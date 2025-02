Otro retraso en la construcción del nuevo colegio Príncipes de Villena

La construcción del nuevo centro educativo que unificará los colegios Príncipe Don Juan Manuel y Celada en Villena se retrasará, al menos, hasta 2028. Así lo ha confirmado el alcalde, Fulgencio Cerdán, tras una reunión con representantes de la Conselleria de Educación, en la que también participó la concejala del área, María Server.

Durante el encuentro, el director general de Infraestructuras de la Generalitat, José María Arenas, explicó que el presupuesto autonómico de 2025 incluirá una partida destinada a la redacción del proyecto de demolición del colegio Príncipe Don Juan Manuel, actualmente apuntalado e inutilizado desde 2022.

Mientras tanto, los alumnos continúan en aulas prefabricadas. Sin embargo, Cerdán señaló que no se contemplan fondos para la construcción del nuevo edificio, lo que significa que, en el mejor de los casos, la licitación no se abordará hasta dentro de un año y medio y la ejecución de las obras no comenzará antes de 2028.

Además, por primera vez, Educación ha planteado la demolición del edificio del colegio La Celada, que inicialmente el Ayuntamiento tenía previsto conservar para usos educativos. Según lo acordado, la demolición se llevará a cabo una vez finalizada la construcción del nuevo centro.

Ante esta nueva planificación, el Ayuntamiento descarta definitivamente la construcción de un centro solar y de un pabellón polideportivo en el solar donde se ubicaba la antigua "Casa de los Maestros".