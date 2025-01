Daniel Paterna, con "muy mal sabor de boca" tras su careo en Telecinco con la representante de los estafados de Zoe

El eldense Daniel Paterna, quien fuera líder en España de Generación ZOE, la presunta macroestafa piramidal internacional que tiene en Sudamérica a decenas de encausados y presos, entre ellos su fundador, el argentino Leonardo Cositorto, volvió este martes a aparecer en las redes sociales después de meses de silencio en estas plataformas para hacer un anuncio.

Si en su último vídeo, allá por el verano de 2023, anunciaba que iba a publicar un "best-seller", un supuesto libro del que no ha vuelto a saberse nada, volvió este martes a grabarse para comunicar a sus "seguidores" que por la tarde sería "entrevistado" en el programa "TardeAR" que conduce Ana Rosa Quintana en Telecinco.

Paterna está investigado en la Audiencia Nacional por un delito continuado de estafa cualificada "con notoria gravedad y perjuicio causado a una generalidad de personas", así como pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales, por lo que tanto él como su hermano Camilo podrían enfrentarse a penas que oscilan entre 9 y 21 años de prisión.

"Estoy bastante nervioso"

"Han sido meses muy, muy, muy complicados y no me he visto con fuerzas para publicar nada, así que he preferido mantenerme en la sombra, pero bueno, hoy me dejo caer por aquí porque quería comunicaros que esta tarde voy a estar en Telecinco, en el programa de Ana Rosa Quintana, en TardeAR. Voy a tener una entrevista de la que estoy bastante nervioso, pero feliz porque hay un medio que quiere sacar la verdad a la luz y creo que va a ser interesante", afirmaba en su vídeo.

Cabe recordar que este periódico intentó hablar con él desde incluso antes de que explotase el escándalo de Generación ZOE (cuando aterrizó en el Atlético Saguntino con la promesa de premiar a sus futbolistas con criptomonedas respaldadas con oro) y también después de ser detenido, pero nunca quiso dar su versión de lo sucedido.

La trama está denunciada por captar fondos mediante las "membresías" de una escuela de liderazgo y coaching ontológico y financiero, así como con la utilización de una billetera o "wallet" virtual sustentada en la supuesta realización de inversiones de altísima rentabilidad, negocios diversificados y uso de criptomonedas.

Paterna siguió en televisión la estrategia de presentarse como una víctima más del fraude presuntamente perpetrado por Leonardo Cositorto, preso desde abril de 2022, a pesar de que existen vídeos donde se le ve tanto a él como a su hermano proclamar ante un auditorio lleno de gente en Argentina que "darían la vida" por Generación Zoe y se deshacían en elogios hacia su fundador.

Las pérdidas presuntamente causadas a los más de 200 afectados en la provincia de Alicante, representados por el abogado Alejandro Marín Huerta, del despacho Marín & Ballester, alcanzan más de 4 millones de euros.

"Me han dado de comer, así que muy contento"

En otro vídeo publicado antes de su participación en "Tardear", Paterna aparece primero en la sala de espera de invitados sonriente "con el piscolabis" y agradeciendo el trato recibido. "Me han dado de comer, así que muy contento", señalaba.

En otro clip, posterior a su intervención televisiva donde se autocalificó como "ignorante", apuntaba que "me he divertido con gente famosa". "Ha sido una experiencia muy bonita en Telecinco, pero por otro lado he de decir que me prometieron que iban a darme al menos 15 minutos de entrevista y no se ha producido", se lamenta, justificándose en que por ello "no he podido esclarecer lo que ha ocurrido con Generación Zoe, no he tenido la oportunidad de presentar las pruebas que le proporcioné a la productora, con lo cual me vengo con muy mal sabor de boca".

La anunciada entrevista fue en realidad un cara a cara con una representante de los más de 200 estafados de Zoe en España, a la que se unió la presencia en el plató de la abogada de Paterna, quien salió a intentar "rescatarle" una vez que la víctima desmontaba todos sus argumentos.