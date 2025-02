El Certamen de Música Festera de Elda adquiere tinte solidario por la dana

El Certamen de Música Festera de Elda adquiere este año tinte solidario por la dana. El evento, que este año cumplía su edición número 38, se celebrará este año en apoyo a las bandas y agrupaciones musicales de la provincia de València que se han visto gravemente afectadas por la riada del pasado mes de octubre.

El concierto tendrán lugar el 10 de mayo, a las 19:00 horas, en el Teatro Castelar y contará con la participación de la AMCE Santa Cecilia y la AM Ruperto Chapí, que interpretarán varias piezas compuestas con ocasión de las diferentes ediciones del certamen eldense. La entrada será gratuita, con invitación, y se está barajando la posibilidad de poner en marcha una Fila Cero para recibir aportaciones para las bandas de música afectadas.

El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, que ha presentado la iniciativa, ha estado acompañado por el concejal de Fiestas, David Guardiola; el presidente de la Junta Central de Comparsas de Moros y Cristianos, Pedro Serrano; la presidenta de la AMCE Santa Cecilia, Loli Soler; el presidente de la AM Ruperto Chapí, Enrique Sertien, y el presidente comarcal de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Alfonso.

Alfaro ha explicado que "la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana comenzó inmediatamente después de la dana una campaña solidaria para reflotar todos los locales de las sociedades y escuelas de música de Valencia que se habían visto afectadas por las inundaciones. Se hizo un llamamiento para que no nos olvidáramos de la cultura, de la música y de nuestras sociedades musicales, que en la Comunidad son Bien de Interés Cultural".

El primer edil ha afirmado que, "después de un periodo de reflexión con la Junta Central de Comparsas, consideramos que era oportuno convertir nuestro certamen de Música Festera en un concierto solidario y que los 12.000 euros de la partida presupuestaria destinada al certamen se dedicase a la Federación de Sociedades Musicales para que hiciese llegar la ayuda a la bandas y agrupaciones que lo necesitan".

Por su parte, Juan Carlos Alfonso ha explicado "somos un colectivo fuerte y solidario y en tres meses hemos conseguido recaudar más de 800.000 euros, tanto en instrumentos como en efectivo. El dinero está llegando a donde tiene que llegar, pagando infraestructuras y pagando instrumentos. Quiero mostrar mi agradecimiento al Ayuntamiento de Elda y a la Junta Central de Moros y Cristianos por su buena voluntad. Siempre he hablado muy bien del certamen de Elda, no sólo por ser el más antiguo, también porque tiene detalles que no tienen otros. Cuando me piden referentes, siempre recomiendo fijarse en un certamen bien organizado como es el de Elda".

El responsable de la FSMCV en la comarca ha explicado que "en total han sido 22 sociedades musicales las que se han visto afectadas, de las cuales 2 o 3 ya tienen todo solucionado y funcionan al cien por cien. Las demás están muy dañadas y, aunque se les ha ido entregando cantidades importantes, siguen sin poder funcionar con normalidad, especialmente las dos de Paiporta".

Por último, Pedro Serrano ha explicado que "en 1986 arrancó el certamen y la música que se interpretará en el concierto serán piezas compuestas para el certamen que han salido a la calle, algunas de ellas muy conocidas. Desde la Junta reiteramos nuestro agradecimiento a las dos bandas por su colaboración y apoyo".