios de las viviendas recién construidas hacen de esta solución una opción asequible para muchas personas. "Una casa nueva de 90 metros cuadrados puede costar 200.000 euros", compara, mientras que un local convertido en vivienda puede reducir ese precio a la mitad. Además, asegura que estas viviendas, aunque más pequeñas -de unos 60 metros cuadrados-, son ideales para parejas o personas solas.

En esta línea, Petrer señala que fue una de las primeras localidades de la provincia en modificar su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para permitir la transformación de locales desocupados en viviendas en áreas previamente clasificadas como ejes comerciales. Una de las zonas donde esta práctica ha tenido mayor impacto es el barrio de La Frontera, la zona más próxima a Elda. "Allí se han ubicado el 65 % de las nuevas viviendas este 2024", revela Morcillo, quien resalta que "no queremos tener inmuebles vacíos, son problemas de mantenimiento y con los vecinos en ocasiones".

Adaptados

Morcillo también ha insistido en que no todo local se puede convertir en vivienda, manifestando que "estamos revisando todos los proyectos que se hacen porque no queremos que se conviertan en zulos o infraviviendas, es decir, no nos vale cualquier local porque queremos viviendas dignas". Mientras que Sellés, en el caso de Elda, resalta que "en la conversión de locales e inmuebles en viviendas de uso habitual se ha apostado por la accesibilidad, con aseos adaptados, espacios sin escalones o desniveles, puertas más anchas...".

La reconversión de locales comerciales en viviendas se presentan como una solución tanto para revitalizar espacios urbanos como para atender la creciente demanda habitacional. Siendo una tendencia que tanto en Elda como en Petrer, está consolidándose.

Suscríbete para seguir leyendo