Los comerciantes en Novelda ven con incertidumbre estrenar el nuevo mercado en dos meses

La finalización de las obras del mercado de abastos de Novelda estaba prevista para febrero, según el plazo de ejecución inicial de ocho meses, tras su inicio en junio. Sin embargo, debido a problemas en la instalación eléctrica del edificio, se ha aprobado una prórroga de dos meses, por lo que ahora se prevé que las obras concluyan a finales de abril. Esta situación ha generado incertidumbre entre los comerciantes, quienes temen que el nuevo plazo tampoco se cumpla y que su regreso al mercado se retrase aún más.

Este jueves, el concejal de Contratación Lluís Deltell visitó las obras junto con el director de zona de la empresa adjudicataria Becsa y responsables de la Dirección Facultativa de FlapStudio e Ipydo. No obstante, en el recorrido no estuvo presente ningún representante de los comerciantes. La presidenta de la Asociación del Mercado de Abastos de Novelda, Paqui Campoy, expresaba su malestar por la falta de comunicación: "El Ayuntamiento no nos informa de nada, nadie se reúne con nosotros para explicarnos cómo avanza el proceso. Tenemos mucha incertidumbre".

Campoy también destacaba la urgencia y el deseo tanto propio como el de sus compañeros de regresar al mercado: "Tenemos muchas ganas de volver. La campaña de Navidad la salvamos porque es una época fuerte, pero esta ubicación provisional no es lo mismo" y añadía que "debemos renovar las concesiones y reformar los puestos para garantizar una armonía estética en el mercado". La representante de los placeros tiene claro que "no queremos es pasar otro verano aquí".

La placera Conchi Calderón, de la panadería Conchi, comentaba que en la ubicación provisional en la calle Navarra "estamos más reducidos". En este sentido, Calderón señalaba que "yo tuve suerte porque mi puesto está en la entrada, pero no es lo mismo, sentimos que estamos de alquiler, el otro mercado es más como nuestra casa".

Otros comerciantes ya auguraban que una demora en los trabajos retrasaría inevitablemente su vuelta al nuevo mercado, es el caso de José Ruiz, de la pastelería Ruiz, que aseguraba que "sabía que esto iba a pasar y que estaríamos aquí más tiempo. Mi puesto está al fondo y llega menos gente. Aún hay clientes que me buscan, pero mucha gente mayor ha dejado de venir". Igualmente coincidía con la idea de la presidenta de no volver a pasar los meses de estío en la ubicación temporal: "En verano lo pasamos fatal, no podía traer chocolate porque se derretía".

Por su parte, José Manuel Pastor, de Frutas y Verduras Pastor, coincidiía en la dificultad de la situación: "Era previsible el retraso. Ya me he acostumbrado a estar aquí, pero los meses de verano fueron insoportables. Solo espero que no nos toque otro verano en esta ubicación".

Finalmente, Beni Navarro, del Bar El Mosset, lamentaba la demora: "Era evidente que las obras se iban a alargar. Queremos volver cuanto antes a nuestra ubicación original. Los meses de julio y agosto fueron muy duros por el calor".

La incertidumbre crece entre los comerciantes, quienes esperan que esta prórroga sea la primera y la última y que puedan regresar más pronto que tarde al renovado y moderno mercado de abastos de Novelda.

