Aviso para los padres de Elda: los niños no tienen clase este día de marzo

El calendario laboral de 2025 tiene muchos festivos en nuestro país, algunos de carácter nacional, otros autonómicos y, por último, los locales. Tras dejar atrás el mes de enero podemos repasar los festivos que quedan por celebrarse este año en la ciudad de Elda.

En Elda todavía quedan por disfrutar estos festivos recogidos en el calendario laboral:

19 de marzo: Día del Padre

Día del Padre 18 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo 21 de abril: Lunes de Pascua

Lunes de Pascua 1 de mayo: Día de los Trabajadores

Día de los Trabajadores 24 de junio: Día de San Juan

Día de San Juan 15 de agosto: Asunción de la Virgen

Asunción de la Virgen 9 de octubre: Día de la Comunidad Valenciana

Día de la Comunidad Valenciana 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Día de Todos los Santos 6 de diciembre: Día de la Constitución Española

Día de la Constitución Española 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Inmaculada Concepción 25 de diciembre: Navidad

Además, en Elda serán festivos este año el 8 y el 9 de septiembre, lunes y martes respectivamente, para celebrar las Fiestas Patronales.

Calendario escolar en Elda

En cuanto al calendario escolar en Elda, en septiembre el Ayuntamiento publicó los días que tendrán como vacaciones y algunos no lectivos a petición del Consejo Escolar Municipal. Las vacaciones de Pascua para los niños serán del 17 al 27 de abril, ambos inclusive y las clases finalizarán el 18 de junio.

Pero lo que quizá los padres no sepan es que este año el lunes, 3 de marzo, no será lectivo en lugar del 28 de abril que sí que lo será. Así pues este día los niños no tendrán clase pero para los padres sí que es un día laboral ordinario.

Además, tampoco habrá clase en Elda el viernes, 2 de mayo, con lo que los niños podrán hacer puente al ser el día 1 de mayo festivo nacional por el Día del Trabajador. El 30 de mayo y el 2 de junio tampoco habrá clase ya que se celebran los Moros y Cristianos de la ciudad.