Nueve empresas optan a reformar la Plaza de Toros de Elda, cerrada desde hace una década

Once empresas se han presentado para reformar la Plaza de Toros de Elda, que lleva en desuso una década desde que en 2015 se clausurase tras detectarse problemas estructurales. De estas once, finalmente han sido nueve las que la mesa de contratación barajará para después adjudicar las obras, ya que dos de las mercantiles no han llegado a la puntuación necesaria para continuar en el proceso selectivo, según viene reflejado en el informe técnico de valoración de ofertas.

De las nueve empresas, las dos con más puntuación son, en primer lugar, Pavasal Empresa Constructora S.A. que ya ha realizado otras obras de gran calado en la ciudad como el recién estrenado eje de las avenidas Filipinas, Olimpiadas y Alfonso XIII; la remodelación de la Plaza de Arriba o la Plaza de los Trabajadores del Calzado. La segunda con más puntuación es Alcudia Servicios y Obras, que también realizó la reforma de la Plaza Joan Miró, inaugurada a finales de 2024.

El resto de mercantiles, aunque con menos puntuación, que también optan a realizar las obras son Abala Infraestructuras S.L., Audeca Grupo Elecnor, Binaria Compañía General de Construcciones S.L., Guerola Infraestructuras, SLU, Media Caña S.L., Tecmo Instalaciones y Obras y Zima Desarrollos Integrales, S.L.

Una vez presentadas las mercantiles, el siguiente paso será que el proyecto pase por una mesa de contratación para su posterior adjudicación, según fuentes municipales. El plazo de ejecución inicial de las obras es de 18 meses, aunque este tiempo podría reducirse, ya que alguna de las empresas propone realizar los trabajos en un periodo 14 o 15 meses, según consta en el mismo informe técnico.

Contratiempos

Las obras de la Plaza de Toros estaba previsto que se iniciasen en marzo de 2023, pero la empresa a la que se le encargaron los trabajos cayó en concurso de acreedores, lo que obligó al Ayuntamiento a rescindir el contrato con la misma y volver a licitar las obras.

El proyecto será el mismo que se presentó en su momento y permitirá a la ciudadanía disponer de un nuevo espacio multicultural, donde además de poder albergarse los festejos taurinos, también se podrán celebrar otro tipo de espectáculos como, por ejemplo, conciertos.

Recración de cómo está previsto que quede la Plaza de Toros de Elda tras las obras. / INFORMACIÓN

El coso taurino es uno de los emblemas del patrimonio eldense, construido durante los años 1945 y 1946, y cuya fachada cuenta con piedras procedentes de la cantera del monte Bolón. La actuación, que tiene una inversión de 2,5 millones de euros dentro del Plan Elda Renace, también contará con cofinanciación de la Diputación de Alicante, que, según señalaron fuentes municipales aportará casi un millón de euros.

Peatonalización

La reforma comportará una mejora de la accesibilidad «muy importante», eliminando barreras arquitectónicas, tanto en el edificio de la Plaza de Toros como en sus alrededores. El proyecto también contempla la creación de una boca escénica en un sector del graderío en la que se podrán montar escenarios para actuaciones y conciertos que garanticen la «plena visión» desde cualquier ángulo. Además, se crearán nuevos espacios municipales y zonas de restauración y ocio.

El proyecto tiene como objetivo integrar la rehabilitación de la Plaza de Toros con la reordenación de su entorno. El coso se incorporará como un elemento más del entorno urbano, permitiendo a los ciudadanos cruzar por el interior del edificio para ir de un lado a otro, sin necesidad de bordearlo, según indican las mismas fuentes. Sin embargo, por la noche se mantendrá cerrado y no se podrá acceder. Todo ello con el fin de «humanizar el espacio».

La rehabilitación devolverá al coso taurino a su «máximo esplendor» tras décadas de deterioro, situándolo de nuevo en el mapa de espacios culturales polivalentes de la provincia y devolviendo a los eldenses una plaza revitalizada.

