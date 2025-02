El yacimiento El Monastil de Elda cumple diez años de BIC

El yacimiento arqueológico de El Monastil celebra el décimo aniversario de su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC). Aunque su valor patrimonial era reconocido desde hacía décadas, la oficialización de su protección llegó en 2015 tras un largo proceso administrativo. Los trámites para esta declaración comenzaron en 1980, pero no fue hasta finales de 2011 cuando el Ayuntamiento de Elda retomó los procedimientos ante la Dirección General de Cultura de la Generalitat Valenciana.

Con el objetivo de mejorar la seguridad de los visitantes, la Concejalía de Patrimonio Histórico ha llevado a cabo una serie de obras en el yacimiento. Los trabajos se han centrado en la pared rocosa situada en el área 4, al norte de la escalera de acceso al área 5, donde existía riesgo de desprendimientos.

La intervención ha consistido en la eliminación de matorrales que afectaban a la estabilidad del terreno y la instalación de un sistema de mallado y cables de acero para evitar caídas de rocas. Con un presupuesto de 36.904,54 euros, estas actuaciones garantizan un acceso más seguro a esta zona clave del yacimiento.

El concejal de Patrimonio Histórico, Iñaki Pérez, ha subrayado la importancia de estas obras: "El Monastil es un tesoro histórico de gran valor para nuestra comunidad y su conservación es nuestra prioridad. Con estas acciones estamos asegurando que futuras generaciones puedan seguir disfrutando de este patrimonio sin poner en riesgo su integridad ni la de los visitantes".

Conferencia en el Museo Arqueológico Nacional

Para conmemorar el valor histórico de El Monastil, el próximo miércoles 26 de febrero, el director del Museo Arqueológico de Elda, Antonio Poveda, ofrecerá una conferencia en el Salón de Actos del Museo Arqueológico Nacional a las 18:00 horas. En su intervención, Poveda destacará la importancia estratégica de El Monastil como vado histórico del río Vinalopó y su relevancia en el contexto arqueológico de la región. "En todo el valle de Elda, es el único BIC con la catalogación de yacimiento arqueológico", ha recordado el experto.

Ubicado en la partida rural del mismo nombre, El Monastil es uno de los elementos más representativos del patrimonio histórico de Elda. Situado en las estribaciones orientales de la sierra de la Torreta y rodeado por un meandro del río Vinalopó, el asentamiento ha estado habitado desde finales del tercer milenio a. C. hasta la época almohade (siglo XIII), con un desarrollo destacado entre la época ibérica y el período altomedieval.

En la parte alta del yacimiento se han excavado 71 departamentos y cuatro terrazas en la ladera sur, donde se han hallado vestigios de un almacén ibérico (siglos V-IV a. C.), una muralla defensiva del oppidum ibérico (siglos III-II a. C.), una alfarería romana (siglo I a. C.-siglo I d. C.) y una iglesia cristiana bizantino-visigoda (siglos VI-VII d. C.), que posteriormente pudo ser reconvertida en monasterio y, en época islámica, en al-munastir, origen del nombre actual del yacimiento.

El concejal Iñaki Pérez Rico ha recordado que, por primera vez en la historia de Elda, los dos BIC de la ciudad, el Castillo y El Monastil, son visitables, junto con las visitas abiertas el pasado año en La Torreta. Además, ha animado a la ciudadanía a participar en las visitas guiadas que se están realizando en el yacimiento arqueológico.

