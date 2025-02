La remodelación de la Plaza de Baix de Petrer atrae a 16 empresas tras más de medio siglo sin cambios

Hasta 16 empresas han presentado su candidatura para la licitación de la remodelación de la Plaça de Baix de Petrer, situada frente al Ayuntamiento. La emblemática plaza no ha sido sometida a una reforma integral desde los años 70. El proceso de presentación de ofertas se abrió en enero y está previsto que la próxima semana comiencen a abrirse los sobres para seleccionar la mercantil que liderará el proyecto. Sin embargo, este proceso no ha estado exento de problemas, ya que ha sufrido retrasos y ha estado marcado por importantes hallazgos arqueológicos.

Según fuentes municipales, las obras comenzarán tras las Fiestas de Moros y Cristianos de 2025, es decir, a finales de mayo, con el objetivo de no interferir en los desfiles que pasan por la plaza. Con un plazo de ejecución de entre 10 y 11 meses, está previsto que concluyan antes del inicio de los festejos de 2026 por la misma razón. La remodelación es muy esperada, ya que en más de medio siglo no se han realizado reformas de envergadura en la plaza. La última gran intervención tuvo lugar en los años 70, cuando se eliminó la fuente central. Aunque en los últimos años se han llevado a cabo actuaciones menores, como la eliminación de bordillos o la tala de árboles por riesgo de caída, la plaza no ha sufrido cambios significativos en su diseño.

Entre las novedades del proyecto, se instalarán estructuras en forma de "velas" que funcionarán como toldos para proporcionar sombra en algunas zonas de la plaza. Además, fuentes municipales aseguran que se mantendrá un "diálogo constante" con las entidades sociales y festeras que puedan verse afectadas por el desarrollo de las obras.

El presupuesto del proyecto asciende a 1,8 millones de euros, financiados al 50 % por la Diputación de Alicante. La remodelación incluirá una pavimentación uniforme con adoquines de distintos colores, creando una plataforma única que ampliará el espacio peatonal. No obstante, se mantendrá el tráfico rodado en la zona frente al Ayuntamiento y la iglesia. También se añadirán maceteros con vegetación, mobiliario urbano móvil y una fuente a nivel del suelo, adaptada para no interferir con los eventos que se celebran en la plaza.

La Plaça de Baix esconde bajo su suelo vestigios de distintas épocas. En 2021 se descubrió un refugio antiaéreo de la Guerra Civil y, en 2022, una basílica romana del siglo IV-V d.C., junto con un mosaico polícromo de cuatro colores. Aunque el Ayuntamiento ha descartado la posibilidad de hacer visibles estos restos en su totalidad por falta de presupuesto, el nuevo diseño de la plaza incluirá referencias a ellos. Se recreará la silueta de la basílica mediante adoquines y se estudia la posibilidad de proyectar imágenes de las excavaciones sobre el suelo. Además, las fachadas del Ayuntamiento y de la iglesia de San Bartolomé contarán con una iluminación especial para realzarlas, y se renovarán las redes de saneamiento, recogida de aguas pluviales y suministro de agua potable.

El proyecto, inicialmente previsto para mayo de 2024, sufrió retrasos debido a la demora en la resolución de las ayudas del Plan Planifica por parte de la Diputación de Alicante, según fuentes municipales. No obstante, la Diputación sostenía en ese momento que la demora se debía a que no había recibido el proyecto por parte del Ayuntamiento, a pesar de haber aprobado la subvención. Con todo, ya todo va encauzado para que la reforma de la Plaça de Baix de Petrer comience a ser una realidad visible en los próximos meses.

